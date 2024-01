L’accord DUP place l’Irlande du Nord au bord d’un moment historique

Par Chris Mason

Il y a deux observations clés à faire dès maintenant sur ce que nous constatons en Irlande du Nord.

Nous entendons des réactions à un accord que nous n’avons pas encore vu.

Et nous ne sommes peut-être qu’à quelques jours de l’élection du Sinn Féin comme Premier ministre d’Irlande du Nord – un moment historique dans l’histoire de cette partie du Royaume-Uni.

Tout cela relève de la collision entre la politique complexe de l’Irlande du Nord et la politique complexe du Brexit.

Le Brexit dépend du lieu où les lois sont élaborées et où elles sont appliquées.

Lorsque ces choses changent, comme cela s’est produit lorsque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, les frontières deviennent plus importantes : les frontières sont des lignes où finit un ensemble de lois et où commence un autre.

Entrez ensuite dans la politique et l’histoire complexes de l’Irlande du Nord – et donc dans le désir d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, entre l’Irlande du Nord au Royaume-Uni et la République d’Irlande dans l’UE.

La solution consistait à contrôler les marchandises traversant la mer d’Irlande depuis la Grande-Bretagne jusqu’à l’Irlande du Nord, la soi-disant frontière de la mer d’Irlande, une idée à laquelle de nombreux syndicalistes se sont opposés car elle suggérait, pour eux, une édulcoration de la place de l’Irlande du Nord aux États-Unis. Royaume.

D’une manière générale, c’est ce qui a conduit à l’effondrement du gouvernement décentralisé il y a deux ans et à la signature du cadre de Windsor entre le Royaume-Uni et l’UE il y a près d’un an.

Comme je l’écrivais à l’époque, le véritable enjeu de l’époque était ce que nous sommes sur le point d’atteindre aujourd’hui : le rétablissement de la décentralisation.

La pierre angulaire de ce que nous verrons pour la première fois publié mercredi, le soi-disant document de commandement qui exposera ce qui va changer, était le Cadre de Windsor.

Le cadre de Windsor était le nouvel accord entre le Royaume-Uni et l’UE. C’était une tentative d’apaiser les craintes des syndicalistes.

Il reconnaît explicitement ces difficultés à la page trois : « Le gouvernement reconnaît que la communauté unioniste a eu le sentiment que ses aspirations, son identité et ses droits économiques… ont été compromis. »

Mais pendant la majeure partie de l’année, cela s’est avéré insuffisant.

Alors, à notre avis, qu’est-ce qui a changé ?

L’ancien leader du DUP, Edwin Poots, a déclaré au World at One sur Radio 4 qu’il avait lu le Command Paper et que les marchandises vendues en Grande-Bretagne pour être utilisées en Irlande du Nord ne seraient soumises à “aucun contrôle”.

La soi-disant Voie Verte, destinée à ces marchandises, sera pratiquement supprimée, m’a-t-on dit. Voyons si c’est ainsi que tout le monde le voit lors de sa publication.

Il semblerait qu’il y ait un langage politique qui peint verbalement un drapeau syndical sur des éléments modifiés, pour mettre l’accent sur le marché unique britannique et la place de l’Irlande du Nord au sein de celui-ci.

Il y aura également un Conseil Est-Ouest – ce que le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a publiquement réclamé lors de la conférence de son parti en octobre.

Il agirait, espèrent ses partisans, comme un agent contraignant sur la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni, permettant des discussions régulières pour améliorer les perspectives de collaboration.

Encore une fois, attendons le détail.

De plus, il y a un autre volet, confirmé aujourd’hui, que l’Irlande du Nord pourra bénéficier des accords de libre-échange que le Royaume-Uni signe avec d’autres pays.

Avant cela, il y a eu une tentative minutieuse, en privé, de rassembler les différentes pièces mobiles pour parvenir à un accord.

Accord entre le gouvernement et le DUP. Accord entre l’UE et le Royaume-Uni. Accord entre conservateurs. Accord entre le DUP. Rien de tout cela n’est facile. Tous ensemble, c’est très dur.

Les partisans passionnés du Brexit sur les banquettes conservatrices ont été informés. Sir Jeffrey Donaldson a enfin atteint le point où il croit pouvoir emmener son parti avec lui. Ou du moins la majeure partie.

Et c’est un homme qui sait tout sur les personnages bruyants qui décident que leur parti va plus loin qu’ils ne peuvent le supporter. Il était autrefois cette personne quand, il y a 20 ans, il a quitté le Parti unioniste d’Ulster.

Il n’est pas étonnant qu’au cours des dernières semaines, il ait déployé des efforts assidus pour garantir que le DUP ne se fracture pas de manière irréparable – d’une manière qui pourrait mettre en péril un accord et son leadership.

Maintenant, nous attendons le document de commandement. Correspond-il suffisamment, dans ses détails, à la rhétorique que ceux qui l’ont lu y attachent ?

Jeudi, les députés devraient débattre des projets à la Chambre des Communes. En termes législatifs, on me dit que cela peut être réglé via deux soi-disant instruments réglementaires : des ajustements à la législation existante.

Et puis, y aura-t-il quelque chose qui freinera le rétablissement de la déconcentration dès vendredi ?

Et avec cela, alors ou peu après, s’il n’y a pas un accroc de dernière minute, une première ministre du Sinn Féin, Michelle O’Neill.

L’Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni, dont le Premier ministre aspire un jour à faire partie d’un autre État, la République d’Irlande.