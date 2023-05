L’accord historique pour sauver le fleuve Colorado, expliqué

L’été dernier, le système du fleuve Colorado se dirigeait vers l’effondrement. Ses réservoirs étaient à des niveaux historiquement bas et s’enfonçaient dangereusement près de la « piscine morte », à quel point l’eau ne peut plus passer en aval à travers les barrages.

La situation a déclenché un débat tendu parmi les États occidentaux sur qui refuserait leurs robinets. Serait-ce des agriculteurs ? Ou des villes ? Lesquels? Quelque chose – ou quelqu’un – devrait donner pour sauver le fleuve, dont dépendent quelque 40 millions de personnes.

Maintenant, ces États ont finalement conclu un accord.

Au cours du week-end, la Californie, l’Arizona et le Nevada ont convenu de conserver au moins 3 millions d’acres-pieds d’eau de la rivière au cours des prochaines années, soit une moyenne d’environ 1 million d’acres-pieds par an. (Un acre-pied remplit un acre de terre avec un pied d’eau et c’est ce que deux à trois ménages utilisent chaque année.)

Les termes de l’accord, qui ne sont pas encore clairs, rendent peu probable que le Bureau of Reclamation – l’agence fédérale qui supervise la gestion de l’eau aux États-Unis – oblige les États à procéder à des coupes, comme certains responsables de l’eau l’avaient autrefois craint. Et pour adoucir l’accord, le gouvernement fédéral semble disposé à payer aux utilisateurs d’eau un total d’environ 1,2 milliard de dollars en échange d’une grande partie de ces compressions.

Ces coupures sont énormes et contribueront certainement à la sauvegarde du fleuve et de tout ce qu’il fait vivre. Pourtant, ils ne représentent qu’environ la moitié de ce que les régulateurs fédéraux avaient demandé à l’origine. Un hiver exceptionnellement humide dans l’Ouest a soulagé les réservoirs en difficulté du fleuve, permettant aux États de s’en tirer avec une offre beaucoup moins ambitieuse.

En fin de compte, cependant, cet accord n’est pas suffisant pour sauver la rivière, disent les experts. Des réductions plus importantes sont probablement à l’horizon.

Pourquoi les États sont dans cette position en premier lieu

Le fleuve Colorado est une caractéristique emblématique de l’Ouest américain dont la plupart d’entre nous dépendent d’une manière ou d’une autre. Il fournit non seulement de l’eau et de l’électricité aux États occidentaux, mais irrigue plusieurs millions d’acres de terres agricoles – qui, entre autres, fournissent jusqu’à 90 % des légumes d’hiver du pays.

Mais au cours des dernières décennies, le fleuve a disparu, en grande partie pour deux raisons.

Le premier concerne la mauvaise gestion. En 1922, un accord historique appelé le Colorado River Compact a divisé le fleuve entre deux groupes d’États (le bassin supérieur et le bassin inférieur). En déterminant la part que chaque bassin obtiendrait, les responsables de l’eau ont massivement surestimé le débit moyen de la rivière.

Les utilisateurs d’eau occidentaux ont chacun obtenu un morceau de la rivière, mais – avec l’eau allouée plus tard au Mexique par le biais d’un traité – ces morceaux se sont avérés être plus que ce qu’il pouvait offre dans une année type. (La décision de 1922 n’a pas non plus précisé quelles parts seraient attribuées aux 30 tribus du bassin.)

La deuxième raison est tout au sujet du climat. Des décennies de réchauffement récent ont asséché l’Ouest, entraînant moins d’eau à s’écouler dans la rivière. Les scientifiques estiment que chaque degré Fahrenheit de réchauffement réduit le débit de la rivière d’environ 4 %. C’est préoccupant car ils s’attendent à ce que les températures dans le bassin augmentent de 5 degrés d’ici le milieu de ce siècle, par rapport aux années 1900.

Ensemble, ces problèmes ont drainé les deux principaux réservoirs de la rivière – le lac Powell et le lac Mead – que les scientifiques utilisent pour évaluer la santé de la rivière. Même avec le récent déluge hivernal, le lac Mead, le plus grand réservoir du pays en termes de capacité, n’est plein qu’à 30 %. (Le lac n’a pas atteint sa pleine capacité depuis quelques décennies.)

C’est, en bref, pourquoi le gouvernement fédéral a poussé les États qui dépendent du lac Mead à réduire considérablement leur consommation d’eau. Au cours de l’été, la commissaire du Bureau of Reclamation, Camille Calimlim Touton, a déclaré que les États du bassin devraient conserver 2 à 4 millions d’acres-pieds par an, en plus de toutes les coupes qu’ils ont précédemment convenues (il y en a beaucoup aussi) pour protéger le fleuve Colorado.

Cette nouvelle proposition est une réponse à cet appel du commissaire Touton.

