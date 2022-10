L’accord maritime israélo-libanais met le Hezbollah dans une position délicate

BEYROUTH — Un accord entre le Liban et Israël pour délimiter leur frontière maritime a placé la force militaire et politique la plus puissante du Liban dans une impasse : comment le Hezbollah devrait-il conclure un accord historique avec son ennemi juré ?

L’accord, signé dans des lieux séparés pour éviter un accord direct entre les pays belligérants, met fin à un différend de plusieurs décennies sur les frontières maritimes. C’est sans doute une aubaine pour Israël et le Liban, permettant à chacun d’exploiter les gisements de gaz lucratifs au large de leurs côtes, et a été salué comme une percée historique.

Reconnaître le succès de l’accord expose le groupe aux critiques de ses partisans purs et durs – l’opposition à Israël est, après tout, au cœur de son identité, et le Hezbollah est appelé localement “la résistance”. Mais ne pas revendiquer la victoire risque de minimiser le rôle du groupe dans un accord qui pourrait avoir de gros avantages pour les Libanais en manque d’énergie.

Le Hezbollah a tenu l’accord à distance, marchant sur une ligne fine depuis qu’il a été annoncé ce mois-ci – prudent de ne pas le critiquer, tout en n’adoptant pas pleinement la victoire diplomatique comme la sienne. Mais en tant que force militaire et politique la plus dominante du Liban, il ne peut pas prétendre que les négociations se sont déroulées sans son consentement.

Le porte-parole a décrit le rôle du Hezbollah comme celui d’un catalyseur encourageant l’accord bloqué depuis longtemps sur la ligne d’arrivée. En juin, une plate-forme gazière israélienne est arrivée au large pour travailler sur le champ gazier nord de Karish, et le Hezbollah a envoyé trois drones non armés dans la région, qui ont été interceptés par l’armée israélienne.

L’accord est arrivé au bon moment pour Israël parce que les tensions ont récemment augmenté le long d’autres parties de sa frontière, a déclaré David Schenker, ancien médiateur américain et maintenant directeur du programme sur la politique arabe au Washington Institute for Near East Policy.

Schenker a noté que la présence et le pouvoir de divers groupes alliés au Hezbollah ont augmenté dans le sud du pays. Un rapport de mars de l’organisme international chargé de surveiller la frontière a décrit une ingérence accrue dans ses activités et un niveau croissant de comportements agressifs.

Le gouvernement israélien a fait pression pour qu’il soit officiellement approuvé et signé avant les élections nationales de mardi. Alors que l’accord est décrié par les politiciens de droite comme un cadeau territorial et une capitulation face au Liban, le Premier ministre Yair Lapid espère que les électeurs le récompenseront pour une percée diplomatique avec l’un des ennemis d’Israël.

“Ils utilisaient Aoun et l’Etat qu’il est censé présider comme excuse pour avoir accepté cet accord, et ainsi satisfaire leurs propres détracteurs au sein du parti”, a ajouté Atallah. “Ils ont dilué leur rôle.”

Dans un discours le jour où l’accord a été annoncé la semaine dernière, le chef du Hezbollah, Nasrallah, a adressé ces critiques. “Il y a des gens qui ont fait des déclarations de trahison, accusé, agressé, insulté et juré sur les sites de médias sociaux sans avoir rien lu [on the deal].” Il a invité tout le monde à lire le projet final et à juger son contenu du point de vue d’un “esprit patriotique”.