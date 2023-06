L’accord Illumina-Grail remporte le soutien des législateurs du GOP et des AG

Les législateurs républicains, les procureurs généraux des États et plusieurs groupes de défense ont exprimé leur soutien à d’Illumina acquisition du développeur de tests contre le cancer Grail pendant que la Federal Trade Commission se bat pour dénouer l’accord.

Les groupes ont déposé 14 mémoires d’amicus lundi exhortant la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis à annuler une ordonnance de la FTC qui obligerait Illumina à annuler l’accord Grail de 7,1 milliards de dollars, craignant qu’il n’étouffe la concurrence. La semaine dernière, la société de séquençage d’ADN basée à San Diego fait appel décision de l’agence.

Les partisans de l’accord ont fait valoir dans des documents déposés devant les tribunaux que la FTC avait outrepassé son autorité en essayant de dénouer la fusion qui s’est terminée il y a près de deux ans. Ils ont ajouté qu’empêcher les entreprises de fusionner pourrait nuire au développement de technologies vitales.

« Le pouvoir irresponsable des agences fédérales porte atteinte à la liberté, et une application trop zélée et injuste des agences entrave les progrès technologiques au profit du bien-être des citoyens », ont déclaré les procureurs généraux de 12 États dans l’un des mémoires.

Ces États sont l’Alaska, l’Arkansas, la Géorgie, l’Idaho, l’Indiana, l’Iowa, le Kentucky, la Louisiane, le Nebraska, la Caroline du Sud, l’Utah et la Virginie.

Trente-quatre législateurs républicains ont vanté Grail’s test de dépistage précoce, qui peut détecter plus de 50 types de cancers grâce à une seule prise de sang. Le test n’est pas approuvé par la Food and Drug Administration, mais il a généré des ventes limitées au cours de la dernière année.

Grail a besoin d’Illumina pour obtenir l’approbation réglementaire et commercialiser la production du test, qui sont « des étapes nécessaires pour offrir tous les avantages de ces tests au public et détecter le cancer le plus rapidement possible », ont fait valoir les législateurs.

La FTC a refusé de commenter les documents déposés.

L’accord s’est heurté à une large opposition : l’année dernière, l’organe exécutif de l’Union européenne, la Commission européenne, bloqué l’acquisition invoquant des problèmes de concurrence similaires. Illumina a fait appel de cette ordonnance.

Et l’investisseur activiste Carl Icahn, qui détient une participation de 1,4 % dans Illumina, a lancé une bataille par procuration avec la société au sujet de l’accord Grail.

Les actionnaires d’Illumina ont voté pour évincer le président de son conseil d’administration à la fin du mois dernier. Le PDG de la société, Francis deSouza, a démissionné dimanche après des semaines de violentes réactions de la part d’Icahn.

L’opposition d’Icahn découle de la décision d’Illumina de clôturer l’acquisition sans l’approbation des régulateurs antitrust.