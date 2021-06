L’accord israélo-palestinien sur les vaccins s’effondre au milieu d’un différend sur la date d’expiration

JÉRUSALEM – Pendant des mois, les militants des droits ont soutenu qu’Israël a le devoir moral et légal de vacciner des millions de Palestiniens vivant sous occupation israélienne. Pendant des mois, Israël a résisté à cet argument, ne vaccinant qu’environ 130 000 Palestiniens ayant un permis de travail en Israël.

Vendredi matin, le nouveau gouvernement israélien s’est efforcé de répondre à ses critiques, en annonçant un accord pour fournir entre un million et 1,4 million de doses de vaccin à l’Autorité palestinienne. En retour, l’autorité devait donner à Israël le même nombre de doses une fois son propre approvisionnement arrivé à l’automne de Pfizer-BioNTech.

Mais quelques heures plus tard, l’autorité a déchiré l’accord, renvoyant environ 100 000 doses qu’Israël a livrées plus tôt dans la journée, au milieu d’un désaccord public entre les dirigeants israéliens et palestiniens quant à savoir si les vaccins étaient ou non trop proches de leur date d’expiration.

Un porte-parole de l’autorité, Ibrahim Melhem, a déclaré que les spécifications des doses n’étaient pas conformes à l’accord, et qu’elles étaient trop proches de leur date de péremption pour être administrées à temps.