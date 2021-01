Le prince Harry et Meghan Markle seraient « interdits » d’avoir une contribution éditoriale sur des émissions non liées à leur contrat de 112 millions de dollars avec Netflix.

Selon The Sun, cela signifie que les Sussex ne seront pas autorisés à avoir leur mot à dire sur la prochaine série de The Crown, diffusée sur la plate-forme.

Cela vient après que le duc et la duchesse de Sussex aient signé un énorme accord pluriannuel avec le géant du streaming et envisagent d’autres entreprises commerciales telles que le lancement de leur propre société de production pour créer des émissions humoristiques.

Un initié de Netflix est entré plus en détail sur l’accord de Meghan et Harry lors d’une récente discussion avec The Sun.

Selon la source, le couple était plus préoccupé par ses propres idées d’émissions que par les programmes déjà présents sur la plateforme.

L’initié de Netflix a également soutenu que Harry et Meghan ne seraient pas impliqués dans l’émission royale – cependant, la série populaire a été évoquée dans leurs conversations.







« Les Sussex étaient plus préoccupés et plus préoccupés par leur propre image et leurs propres idées que par ce qui était projeté sur Netflix », a déclaré l’initié.

«Le sujet de The Crown a été soulevé, mais le service a toujours tenu ferme à laisser la rédaction de cette émission aux cinéastes Leftbank et au créateur de l’émission Peter Morgan et à moins d’une question juridique, il n’y a pas d’ingérence.

« Le duc et la duchesse ne se sont pas disputés à ce sujet, ce qui peut être considéré par certains comme étrange étant donné la prochaine période couverte par l’émission. »

La source a ajouté: « Netflix n’offrirait et n’offrirait certainement pas au duc et à la duchesse de Sussex aucun contrôle sur la politique ou la stratégie éditoriale de la marque de l’entreprise. Et eux non plus.







Un représentant de Netflix ainsi que Harry et Meghan ont été approchés par The Mirror pour commentaires.

La nouvelle survient alors que les producteurs se préparent pour le tournage des saisons cinq et six du drame de la période à succès, qui devrait inclure des événements des années 1990 et 2000.

Dans les années qui devraient être couvertes par le drame, la mère de Harry, la princesse Diana, est décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1997.

La source Netflix a également ajouté: « En réalité, Harry ne peut pas modifier ses moments controversés hors de Netflix simplement parce que lui et sa femme ont une énorme affaire. »







Les détails de leur énorme contrat Netflix viennent peu de temps après que le duc et la duchesse de Sussex aient déposé des documents auprès de l’Office britannique de la propriété intellectuelle pour la marque Archewell Productions.

Selon les documents, l’organisation de production serait impliquée dans la création de «films cinématographiques, séries télévisées et vidéos».

