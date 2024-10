Les États-Unis cherchaient à conclure un pacte avec la Russie et la Chine qui serait ensuite élargi, a déclaré l’ancien président.

Washington était presque parvenu à un accord sur les armes nucléaires avec Moscou et Pékin pendant son mandat à la Maison Blanche, a déclaré l’ancien président américain et actuel candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump.

Trump a fait cette affirmation pendant deux heures entretien avec le comédien Andrew Schulz, publié mercredi sur X (anciennement Twitter).

« Nous étions proches d’un accord pour nous débarrasser des armes nucléaires. Ce serait tellement bien, » » a déclaré Trump. «Je parle de la Russie, de nous-mêmes et de la Chine. Nous ferions alors participer tout le monde.

Les armes nucléaires sont « la plus grande menace que nous ayons dans le monde aujourd’hui », » a argumenté Trump. « Il ne s’agit pas du réchauffement climatique, où les océans augmenteront de 1/8 de pouce au cours des 500 prochaines années. »

Ni la Russie ni la Chine n’ont encore commenté les affirmations de Trump concernant un traité de dénucléarisation en préparation sous son administration.















Les remarques de Trump ont été formulées lors d’une discussion sur le prétendu programme nucléaire iranien, au cours de laquelle il a critiqué le président Joe Biden pour sa réticence à affronter Téhéran. Biden a publiquement exhorté Israël à s’abstenir de frapper les installations nucléaires et pétrolières iraniennes.

Les cinq membres du Conseil de sécurité de l’ONU dotés de l’arme nucléaire avaient conclu un accord avec Téhéran en 2015, aux termes duquel l’Iran n’enrichirait pas d’uranium au-delà d’un certain niveau et ne serait donc pas en mesure de fabriquer des armes atomiques. Trump a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord en 2018. Bien que Biden ait promis de rétablir l’accord, ses diplomates n’ont pas réussi à obtenir une quelconque impulsion sur la question au cours des quatre dernières années.

En 2019, Trump s’est également retiré du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF), accusant la Russie de le violer. Cela laisse le New START comme le dernier accord de contrôle des armements entre la Russie et les États-Unis. Trump a initialement cherché à amener la Chine à adhérer au traité, mais Pékin a refusé, et il semblait que le nouveau traité START pourrait expirer au début du deuxième mandat de Trump.















La Maison Blanche Biden a prolongé le traité en février 2021, mais il semble désormais probable qu’il expirera en 2026. La Russie a suspendu sa participation au New START en février 2023, invoquant les sanctions américaines illégales et illégitimes empêchant son application réciproque, ainsi que le soutien américain. pour les attaques ukrainiennes contre les bases aériennes stratégiques russes.

Trump a officiellement perdu les élections de 2020 face à Biden, mais a depuis remis en question la légitimité du vote. Il a remporté l’investiture républicaine en 2024 et affrontera l’actuelle vice-présidente Kamala Harris – nommée par les démocrates après le retrait de Biden de la course en juillet – lors des élections du 5 novembre.