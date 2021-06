L’accord mondial sur la réforme fiscale prendra du temps, des négociations et de la coopération

Le chancelier de l’Échiquier britannique Rishi Sunak (à droite) accueille la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen à la réunion des ministres des Finances du G7 à Lancaster House, dans le centre de Londres, le 4 juin 2021. STEVE REIGATE | AFP | Getty Images

Les ministres des Finances du Groupe des Sept (G-7) se félicitent peut-être de leur accord sur un taux d’imposition mondial minimum de 15 % sur les sociétés, mais ils font déjà face à des critiques selon lesquelles cela ne va pas assez loin et prendra beaucoup plus de temps , la coordination et la coopération pour conclure. Les ministres du G-7 ont salué l’accord, convenu en principe, comme une étape importante dans la coopération mondiale sur l’impôt sur les sociétés après des années de discorde sur la question, en particulier sur la taxation des grandes multinationales, en particulier des géants de la technologie. Dans l’état actuel des choses, l’accord ne concerne que les membres du G-7, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE, et fait face à des négociations beaucoup plus approfondies et probablement prolongées. Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, qui a accueilli ses collègues ministres du G-7 pour des entretiens à Londres, a déclaré samedi que les ministres étaient « parvenus à un accord historique pour réformer le système fiscal mondial, pour l’adapter à l’ère numérique mondiale – et surtout pour s’assurer que c’est juste pour que les bonnes entreprises paient le bon impôt aux bons endroits. » La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu’un taux minimum mondial mettrait fin à « la course vers le bas en matière d’imposition des entreprises ».

L’accord sera discuté plus en détail lors d’une réunion du Groupe des Vingt (G-20) le mois prochain et intervient quelques jours seulement avant une réunion des dirigeants du G-7 au Royaume-Uni qui débutera vendredi. Alors que les ministres des Finances à la tête des économies les plus avancées du monde ont peut-être salué l’accord, de nombreux experts ne sont pas aussi impressionnés et disent que le taux d’imposition minimum de 15 % n’est pas assez ambitieux et difficile à mettre en œuvre.

Le début d’un long chemin

George Dibb, directeur du Center for Economic Justice de l’Institute for Public Policy Research (IPPR), basé à Londres, a déclaré à CNBC qu' »il y a de grandes questions autour du niveau auquel nous avons fixé cet impôt minimum », mais a déclaré qu’il s’agissait toujours « d’un grand pas en avant pour obtenir ce consensus mondial. » « Nous aimerions voir quelque chose de beaucoup plus proche de 25%. L’administration Biden est entrée dans ces négociations avec une offre d’ouverture de 21% mais je pense que le grand combat au G-7 vendredi et samedi était sur la formulation, à savoir si il dirait « 15 % » ou « au moins 15 % » et parce que nous avons maintenant cette formulation « au moins 15 % », la porte est toujours ouverte à la négociation », a-t-il déclaré à Squawk Box Europe. « C’est le début d’un long chemin… Le défi ici concernant la fiscalité internationale des grandes entreprises multinationales est qu’il s’agit vraiment d’un problème d’action collective. Vous n’avez pas besoin que tous les pays mais la plupart des pays et des économies plus importantes bougent en même temps. «

Le ministre italien de l’Économie et des Finances Daniele Franco, le ministre français de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire, le ministre des Finances du Canada Chrystia Freeland, le chancelier de l’Échiquier britannique Rishi Sunak, la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, le ministre allemand des Finances Olaf Scholz, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen prendre leur place alors qu’ils se préparent à poser pour une photo de famille le deuxième jour de la réunion des ministres des Finances du G7, à Lancaster House à Londres le 5 juin 2021. HENRY NICHOLLS | AFP | Getty Images

Jim Reid, responsable mondial de la stratégie de crédit fondamentale et de la recherche thématique chez Deutsche Bank, a déclaré à CNBC que l’accord était un « tournant » mais que les perspectives n’étaient pas claires. « Les nouvelles du week-end ne sont pas radicales en soi, mais c’est probablement un signal des choses à venir », a-t-il déclaré à Street Signs de CNBC. « Je soupçonne que nous avons touché le fond en matière d’impôt sur les sociétés, mais on ne sait toujours pas dans quelle mesure il peut augmenter dans un monde où nous sommes encore relativement mondialisés et, évidemment, pour le faire fonctionner pleinement, nous avons besoin de plus de pays à bord que juste l’accord du G-7, mais c’est probablement un tournant. Il a noté que l’accent serait désormais mis sur une réunion du ministre des Finances du G20 en juillet pour voir « si nous pouvons obtenir un accord plus large et … des pourparlers de longue durée entre environ 140 pays de l’OCDE ». Les organisations et les organisations caritatives qui ont longtemps fait campagne pour que les taux d’imposition mondiaux des sociétés soient plus élevés ont largement rejeté l’annonce samedi. Gabriela Bucher, directrice exécutive d’Oxfam International, faisait partie de ceux qui ont déclaré que l’accord n’allait pas assez loin.

« Il est grand temps que certaines des économies les plus puissantes du monde obligent les sociétés multinationales, y compris les géants de la technologie et de la pharmacie, à payer leur juste part d’impôt », a déclaré Bucher. « Cependant, la fixation d’un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés de seulement 15 % est beaucoup trop faible. Cela ne fera pas grand-chose pour mettre fin à la course au nivellement par le bas de l’impôt sur les sociétés et limiter l’utilisation généralisée des paradis fiscaux. » Elle a ajouté qu’il était « absurde pour le G-7 de prétendre qu’il « révise » un système fiscal mondial défaillant en mettant en place un taux d’imposition global minimum sur les sociétés qui est similaire aux taux doux » pratiqués par l’Irlande (qui facture 12,5 %) , la Suisse (environ 15%) et Singapour (environ 17%). « Dans un monde en proie à une pandémie, à un moment où les besoins sont si désespérés, le G-7 a examiné les bilans des entreprises pleins à craquer de bénéfices gonflés et a immédiatement détourné le regard », a-t-elle déclaré.

Des années à conclure ?

Gilles Moëc, économiste en chef du groupe chez AXA Investment Managers, a noté lundi qu’une coordination, une négociation et du temps beaucoup plus approfondis étaient nécessaires pour qu’un accord soit conclu, et cela pourrait prendre plusieurs années.