Après des mois de marchandage, il semble que Jared Kushner a aidé sécurise une « réalisation de dernière minute » pour l’administration Trump sous la forme d’un accord négocié entre le Qatar et un bloc de partenaires régionaux dirigé par l’Arabie saoudite, dont Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis. L’accord, qui sera signé demain, l’Arabie saoudite rouvrira sa frontière terrestre avec le Qatar, tandis que Bahreïn et les Émirats arabes unis débloqueront leur espace aérien et leurs eaux pour le transit qatari. À son tour, le Qatar devrait « poursuivre un engagement plus ouvert d’esprit » avec ses voisins. Mais les analystes et les personnes impliquées ne savent pas si les choses vont vraiment se calmer.

Un haut diplomate de l’une des nations du Golfe aurait décrit le pacte comme un « pas dans la bonne direction », mais a suggéré que les « causes profondes » de la longue rupture entre les parties sont « toujours là ».

14 «Certains problèmes ont été résolus mais les causes profondes de la fracture – les mauvaises relations personnelles entre les dirigeants et les grandes divergences politiques sur l’Iran, la Turquie et les Frères musulmans sont toujours là», m’a dit le diplomate à propos de l’accord saoudo-Qatar – Barak Ravid (@BarakRavid) 4 janvier 2021

Dans L’examinateur de Washington, Tom Rogan écrit de même que « cet accord peut être une détente. Mais il ne doit pas être considéré comme une restauration d’alliances formelles. » Il soutient que l’Arabie saoudite « continuera à être enragée » par les relations de Doha avec l’Iran, son soutien financier aux mouvements islamistes et son « alliance tranquille avec la Turquie », entre autres.

En fin de compte, l’accord pourrait être un clin d’œil à l’administration Trump, ainsi qu’une tentative de repartir à neuf avec l’administration Biden. Tim O’Donnell

3 Pourquoi c’est important: l’Arabie saoudite et le Qatar étaient sous pression de l’administration Trump pour signer l’accord. Les deux pays considèrent la signature de l’accord comme un geste adressé à Trump et également dans le cadre de leurs efforts pour «nettoyer la table» et se préparer à la nouvelle administration Biden – Barak Ravid (@BarakRavid) 4 janvier 2021

