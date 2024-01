L’accord DUP visant à rétablir le partage du pouvoir en Irlande du Nord est publié

Par John CampbellRédacteur économique et commercial de BBC News NI

Détails d’un accord entre le gouvernement britannique et le Parti unioniste démocrate (DUP) pour restaurer la décentralisation en Irlande du Nord ont été publiés.

L’accord réduira les contrôles et les formalités administratives concernant les marchandises circulant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Les changements s’appliquent aux marchandises britanniques qui restent en Irlande du Nord et n’entraîneront aucun contrôle de routine sur ces marchandises.

Mardi, le Royaume-Uni et l’UE ont conclu un accord pour apporter des modifications à cet accord afin de permettre à NI de bénéficier des accords de libre-échange britanniques.

S’exprimant mercredi à la Chambre des communes, le secrétaire d’État de l’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a déclaré que le résultat était un accord qui “est le bon pour l’Irlande du Nord et pour l’Union”.

Il a ajouté qu’il était temps pour les hommes politiques de « se rassembler et de travailler ensemble ».

Sir Jeffrey Donaldson et Chris Heaton-Harris ont tenu une conférence de presse conjointe à Hillsborough après la publication de l’accord.

M. Heaton-Harris a ajouté que “beaucoup d’entre nous dans cette salle, la semaine dernière, n’ont pu manquer d’être frappés par [Jeffrey Donaldson’s] un plaidoyer inébranlable en faveur de la cause unioniste”.

Nous avons désormais les détails précis, en noir sur blanc – ou certains pourraient dire que le rouge, le blanc et le bleu sont plus appropriés étant donné le titre du document, Sauvegarder l’Union.

Il souhaite désespérément que cela fonctionne, non seulement pour que la décentralisation revienne, mais aussi pour que l’administration Sunak puisse considérer cela comme une victoire.

Des partisans et des opposants commencent déjà à apparaître sur nos ondes et ce bruit – des deux côtés – va s’intensifier dans les heures à venir.

Le DUP avait exigé des changements la manière dont les marchandises sont échangées entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne afin qu’il mette fin à son impasse à Stormont.

Le gouvernement présentera également deux textes législatifs visant à garantir que les produits d’Irlande du Nord puissent être vendus en Grande-Bretagne en toutes circonstances et à affirmer la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Apparaissant sur Programme Talkback de BBC Radio Ulster Mercredi, on a demandé au chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, si l’accord supprimerait la frontière commerciale en mer d’Irlande, et il a affirmé que ce serait le cas.

“Pour les marchandises en provenance du Royaume-Uni, notre objectif était de supprimer la frontière de la mer d’Irlande et c’est ce que nous avons réalisé”, a-t-il déclaré.

“Nous ne sommes plus dans une situation où si vous importez des marchandises pour les vendre en Irlande du Nord, vous avez besoin d’une déclaration en douane.”

Le Sinn Féin est le plus grand parti de NI après les dernières élections législatives et nommera Michelle O’Neill au poste de premier ministre.

Le chef du Parti unioniste d’Ulster (UUP), Doug Beattie, a déclaré que la première réunion de la nouvelle assemblée était aura probablement lieu samedi et la première réunion du comité exécutif est attendue lundi.

‘Promesses non tenues’

Sir Jeffrey a déclaré que l’accord n’était pas parfait et qu’il n’avait pas réalisé tout ce que le DUP souhaitait, expliquant qu’il y avait encore du travail à faire sur la « question importante » des médicaments vétérinaires.

Ouvrant les questions du Premier ministre mercredi, M. Sunak a remercié le DUP pour ses efforts et a déclaré que les autres partis avaient fait preuve de patience au cours des deux dernières années.

Il a ajouté qu’il était désormais possible de rétablir le partage du pouvoir, de “renforcer notre union et de donner aux citoyens le gouvernement local responsable dont ils ont besoin”.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a également décrit cela comme un « moment important » et que toutes les parties devaient travailler ensemble pour relancer la décentralisation.

« Espoir et optimisme »

S’exprimant après la réunion, la vice-présidente du Sinn Féin, Michelle O’Neill, a déclaré qu’il y avait “un certain espoir et un certain optimisme” quant au retour d’un exécutif d’Irlande du Nord.