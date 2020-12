L’accord sur le Brexit négocié par Lord Frost évite les droits de douane sur les marchandises – Bloomberg

Le parti qui mène les sondages en Norvège a salué l’accord commercial sur le Brexit comme « un meilleur accord » que celui qui régit les relations de la Norvège avec l’Union européenne, affirmant que le Royaume-Uni a gagné « plus de liberté et plus d’indépendance ».

Marit Arnstad, leader parlementaire du Parti du centre, a déclaré mardi dans une interview que le Royaume-Uni avait montré que la Norvège pouvait obtenir un meilleur accord que ce qu’elle a actuellement en tant que membre de l’Espace économique européen (EEE).

« De mon point de vue, les Britanniques ont un meilleur accord que l’AEE », a-t-elle déclaré au journal de gauche Klassekampen.

« Ils ont accès au marché intérieur et au commerce commun, ce qui est souhaitable, mais ils n’ont pas à faire partie du développement réglementaire dynamique qui impose de fortes limites aux politiques nationales de chaque pays. »

Le mois dernier, l’ancien parti agraire a dépassé les partis travailliste et conservateur norvégiens dans les sondages, suggérant qu’il jouera un rôle important après les élections générales de septembre.

Le chef du parti, Trygve Slagsvold Vedum, a pris le parti largement à gauche du centre dans une direction fortement populiste, renforçant son opposition aux liens avec l’Union européenne et s’élevant contre la centralisation d’Oslo.

Mme Arnstad a déclaré qu’après avoir constaté le succès du Royaume-Uni, son parti renouvellerait ses appels à une enquête publique sur d’éventuels changements dans l’adhésion à l’EEE.

«Je pense que cela souligne la nécessité d’étudier des alternatives à l’EEE», a-t-elle déclaré.

« Le plus difficile pour la Norvège est que nous sommes contraints dans les domaines de la politique nationale, et cela se produit dans de plus en plus de domaines. Les Britanniques ont maintenant repris ces pouvoirs, et c’est extrêmement intéressant. »

L’appel du Parti du centre pour une enquête est soutenu par le Parti de gauche socialiste, Heming Olaussen, chef du comité EEE du parti, disant à Klassekampen que l’accord du Royaume-Uni était supérieur.

« Les Britanniques ont été libérés de la Cour européenne de justice. Ils ne sont plus soumis à la suprématie de l’UE et ne doivent accepter aucune législation européenne à l’avenir comme nous le devons », a-t-il déclaré.

L’histoire continue

« Cet accord … protège la souveraineté nationale d’une meilleure manière que l’AEE ne le fait pour nous. »

Même après la récente envolée du Parti du centre dans les sondages, les partis eurosceptiques en Norvège n’ont toujours pas de majorité parlementaire.

Les travaillistes et les conservateurs sont historiquement pro-UE, et la première ministre norvégienne Erna Solberg a fait valoir plus tôt ce mois-ci que les luttes britanniques sur le Brexit devraient servir d’avertissement aux eurosceptiques norvégiens.

« Les partis politiques norvégiens qui pensent que c’est une bonne idée de quitter l’EEE parce que nous pouvons négocier de nouveaux et meilleurs accords devraient examiner de plus près la mer du Nord », a-t-elle déclaré.