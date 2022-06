L’accord gazier d’Israël avec l’Europe et l’Égypte le rapproche du Moyen-Orient

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

TEL AVIV — Avec l’invasion russe de l’Ukraine, le secteur du gaz naturel en plein essor d’Israël a jeté son dévolu sur l’Europe en manque d’énergie, mais il utilise également sa richesse énergétique nouvellement acquise pour atteindre son objectif de longue date de s’intégrer dans la région avec son ancien – des voisins arabes hostiles. Mercredi dernier, Israël a accepté d’acheminer des milliards de dollars de gaz naturel vers l’Europe via des installations de liquéfaction égyptiennes, alors que la Russie interrompt ses approvisionnements et que le continent se démène pour reconstituer des stocks en baisse. Le protocole d’accord historique, signé par les ministres de l’énergie israélien et égyptien et les représentants de la Commission européenne, vise à sortir l’Europe du « chantage énergétique » russe, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Jérusalem, un jour avant de s’envoler pour la signature. cérémonie au Caire.

Pour Israël, qui a dû faire face à une opposition locale et à des tentatives occasionnelles de sabotage contre des gazoducs sous-marins d’exportation de gaz, c’est aussi un signe que les temps ont changé.

Israël et l’Egypte signent un accord d’exportation de gaz alors que l’Europe cherche une alternative à la Russie

« Cette coopération publique technique, qui vient en aide à l’Europe, dont nous sommes les pays les plus proches de la région, est extrêmement importante », a déclaré Itzhak Levanon, qui a été ambassadeur d’Israël en Égypte de 2009 à 2011. Il a servi à une époque avant Israël a produit son propre gaz et l’a plutôt importé d’Égypte, en utilisant les mêmes pipelines qu’il utilise maintenant pour l’exportation.

Au total, la contribution du gaz naturel de la Méditerranée orientale à l’Europe sera une goutte d’eau par rapport aux approvisionnements russes, mais elle fera partie d’une stratégie disparate, puisant dans des sources du monde entier, pour combler le déficit énergétique laissé par la Russie.

Pour beaucoup en Israël, l’accord de la semaine dernière était déjà une étape importante dans une tentative de plusieurs années d’utiliser son gaz pour dégeler les relations glaciales avec ses voisins. Avec la montée en flèche des prix de l’énergie et l’opposition publique à Israël qui s’estompe progressivement dans certaines parties du monde arabe, de nombreux Israéliens espèrent que l’accord d’exportation de gaz apportera quelque chose de plus précieux que le profit : « plus de normalisation d’Israël dans la région », a déclaré Moshe Albo. de l’Institut de politique et de stratégie de l’Université Reichman, dans le centre d’Israël.

Bien que la coopération ne soit pas entièrement nouvelle – Le Caire a accueilli le Forum du gaz de la Méditerranée orientale, y compris Israël, l’Autorité palestinienne et six autres pays méditerranéens, depuis 2019 – « les prix économiques mondiaux motivent beaucoup d’acteurs à accélérer « , a déclaré Albo.

Même la Turquie, où les relations étaient au plus bas il y a quelques années à peine, a récemment accueilli le président israélien et proposé de relancer un gazoduc sous-marin de gaz naturel vers l’Europe, en signe de réchauffement des relations.

Israël a découvert deux grands gisements de gaz offshore en 2009 et 2010, et a continué à utiliser le gaz pour l’indépendance énergétique nationale, puis à l’exporter vers ses voisins arabes. En 2016, Israël a signé un accord historique d’exportation de gaz de 10 milliards de dollars sur 15 ans avec la Compagnie nationale d’électricité de Jordanie, dans le cadre de la « transaction la plus importante depuis la signature du traité de paix entre les pays en 1994 », a déclaré Yossi Abu, directeur général d’Israel Gas. société NewMed Energy, qui a assisté aux réunions au Caire la semaine dernière.

Abu a déclaré qu’un accord de 15 milliards de dollars signé avec l’Égypte en 2018 avait également contribué à réchauffer les liens qui ont été généralement froids depuis que les deux pays ont officiellement déclaré la paix en 1979. Il a aidé le Caire à s’établir comme un centre énergétique régional et a développé l’infrastructure pour le transport. Gaz naturel israélien vers les usines de liquéfaction égyptiennes, puis vers l’Europe, qui sera étendu dans le cadre de l’accord actuel.

La dernière poussée de gaz intervient après les accords d’Abraham, une série d’accords de normalisation entre Israël et quatre États arabes, qui ont mis à l’écart la cause palestinienne et ont renforcé les relations avec d’autres « États arabes partageant les mêmes idées », selon Levanon, l’ancien ambassadeur d’Israël à Egypte.

Parmi les Israéliens, cela a également suscité de l’enthousiasme pour les accords commerciaux arabes qui ne se sont que rarement concrétisés, a déclaré un dirigeant d’entreprise bahreïni qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat de peur de compromettre sa position de médiateur entre les entreprises israéliennes et arabes. Il a déclaré que les institutions du secteur privé à Bahreïn, qui faisait partie des accords d’Abraham, ont rejeté les offres de collaboration israéliennes parce que beaucoup de leurs clients s’y opposeraient.

« La question palestinienne sera toujours là. C’est émouvant », a déclaré l’exécutif.

Les hommes d’affaires et les politiciens israéliens espèrent que la diplomatie du gaz sera suffisamment puissante pour apaiser les tensions liées au conflit en cours entre Israël et les Palestiniens.

Le directeur général du ministère de l’Énergie, Lior Schillat, s’exprimant par téléphone depuis le Caire après la signature de l’accord, a déclaré qu’Israël considérait toujours l’énergie comme unique, en ce sens qu’elle pourrait être une « source de coopération plutôt qu’une source de différend ».