Voici les bases de l’accord, même si les détails sont encore flous

Dans le cadre du nouvel accord – qui n’est encore qu’une proposition – la Californie, l’Arizona et le Nevada réduiraient leur consommation d’eau d’environ 14%, soit 3 millions d’acres-pieds, jusqu’à la fin de 2026. Les États du sud-ouest ont également convenu qu’ils en conserver la moitié d’ici la fin de 2024, offrant un soulagement plus immédiat.

La Californie, qui utilise la plus grande partie de la rivière, en grande partie pour l’agriculture, a déclaré qu’elle conserverait une grande partie de ce total : environ 1,6 million d’acres-pieds jusqu’en 2026. L’Arizona, quant à lui, où les grandes villes dépendent de la rivière, réduira un peu plus d’un million d’acres-pieds, selon le Washington Post. Le Nevada assumera la plus petite partie des coupes (ce qui n’est pas surprenant, car il utilise relativement peu d’eau de la rivière).

Ces coupures d’eau seraient volontaires. Et c’est la clé : une proposition précédente suggérait que le gouvernement américain pourrait unilatéralement réduire l’eau allouée aux fermes du sud de la Californie et à d’autres utilisateurs qui ont des droits très importants sur cette eau, en vertu de la loi. (J’aborde cela en détail ici.) S’appuyer uniquement sur des coupes volontaires ces utilisateurs heureux et évite les batailles juridiques potentielles sur l’autorité du gouvernement fédéral.

Ce qui reste inconnu, c’est comment exactement ces coupes vont secouer et quand ; qui sera indemnisé ; et ce que cela signifie pour les gens en Occident et aux États-Unis. « Il n’y a aucune indication claire de la provenance de l’eau », a déclaré Michael Cohen, chercheur principal au Pacific Institute, une organisation à but non lucratif chargée de la politique de l’eau.

Le Metropolitan Water District de Californie du Sud, qui fournit de l’eau à Los Angeles et à San Diego, conservera probablement beaucoup d’eau cette année, a déclaré Cohen, car il y avait tellement de pluie et de neige dans l’État. Cela allégera le fardeau des coupes, a-t-il dit.

Les grands districts agricoles de Californie réduiront également leur utilisation. La vallée impériale, qui cultive la plupart des verts du pays de novembre à mars, a proposé de réduire la consommation d’eau de 250 000 acres-pieds par an, en échange d’un financement fédéral, en plus de toute conservation existante. Le district gère déjà un vaste programme qui paie les agriculteurs pour qu’ils conservent volontairement l’eau. (Compensée ou non, la réduction anticipée pourrait affecter l’approvisionnement américain en légumes et l’économie de la région, comme je l’ai déjà signalé.)

D’autres régions agricoles, notamment la vallée de Coachella et le district d’irrigation de Palo Verde, ont également prévu de réduire leur utilisation.

Il est plus difficile de dire ce qui se passera en Arizona, a déclaré Cohen, où les fermes et les villes dépendent de la rivière. Comme la Californie, l’État a connu un hiver humide, ce qui contribuera à limiter l’impact des coupures. Pourtant, Phoenix, Tucson et d’autres utilisateurs métropolitains peuvent faire face à de fortes réductions car une grande partie des terres agricoles de l’État – à savoir les champs de légumes à Yuma – ont une priorité plus élevée sur l’eau de la rivière.

Un accord imparfait et temporaire

Le Bureau of Reclamation examine actuellement la proposition pour comprendre son impact sur le fleuve Colorado. Plus tard cette année, l’agence annoncera comment elle envisage de gérer la rivière, en s’appuyant sur cette proposition (et les commentaires du public). Il est peu probable que les principaux engagements changent.

Mais il est important de se rappeler que cet accord n’est que temporaire – il expirerait à la fin de 2026. À ce moment-là, le bureau le remplacera par un tout nouvel ensemble de directives que les États devront à nouveau négocier, et elles peuvent contenir des informations supplémentaires. coupes.

Ils devrait contenir des réductions supplémentaires, a déclaré Cohen. Un total de 3 millions d’acres-pieds n’est « certainement pas suffisant » pour protéger la rivière à long terme, a-t-il déclaré.

D’autres savants sont d’accord. Le professeur de l’Université d’État de l’Utah, Jack Schmidt, une autorité sur les problèmes d’eau du fleuve Colorado, a déclaré au Los Angeles Times cette semaine que le bassin fluvial devra couper quatre fois plus d’eau chaque année que ce qu’ils viennent d’accepter pour que les réservoirs récupérer. « Un gros et lourd ascenseur nous attend », a-t-il déclaré.

Il est facile de voir la pluie et la neige hivernales comme un répit bien nécessaire – et c’est le cas – mais cela signifie peu pour la santé future de la rivière, a déclaré Cohen. « Nous ne savons pas quelle sera l’accumulation de neige l’année prochaine », a déclaré Cohen. « Nous avons été extraordinairement chanceux cette année en Californie et dans les Rocheuses. Suggérer que cela va nous sauver est loin de la vérité.