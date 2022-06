L’accord entre les libéraux et le NPD a changé la dynamique sur la Colline du Parlement

OTTAWA –

Un accord de confiance et d’approvisionnement conclu entre les libéraux et le NPD il y a trois mois a changé la dynamique de la Chambre des communes, même lors d’une séance parlementaire dont on se souviendra principalement pour la destitution d’un autre chef conservateur et la polarisation accrue de la politique canadienne par un convoi contre les restrictions pandémiques.

L’accord, cependant, signifie que les députés partent pour le barbecue d’été et le circuit du défilé sans avoir à se préparer pour une élection fédérale connue ou potentielle à l’automne pour la première fois en quatre ans.

Le NPD et les libéraux décrivent l’entente comme un succès à ce jour. Pour les conservateurs et le Bloc québécois, l’accord a été une source de frustration, les excluant de nombreuses négociations à la Chambre parce que les libéraux n’avaient plus à se demander quel parti de l’opposition serait leur partenaire de danse.

En vertu de l’entente annoncée le 22 mars, le NPD a offert d’appuyer le gouvernement sur la plupart des votes de confiance et les libéraux ont accepté de coopérer sur certaines priorités du NPD.

Dans les mois qui ont suivi, le NPD a effectivement voté avec le gouvernement sur des projets de loi de confiance, dont le budget, mais aussi sur un certain nombre de questions de non-confiance. Les députés néo-démocrates ont aidé le gouvernement à limiter le débat sur certains projets de loi et à en faire adopter d’autres, y compris des modifications controversées à la Loi sur la radiodiffusion, à la Chambre et au Sénat.

Les libéraux ont donné suite à certaines priorités du NPD, notamment en inscrivant un programme national de soins dentaires dans le budget fédéral et certains programmes de logement.

Mercredi, le chef du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a minimisé l’effet de l’accord, affirmant que le principal impact est « d’assurer la stabilité du Parlement ».

« Il y a si peu de choses dans l’accord d’approvisionnement et de confiance », a-t-il déclaré.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré mercredi qu’il estimait que l’accord fonctionnait comme il l’avait espéré et qu’il était convaincu qu’il continuerait de répondre aux priorités du NPD au cours des prochains mois.

Mais il a averti que si le premier ministre Justin Trudeau ne tenait pas ses promesses, il serait prêt à retirer le soutien du NPD au gouvernement libéral minoritaire. Il a dit qu’il avait l’intention de pousser le gouvernement à en faire plus pour aider les Canadiens aux prises avec le poids d’une inflation presque record.

« Nous avons clairement indiqué que nous avions également besoin de soutiens supplémentaires », a-t-il déclaré. « L’accord fixe un plancher… mais il ne fixe pas de plafond pour ce que nous pouvons demander ou pour quoi nous pouvons nous battre. »

Singh et Trudeau se sont rencontrés à plusieurs reprises, comme l’exige l’accord, et la coopération et le partage d’informations entre les parties auraient été bons.

Le député libéral Rob Oliphant, secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères, a déclaré que de son point de vue, l’accord avait dynamisé Trudeau et les libéraux, qui pouvaient avancer sur leurs priorités sans la menace constante d’être vaincus.

« Je pense que cela a un peu stimulé sa démarche », a déclaré Oliphant dans une interview. « Je le vois vraiment engagé au cours des deux derniers mois, alors qu’il y a eu quelques mois où je n’étais pas sûr qu’il était aussi engagé. »

Oliphant a déclaré que l’accord avait l’effet inverse sur les conservateurs, les mettant « à la dérive ».

« Ce que cela fait, c’est que cela coupe le vent des voiles des conservateurs, car ils savent qu’ils ne sont pas en mesure de nous vaincre facilement », a-t-il déclaré. « Et je pense qu’ils ne savent pas quoi faire avec ça. »

Le chef de l’opposition à la Chambre, John Brassard, a exprimé des sentiments quelque peu similaires lors d’une mêlée avec des journalistes mardi.

« Il n’y a aucun doute là-dessus dans mon esprit, cela a définitivement changé toute la dynamique de notre équipe de direction particulière », a-t-il déclaré.

Les conservateurs caractérisent l’accord de confiance et d’approvisionnement comme un gouvernement de coalition du NPD et des libéraux, donnant effectivement aux libéraux la majorité qu’ils n’ont pas réussi à remporter aux élections de 2021.

Cela signifiait également la fin de toutes les discussions que les libéraux avaient avec les conservateurs, a déclaré Brassard.

« L’opposition officielle était effectivement exclue », a-t-il déclaré. « Nous étions les derniers à entendre parler de beaucoup de choses qui se passaient à la Chambre des communes parce que les libéraux allaient simplement voir le NPD et disaient: » C’est ce que nous voulons faire « et obtenir leur accord. »

Il y a eu des signes occasionnels de coopération entre plus d’un parti, tous les députés votant en faveur d’une législation garantissant que les personnes âgées recevant le Supplément de revenu garanti et les prestations COVID-19 n’aient pas d’argent récupéré.

Au milieu de tout cela, les conservateurs étaient engagés dans des conflits internes, alors que leur troisième course à la direction en six ans a mis à nu de profondes divisions au sein du parti.

Erin O’Toole a été élue chef du caucus début février, alors qu’un convoi de Canadiens bloquait les rues autour de la Colline du Parlement et de multiples passages frontaliers, exigeant tout, de la fin à toutes les restrictions COVID-19 à l’éviction de Trudeau.

Le convoi a coloré une grande partie du paysage politique tout au long de 2022. Les enquêtes en cours et les audiences du comité sur la décision du gouvernement d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence ajoutent à la tension.

Le gouvernement est accusé de retenir des informations qui pourraient expliquer sa justification de la Loi sur les mesures d’urgence. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, est dans l’eau chaude pour avoir déclaré que la police avait demandé que la loi soit invoquée, ce qui a été contredit à la fois par la police et par son propre collègue, le ministre de la Protection civile, Bill Blair.

Le mouvement sur les projets de loi libéraux a été lent. Seuls quatre projets de loi majeurs ont été adoptés entre Noël et mercredi, et l’un d’eux – l’énoncé économique de l’automne – a pris tellement de temps que certains Canadiens ont dû attendre des semaines pour obtenir des remboursements d’impôt qui n’ont pu être traités jusqu’à ce que de nouveaux crédits d’impôt soient officiels.

Le projet de loi budgétaire et la nouvelle législation qui a été accélérée en réponse à une récente décision de la Cour suprême sur l’utilisation de l’intoxication extrême comme défense pénale devraient être adoptés avant le début des vacances d’été.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 juin 2022.