Derrière l’annonce jeudi qu’Israël et le Maroc établiront leurs premières relations diplomatiques formelles, il y a près de six décennies de coopération étroite et secrète sur les questions de renseignement et militaires entre deux nations qui ne se sont officiellement pas reconnues. Israël a aidé le Maroc à obtenir des armes et du matériel de collecte de renseignements et à apprendre à les utiliser, et l’a aidé à assassiner un chef de l’opposition. Le Maroc a aidé Israël à accueillir des Juifs marocains, à monter une opération contre Oussama Ben Laden – et même à espionner d’autres pays arabes. La collaboration – découverte dans une série d’entretiens menés et de documents découverts pendant de nombreuses années – reflète une politique israélienne de longue date de construction de liens secrets avec des régimes arabes où des intérêts communs – et des ennemis – pourraient être trouvés. En particulier, Israël a poursuivi une soi-disant stratégie de périphérie, atteignant des États plus éloignés qui étaient très éloignés du conflit territorial israélo-arabe ou qui avaient des relations hostiles avec les propres ennemis d’Israël. La relation maroco-israélienne découle en partie du grand nombre de Juifs au Maroc avant la naissance d’Israël en 1948, dont beaucoup y émigreraient, constituant l’une des plus grandes parties de la population israélienne. Quelque un million d’Israéliens sont originaires du Maroc ou descendent de ceux qui l’étaient, assurant un intérêt profond et constant pour ce pays à plus de 2 000 kilomètres.

Lorsque le Maroc a obtenu son indépendance de la France en 1956, il a interdit l’émigration juive. L’agence d’espionnage israélienne, le Mossad, a fait passer en contrebande de nombreux Juifs, mais l’opération a été révélée en 1961, lorsqu’un navire du Mossad transportant de tels migrants a coulé, tuant la plupart de ceux à bord. Le mois suivant, un nouveau roi marocain, Hassan II, a pris le pouvoir, et Israël a fait un effort très réussi pour le cultiver. Les agents israéliens ont rencontré le chef de l’opposition marocaine, Mehdi Ben Barka, qui a demandé de l’aide pour renverser le roi; au lieu de cela, les Israéliens ont informé Hassan du complot. Le roi a autorisé l’émigration massive des juifs et a permis au Mossad d’établir une station au Maroc. Israël a fourni des armes et formé les Marocains à leur utilisation; il a fourni des technologies de surveillance et aidé à organiser le service de renseignement marocain; et les deux informations partagées recueillies par leurs espions – le début de décennies d’une telle coopération.

Un moment crucial est survenu en 1965, lorsque les dirigeants arabes et les commandants militaires se sont rencontrés à Casablanca, et le Maroc a permis au Mossad de mettre sur écoute leurs salles de réunion et leurs suites privées. L’écoute a donné à Israël un aperçu sans précédent de la pensée, des capacités et des plans arabes, qui se sont révélés vitaux pour le Mossad et les Forces de défense israéliennes dans la préparation de la guerre de 1967.