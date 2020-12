(Opinion Bloomberg) – Même selon les normes de l’administration Trump, l’arrangement trilatéral entre les États-Unis, Israël et le Maroc sur le Sahara occidental contesté était une contrepartie grossière. Le président n’a fait aucun effort pour cacher la naïveté de l’accord lorsqu’il a déclaré jeudi que les États-Unis reconnaîtraient la revendication longtemps contestée du Maroc sur la région riche en minéraux.

Pourquoi s’écarte-t-il de la position américaine établie et du consensus international vieux de plusieurs décennies, qui oblige le peuple sahraoui à décider de son avenir? La justification spécieuse de Trump était que l’accord était une récompense pour la reconnaissance par Rabat des États-Unis en 1777, et qu’il apporterait «la paix et la prospérité» dans la région. Mais il avait déjà donné la vraie raison en annonçant que le royaume avait accepté des relations diplomatiques avec Israël.

Comme tant de décisions de politique étrangère de Trump, les États-Unis perdent beaucoup plus qu’ils ne gagnent du marché. Et la folie de celui-ci entache les gagnants.

À première vue, le Maroc semble avoir réalisé les gains les plus importants. Il obtient l’approbation américaine pour ses revendications territoriales en échange de quelque chose d’un peu moins que ce que Trump a prétendu être des «relations diplomatiques complètes» avec Israël: le roi Mohammed VI a accepté un échange de bureaux de liaison, pas d’ambassades ou de consulats. La dernière fois que le Maroc et Israël ont échangé de telles représentations, en 1994, cela n’a duré que six ans.

Mais le roi doit savoir que la reconnaissance américaine des revendications d’un pays n’est pas la carte blanche qu’il était – et que Trump a fait plus pour dévaluer la monnaie que tout autre ancien occupant de la Maison Blanche. Il est hautement improbable qu’une autre puissance mondiale rejoigne les États-Unis dans son approbation. Les Nations Unies ont déjà annoncé que leur position sur le Sahara occidental était «inchangée».

De plus, dans quelques semaines, le Maroc constatera que la position américaine a changé. S’il est politiquement gênant pour le président élu Joe Biden d’annuler immédiatement la décision de Trump, il ne l’acceptera certainement pas avec enthousiasme. Le Maroc ne peut pas compter sur le soutien diplomatique américain, à l’ONU ou ailleurs, au-delà du 20 janvier.

L’ONU maintient une force de maintien de la paix sur le territoire et a poursuivi un plan de règlement destiné à permettre à terme au peuple du Sahara occidental de choisir entre l’indépendance et l’intégration avec le Maroc.

Les problèmes du Maroc au Sahara occidental ne disparaîtront pas. Les combats avec le Front Polisario en quête d’indépendance, qui a récemment repris après un cessez-le-feu de trois décennies, s’intensifieront sans aucun doute. Et bien que l’armée marocaine soit renforcée par les armes américaines et le savoir-faire israélien, une victoire décisive est peu probable.

L’accord rapportera bien sûr un dividende économique, à commencer par un afflux d’Israéliens à Marrakech, Fès et d’autres destinations touristiques. Les investisseurs suivront, et les entreprises marocaines, en difficulté dans une économie affaiblie, apprécieront l’accès aux liquidités israéliennes ainsi qu’à leur technologie.

Pour Israël, dans l’éventail de ses récents accords de normalisation avec les États arabes, celui-ci est plus proche de l’accord avec les Émirats arabes unis, en ce qu’il offre des gains matériels, que de celui avec le Soudan, qui était essentiellement symbolique. Bien qu’Israël entretienne des relations non officielles avec le Maroc depuis des années, en particulier dans le domaine du partage de renseignements, l’accès ouvert à un marché important sera très bienvenu.

Il y aura également une infusion de capital politique pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu en cas de besoin. Sa coalition au pouvoir chancelle et une nouvelle élection générale se profile. Ses percées diplomatiques avec les pays arabes domineront sans aucun doute son message de campagne.

Trump lui-même utilisera l’ouverture Maroc-Israël pour embellir son héritage en tant que président qui a coupé le nœud gordien du Moyen-Orient. On peut s’attendre à ce que son gendre et envoyé spécial dans la région, Jared Kushner, intensifie ses efforts pour amener d’autres pays arabes à rejoindre le club dans les dernières semaines de la présidence Trump.

Mais le plus gros prix, un accord de normalisation saoudo-israélien, leur échappera probablement. Riyad, comme je l’ai expliqué, a son propre calendrier.

Les plus grands perdants de l’accord sont les parties qui n’ont pas eu leur mot à dire dans son élaboration: en premier lieu, le peuple du Sahara occidental. C’est un autre coup dur pour leurs aspirations à la nation, qui ont été gelées depuis le départ de l’Espagne en 1975 et l’invasion conjointe maroco-mauritanienne peu après.

Bien qu’il n’y ait jamais eu de perspective que les États-Unis plaident ouvertement en leur nom – une succession de présidents a estimé que le Maroc était un allié trop important – l’apparence de la neutralité américaine était néanmoins utile, de même que les remarques occasionnelles de Washington sur les droits de l’homme abus dans la région. Il a permis à d’autres pays d’empêcher Rabat d’officialiser son annexion d’un territoire plus grand que la Grande-Bretagne, avec de vastes gisements de phosphate et moins de 600 000 habitants.

Les Sahraouis vont désormais compter sur plus de soutien de leur autre voisin, l’Algérie, qui a toujours soutenu leurs revendications d’indépendance et soutient le Front Polisario.

L’annonce de Trump compliquera également considérablement les efforts d’autres parties – de l’Union africaine à l’Espagne – pour mettre fin à l’impasse sur le Sahara occidental.

Mais on peut soutenir que la partie la plus diplomatiquement gênée par l’accord sera les États-Unis eux-mêmes. C’est plus qu’un autre gâchis trumpien que Biden doit nettoyer. Avec le soutien de Trump l’année dernière aux revendications israéliennes de souveraineté sur le plateau du Golan, cela représente un rejet direct du principe, consacré dans la Charte des Nations Unies, selon lequel les pays ne peuvent pas acquérir un territoire par la guerre. Ou du moins, c’est ce que soutiendront les dirigeants qui cherchent de telles acquisitions – pensez au président russe Vladimir Poutine et à ses revendications sur la Crimée.

Biden devra rapidement se distancier de la décision de Trump, sans contrarier Israël ou le Maroc, et réaffirmer l’engagement américain en faveur du droit international et d’une fin médiatisée des conflits.

À quoi sert le Russe, «Bonne chance avec ça»?

Bobby Ghosh est un chroniqueur d'opinion Bloomberg. Il écrit sur les affaires étrangères, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient et l'Afrique.

