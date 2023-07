L’accord Microsoft-Activision se rapproche alors que le juge refuse l’injonction de la FTC

Un juge fédéral de San Francisco a rejeté la demande d’injonction préliminaire de la Federal Trade Commission visant à empêcher Microsoft de finaliser l’acquisition de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard.

L’accord n’est pas tout à fait clair, cependant. La FTC peut désormais faire appel de la décision auprès de la cour d’appel fédérale, et les deux sociétés doivent trouver un moyen de résoudre l’opposition de la Competition and Markets Authority au Royaume-Uni.

« La responsabilité de cette Cour dans cette affaire est étroite. Il s’agit de décider si, malgré les circonstances actuelles, la fusion doit être interrompue – peut-être même résiliée – en attendant la résolution de l’action administrative de la FTC », a écrit la juge Jacqueline Scott Corley dans sa décision, publié mardi. « Pour les raisons expliquées, la Cour estime que la FTC n’a pas démontré la probabilité qu’elle l’emportera sur son affirmation selon laquelle cette fusion verticale particulière dans ce secteur spécifique pourrait réduire considérablement la concurrence. Au contraire, les preuves du dossier indiquent un accès accru des consommateurs à Call of Devoir et autre contenu d’Activision. La demande d’injonction préliminaire est donc REFUSÉE. »

Les actions d’Activision Blizzard ont atteint un sommet de 88,03 $ par action après que le tribunal de district américain du district nord de Californie a rendu la décision. Microsoft avait accepté d’acheter l’éditeur de jeux pour 95 $ par action.

« Notre fusion profitera aux consommateurs et aux travailleurs. Elle permettra la concurrence plutôt que de permettre aux leaders du marché bien établis de continuer à dominer notre industrie en croissance rapide », a déclaré le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, dans un communiqué.

Microsoft a également salué la décision.

« Nous sommes reconnaissants au tribunal de San Francisco pour cette décision rapide et approfondie et espérons que d’autres juridictions continueront à travailler pour une résolution rapide », a déclaré Brad Smith, président et vice-président de Microsoft, dans un communiqué. « Comme nous l’avons constamment démontré tout au long de ce processus, nous nous engageons à travailler de manière créative et collaborative pour répondre aux préoccupations réglementaires. »

La décision intervient après cinq jours d’audiences devant le tribunal pour évaluer si Microsoft serait en mesure de compléter les 68,7 milliards de dollars ActivisionBlizzard acquisition annoncée en 2022. Le juge décidait d’accéder ou non à la demande de la FTC d’une injonction d’urgence pour empêcher la conclusion de l’accord.

La FTC a fait valoir que Microsoft avait montré un intérêt à rendre certains jeux exclusifs, pour les empêcher d’apparaître sur la PlayStation de Sony ou le Switch de Nintendo, et pourrait le faire si l’accord devait être conclu, tandis que Microsoft a déclaré qu’il souhaiterait rendre le titre d’Activision plus disponible, pas moins, en partie pour se développer auprès des personnes abonnées à sa bibliothèque de jeux Game Pass. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, ont tous deux témoigné, tout comme les dirigeants d’Alphabet, Nvidia et Sony.

En décembre, la Federal Trade Commission a intenté une action en justice pour bloquer l’accord et demander à un juge administratif de l’agence de l’évaluer. Mais en juin, avant que cela ne se produise, la FTC a demandé une injonction préliminaire pour empêcher Microsoft de finaliser l’acquisition, dans le but de porter l’affaire devant son juge administratif le 2 août. Les deux sociétés cherchaient à conclure l’accord en 18 juillet.

« Nous sommes déçus de ce résultat compte tenu de la menace évidente que cette fusion fait peser sur la concurrence ouverte dans les jeux en nuage, les services d’abonnement et les consoles. Dans les prochains jours, nous annoncerons notre prochaine étape pour poursuivre notre lutte pour préserver la concurrence et protéger les consommateurs, », a déclaré un porte-parole de la FTC.

Kotick a déclaré lors des audiences que le conseil d’administration d’Activision Blizzard ne voyait pas comment l’accord pourrait se poursuivre si le juge accordait l’injonction préliminaire.

