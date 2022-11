L’accord Liban-Israël est historique mais avec des limites, selon les experts

BEYROUTH (AP) – Les médiateurs américains ont tenté pendant plus d’une décennie de négocier un accord sur la frontière maritime entre le Liban et Israël. Enfin, les éléments se sont mis en place pour un accord historique entre deux pays officiellement – ​​et parfois activement – ​​en guerre depuis 1948.

La guerre de la Russie en Ukraine cette année et la crise énergétique qui en résulte en Europe ont augmenté la demande de gaz naturel, que l’accord permettra au Liban et à Israël d’extraire de la mer Méditerranée.

Dans le même temps, la spirale de la crise économique au Liban, les élections israéliennes imminentes et la montée des tensions entre Israël et le groupe militant du Hezbollah au Liban ont ajouté une incitation supplémentaire à finaliser l’accord.

L’accord tant attendu signé la semaine dernière a été salué comme un changeur de jeu par des responsables au Liban, en Israël et aux États-Unis. C’est loin d’être un accord de paix, mais les partisans disent que l’intérêt partagé d’exploiter le gaz rendra moins probable que les deux ennemis de longue date entrent en guerre.

Le Hezbollah soutenu par l’Iran, qui a mené une guerre destructrice avec Israël en 2006, a soutenu l’accord. Les Libanais espèrent que cela aidera à sauver leur pays de la crise financière.

Pourtant, les analystes affirment que le gain sera probablement plus limité que les projections ambitieuses des trois acteurs.

“Je ne pense pas que ce soit comme les accords d’Abraham, où cela changerait le tissu politique dans la région”, a déclaré Randa Slim, directrice du programme de résolution des conflits et de dialogues Track II au Middle East Institute basé à Washington, faisant référence à un série d’accords négociés par l’administration Trump en 2020 pour normaliser les relations entre Israël et plusieurs pays arabes.

“Cela n’a pas changé le caractère des relations entre le Liban et Israël”, a-t-elle déclaré.

Les États-Unis ont commencé à tenter de négocier une frontière maritime en 2010 après d’importantes découvertes de gaz dans les eaux israéliennes et une étude américaine estimant 122 billions de pieds cubes de gaz récupérable au large des côtes de la Syrie, du Liban, d’Israël et de Gaza.

Fin 2020, les parties se sont mises d’accord sur un cadre de négociations indirectes médiatisées par les États-Unis et tenues au siège des casques bleus de l’ONU au sud du Liban. S’accorder simplement sur la structure des pourparlers a pris trois ans compte tenu des sensibilités, en particulier pour les responsables libanais soucieux d’éviter de donner l’impression de reconnaître Israël.

Les deux parties ont ensuite présenté des «exigences maximalistes» et les pourparlers ont échoué, a déclaré David Schenker, ancien secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient sous le président de l’époque, Donald Trump, qui a pris en charge la médiation à ce moment-là.

“Ce n’était pas vraiment une priorité pour moi”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. « En gros, j’ai dit, si les Libanais le veulent, ça va. S’ils n’en veulent pas, c’est bien aussi. Je ne vais pas faire de va-et-vient diplomatique à ce sujet », a déclaré Schenker, maintenant chercheur principal au Washington Institute for Near East Policy, un groupe de réflexion largement considéré comme pro-israélien.

Avec l’administration Biden, les négociations ont repris, sous la médiation du conseiller principal américain d’origine israélienne pour la sécurité énergétique Amos Hochstein, dont la nomination a suscité quelques critiques au Liban.

Les pourparlers ont commencé lentement, jusqu’en février, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, changeant la donne. Les responsables libanais et israéliens ont reconnu que la demande mondiale de gaz qui en a résulté a accéléré les pourparlers.

Le Liban a cruellement besoin d’une aubaine. Sa crise économique a plongé les trois quarts de sa population dans la pauvreté.

Cependant, les experts disent qu’une industrie gazière naissante ne sera probablement pas la panacée.

