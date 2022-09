L’accord national sur les films à 3 $ attire des clients record lors de la Journée nationale du cinéma

Une promotion de billets de cinéma à 3 $ destinée à stimuler les ventes dans les cinémas pendant un week-end généralement endormi pour l’entreprise a attiré 8,1 millions de clients, selon la National Association of Theatre Owners.

Selon ces chiffres, le samedi était le meilleur jour de l’année pour la fréquentation des salles de cinéma, a déclaré le groupe.

Les cinémas ont généré 24,3 millions de dollars de ventes de billets grâce à la promotion de la Journée nationale du cinéma, selon Comscore. La société d’analyse des médias a déclaré qu’il s’agissait d’une augmentation de 9% par rapport à la semaine précédente.

Plus de 3 000 cinémas et 30 000 écrans aux États-Unis ont participé à l’initiative, y compris de grandes chaînes comme AMC Entertainment et Regal Cinemas ainsi que des cinémas indépendants. Les films présentés comprenaient “Top Gun: Maverick” de Paramount, “DC League of Super-Pets” de Warner Bros Discovery et “Bullet Train” de Sony.

Certaines chaînes de théâtre offraient également des réductions sur les concessions.

Les ventes de billets se sont effondrées ces dernières semaines, en partie à cause de la baisse des sorties estivales.

La Fondation du cinéma à but non lucratif, qui fait partie de la National Association of Theatre Owners, espérait que l’initiative des billets à prix réduit inciterait les clients à revenir dans les salles, en particulier avant certaines grandes sorties prévues pour l’automne, comme “Black Adam” de Warner Bros. Discovery. et « Black Panther : Wakanda Forever » de Disney.