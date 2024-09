L’accord entre WSL et Barclays établit un record dans le football féminin – source

La Super League féminine est sponsorisée par Barclays depuis 2019. Crystal Pix/MB Media/Getty Images

Le Super Ligue féminine (WSL) et le Championnat féminin ont conclu un nouvel accord avec Barclays pour rester le sponsor principal des ligues, ont annoncé les organisateurs lundi.

Une source a déclaré à ESPN que le montant de l’accord s’élève à 45 millions de livres (60 millions de dollars), ce qui en fait le plus gros contrat de l’histoire du football féminin national. L’accord s’élève à environ 15 millions de livres par an sur trois ans, soit le double de l’accord précédent de la banque en tant que sponsor principal des deux ligues, qui devait expirer à la fin de cette année.

Les chiffres exacts n’ont pas été divulgués.

« Barclays a été un chef de file en matière de soutien au football féminin, et ils deviennent un partenaire fondateur de WPLL alors que nous nous lançons dans un voyage transformationnel pour développer le jeu », a déclaré Nikki Doucet, PDG de Women’s Professional Leagues Limited (WPLL) dans un communiqué.

« Cet investissement record sur plusieurs années démontre un engagement à long terme et est important car il apporte une approbation positive et un soutien accru à ce que nous essayons d’accomplir. »

Barclays est devenu le sponsor principal des deux meilleures ligues de football féminin en Angleterre en 2019. La banque a également annoncé lundi qu’elle avait prolongé son partenariat avec la Premier League, en concluant un nouvel accord de quatre ans.

L’ancien attaquant d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre Ian Wright, qui est ambassadeur de Barclays, a déclaré : « Nous parlons constamment de la durabilité du football féminin et de la nécessité d’investissements accrus et de partenaires à long terme pour véritablement accélérer la croissance.

« Barclays montre une fois de plus la voie à suivre grâce à son engagement. Cet investissement est exactement ce dont nous avons besoin non seulement pour poursuivre la croissance, mais aussi pour garantir la pérennité du jeu pour les générations futures. »