Une étude réalisée il y a deux ans par la Lebanon Oil and Gas Initiative et d’autres groupes a estimé que les revenus potentiels du pétrole et du gaz ne dépasseront probablement pas 8 milliards de dollars, soit seulement 10 % de la dette publique gargantuesque du Liban.

« C’est certainement un pas en avant positif, mais pas à l’échelle qui est présentée au public », a déclaré le directeur exécutif par intérim de l’Initiative, Amer Mardam-Bey. “Nous n’allons pas nous réveiller demain, et tout ira bien et la dette est partie.”

La quantité de gaz sous les eaux libanaises est inconnue. Certains au Liban ont critiqué le gouvernement pour avoir renoncé à un projet de frontière contenant une partie du champ de Karish, connu pour contenir du gaz, et avoir accepté un accord qui lui donne le champ de Qana, où les réserves n’ont pas été prouvées.

Mardam-Bey dit qu’il est probable qu’il y ait du gaz dans le champ, mais on ne peut pas savoir combien avant le forage.

Il existe également un danger que les revenus du gaz soient détournés par la corruption. Pendant des décennies, le Liban a attribué de lourds contrats à des entreprises politiquement connectées.

“Si cela ne change pas, alors ces revenus seront soumis aux mêmes canaux de clientélisme (et) de parrainage”, a déclaré Sami Atallah, directeur de The Policy Initiative, un groupe de réflexion basé à Beyrouth.

En Israël, les partisans de l’accord ont vanté les avantages potentiels pour la sécurité et l’économie. “Il établit une nouvelle équation de sécurité en ce qui concerne la mer et les atouts stratégiques de l’État d’Israël”, a récemment déclaré le ministre de la Défense Benny Gantz.

L’accord ouvre la voie à Israël pour commencer à forer dans le champ gazier de Karish. Plus tôt cette année, le Hezbollah a menacé de frapper les navires opérant sur le terrain si Israël commençait à extraire du gaz avant de parvenir à un accord avec le Liban.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré que cela avait forcé Israël à faire des concessions. Les détracteurs israéliens de l’accord accusent le Premier ministre israélien Yair Lapid de se rendre aux menaces du Hezbollah.

Schenker a reconnu que l’accord final était un accomplissement, mais il s’est demandé s’il dissuaderait réellement la guerre, suggérant que le Hezbollah pourrait être enhardi.

Le résultat des élections nationales israéliennes de mardi pourrait encore compliquer le tableau. L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui semble sur le point de faire son grand retour, s’était précédemment engagé à « neutraliser » l’accord sur la frontière maritime.

Cependant, un haut responsable de l’administration américaine au courant des négociations a déclaré que la Maison Blanche pensait que Netanyahu hésiterait à se retirer d’un accord qui serait une aubaine pour l’économie et la sécurité israéliennes. Le fonctionnaire a requis l’anonymat pour discuter des délibérations de l’administration.

Dans une récente interview à la radio, Netanyahu a déclaré que s’il redevenait Premier ministre, il traiterait l’accord avec le Liban de la même manière qu’il a traité les accords d’Oslo conclus avec les Palestiniens dans les années 1990. Ces accords n’ont jamais été annulés mais n’ont jamais été pleinement mis en œuvre et sont aujourd’hui moribonds.

Efraim Inbar, président de l’Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité, un groupe de réflexion israélien, a écrit qu’Israël, dans les négociations, n’avait pas profité de la “grande faiblesse” du Liban. Il a fait valoir que le Liban avait bien plus besoin des revenus du gaz du territoire contesté qu’Israël.

Slim a décrit l’accord comme une “victoire en politique étrangère” pour l’administration Biden, mais limitée.

“Il n’y a plus de gros contrats à conclure au Moyen-Orient”, a-t-elle déclaré. “Il y a des petites affaires, du transactionnalisme.”

Les rédacteurs de l’Associated Press Eleanor Reich à Jérusalem et Aamer Madhani à Washington ont contribué à ce rapport.

Kareem Chehayeb et Abby Sewell, Associated Press