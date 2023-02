L’accord Epic Galaxy S23 rend le dernier téléphone de Samsung gratuit avec échange pour une durée limitée seulement

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits Samsung les plus populaires.

Samsung a récemment annoncé le Gamme Galaxy S23 et comme elle le fait chaque année avec ses nouveaux téléphones, la société propose des remises assez importantes. Nous avons mis en évidence tous les meilleures offres Galaxy S23 déjà, mais cette offre particulière de Samsung est si bonne que nous avons dû la mettre à nouveau en valeur toute seule. Avant la sortie officielle du téléphone le 17 février, vous pouvez avec un échange et vous pouvez passer au Galaxy S23 Ultra pour 200 $ de votre poche.

Pour obtenir le téléphone gratuitement, vous devrez vous procurer l’une des versions de l’opérateur, et non le modèle déverrouillé. Verizon, T-Mobile et AT&T offrent tous d’importants crédits d’échange pour le nouveau téléphone et des crédits de facturation pour en faire baisser le prix à seulement 0 $. Dans le cadre de ses offres spéciales de précommande, Samsung propose une mise à niveau de stockage gratuite, qui se combine avec les offres des opérateurs, afin que vous puissiez obtenir gratuitement le modèle 256 Go au lieu de vous limiter à l’option 128 Go.

Les options d’échange varient un peu pour chaque opérateur, vous devez donc vous assurer de vérifier tous les détails sur le site de Samsung afin de vous assurer de choisir la meilleure option pour vous. Si vous voulez un modèle déverrouillé, vous pouvez obtenir jusqu’à 720 $ en crédit d’échange pour l’achat pur et simple des nouveaux modèles Galaxy S23 ou S23 Plus, ce qui signifie que vous pouvez payer aussi peu que 79 $ de votre poche pour les nouveaux téléphones.

Toutes les commandes passées avant la fin de la fenêtre de précommande gagneront un crédit instantané gratuit de 50 $ à utiliser chez Samsung. Cela peut être utilisé pour l’achat de Samsung Care Plus ou d’accessoires pour votre nouveau téléphone.