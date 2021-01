Au lieu de cela, l’accord a été promulgué dans les derniers instants de 2020, lorsque le mandat de l’Allemagne au siège tournant de la présidence de l’UE a expiré. La chancelière allemande Angela Merkel, dont les secteurs automobile et industriel du pays ont soif d’accès au marché chinois, a été un moteur de l’accord.

«Si l’accord est ratifié, il assouplirait en théorie les restrictions pour les entreprises européennes sur le marché chinois étroitement contrôlé», a écrit ma collègue Emily Rauhala. « Par exemple, les entreprises européennes n’ont plus besoin de créer des coentreprises avec des partenaires chinois ou d’être obligées de partager la technologie. »

Les experts chinois ont vu ces développements comme une victoire majeure pour Pékin. « L’accord renforcera les liens économiques entre la Chine et l’UE, la négociation d’un accord de libre-échange étant la prochaine étape attendue », a déclaré Wu Xinbo, directeur du Centre d’études américaines de l’Université Fudan de Shanghai. a déclaré au South China Morning Post, un quotidien basé à Hong Kong. « Et cela contrecarrera également le projet américain de s’associer à l’Europe et d’isoler la Chine de l’avenir de la mondialisation. »

Les dirigeants européens prétendent garantir les mêmes conditions pour leur bloc que l’administration Trump qui a négocié avec Pékin au début de l’année dernière dans le cadre de son propre accord commercial de «phase 1». Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré la semaine dernière qu’une coopération plus étroite avec Pékin permettrait toujours à l’Europe de promouvoir ses « valeurs fondamentales » et d’inciter la Chine à entreprendre des réformes politiques et économiques.

Les critiques disent que la position est désespérément à courte vue, arguant que « l’Europe se rapproche d’une Chine de plus en plus autoritaire à un moment où Pékin a montré peu de volonté de suivre les règles », a ajouté Rauhala.

Cela cache l’atmosphère politique chargée qui entoure les relations de l’Occident avec Pékin. «Les histoires qui viennent du Xinjiang sont de la pure horreur. L’histoire à Bruxelles est que nous sommes prêts à signer un traité d’investissement avec la Chine », le législateur libéral européen Guy Verhofstadt tweeté Mercredi. « Dans ces circonstances, toute signature chinoise sur les droits de l’homme ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite. »

En termes de relations UE-États-Unis, le moment choisi pour l’accord semble malheureux. Dans une interview avec Fareed Zakaria de CNN Diffusé dimanche, Jake Sullivan, le choix de Biden pour le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a souligné le désir de la nouvelle administration de rencontrer des alliés « partageant les mêmes idées » et de dépasser la méfiance semée pendant la période difficile de Trump au pouvoir.

« Nous sommes convaincus que nous pouvons développer un programme commun sur des questions au sujet desquelles nous partageons de profondes inquiétudes concernant la Chine », Sullivan a dit.

Cependant, l’accord annoncé indique une réalité différente. Merkel et le président français Emmanuel Macron ont tous deux souligné séparément que l’Europe doit développer son « autonomie stratégique » et s’abriter sous l’égide de la Pax Americana pendant plus d’un demi-siècle. Mais dans ce cas, les critiques notent que l’Europe peut saper la perspective d’un front véritablement uni en Chine.

« Les pays qui considèrent jusqu’où ils peuvent se dresser contre la Chine tireront leurs propres conclusions: l’Europe parle de valeurs, mais l’intérêt personnel l’emporte sur la solidarité », a écrit Edward Lucas dans le Times de Londres. «L’accord illustre l’écart entre les objectifs de politique étrangère de l’UE et la réalité. La Commission européenne se veut «géopolitique». En 2019, il considérait la Chine comme un « rival stratégique ». Mais l’influence mercantiliste des grandes entreprises, en particulier en Allemagne, soulève des problèmes d’éthique et de sécurité. «

Noah Barkin, chercheur principal au German Marshall Fund for the United States, argumenté Merkel a donné la priorité aux intérêts commerciaux des entreprises phares de son pays et tient à montrer qu’un dialogue productif avec la Chine sur plusieurs fronts est à la fois possible et nécessaire. Elle a fait ces avancées même si la majorité du public allemand a des opinions négatives sur Pékin.

«Dans un monde où les démocraties libérales sont de plus en plus noires et blanches, où les démocraties libérales sont confrontées à un défi existentiel des autoritaires et des populistes, Merkel semble toujours grise – et pas seulement avec la Chine», Barkin a écrit dans Foreign Policy. «L’accord qu’elle a récemment conclu avec la Hongrie et la Pologne rétrogrades démocratiques pour éviter un conflit sur le budget de l’UE est un autre exemple. George Soros l’a accusée se rendre à l’extorsion. «

Certains analystes considèrent le pragmatisme de Merkel comme de la naïveté. Ils doutent que des liens commerciaux étendus contribuent beaucoup à «discipliner le comportement» – comme le dit une déclaration de l’UE – des entreprises publiques chinoises. Et ils craignent que l’accord ne plie davantage l’Europe vers la Chine que l’inverse.