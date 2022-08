L’accord du groupe affilié à Freedom Convoy pour acheter l’église semble être annulé

L’achat en cours d’une église historique d’Ottawa appelée à devenir une « ambassade » pour un groupe affilié au Freedom Convoy a échoué, selon des documents obtenus par CTV News.

L’église St. Brigid’s a été vendue sous condition à un groupe appelé The United People of Canada le 15 juin, mais depuis le 12 août, les documents d’inscription immobilière montrent que la propriété a été répertoriée comme “de retour sur le marché”.

Les documents ne précisent pas quelles conditions potentielles non remplies auraient pu entraîner l’échec de l’accord.

Lorsqu’il a été contacté par CTV News, le directeur du United People of Canada, William Komer, a déclaré qu’il croyait comprendre que l’accord était toujours en place.

“Aucun accord n’est tombé à notre connaissance et à notre point de vue”, a déclaré Komer, qui a ajouté que le propriétaire de la propriété ne l’avait informé d’aucune modification de la vente.

CTV News a contacté à la fois le propriétaire de la propriété et l’agent inscripteur, mais aucun n’a commenté le statut de la propriété.

L’église, située à 1,3 kilomètre de la colline du Parlement, était sur le marché depuis juillet 2021 avant la vente conditionnelle et avait un prix de 5,95 millions de dollars.

Tout en tentant de satisfaire aux conditions d’achat de l’église, le peuple uni du Canada avait loué l’espace. Mercredi, un huissier a tenté en vain d’expulser le groupe de l’église après avoir allégué qu’ils n’avaient pas payé de loyer.

Jeudi, un « avis de résiliation du locataire » a été affiché sur la porte d’entrée de l’église indiquant que le bail du groupe avait été résilié en raison de 10 000 $ de loyer impayé et du « défaut de fournir une preuve d’assurance responsabilité civile d’au moins 5 millions de dollars ». Un deuxième avis affiché sur la porte indiquait que le groupe avait enfreint la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et n’avait pas obtenu les permis nécessaires pour la construction en vertu de la Loi sur le code du bâtiment de l’Ontario.

Komer a déclaré dans un message sur Facebook que l’avis d’expulsion était “illégal”.

“Comme vous pouvez le voir d’après les actions des propriétaires, ils semblent ne plus vouloir faire affaire avec nous”, a déclaré Komer.

L’un des plus grands bailleurs de fonds du groupe, Tony Cuzzocrea, conseiller en placement basé à London, en Ontario, a déclaré à CTV News que c’était un «mensonge» que le peuple uni du Canada n’ait pas payé son loyer à temps.

“Nous avons la preuve que nous avons payé chaque argent, car il était dû à un certain moment”, a déclaré Cuzzocrea.

Komer a déclaré à CTV News en juin que le groupe prévoyait de transformer l’église en une “ambassade” qui servirait d’espace communautaire.

“Je cherche simplement à créer un espace unique et inclusif où les personnes de tous horizons et de toutes croyances sont les bienvenues pour participer au dialogue, participer au co-working, accéder à un café communautaire, un espace de réunion et nous organisons un certain nombre de conversations communautaires”, dit Komer.

La réalisatrice de United People of Canada, Kimberley Ward, a admis être la conseillère de Dwayne Lich, la partenaire de Tamara Lich, organisatrice de “Freedom Convoy”. Ward était également devant le palais de justice d’Ottawa le 7 mars pour célébrer la première libération sous caution de Tamara Lich, mais malgré cela, le groupe nie tout lien avec l’occupation.

Les liens avec la famille Lich et la présence du groupe à l’église avaient préoccupé les groupes communautaires.

« Nous nous inquiétons de leurs liens avec la communauté, de leurs objectifs et de l’établissement du siège social de cet organisme dans notre communauté », a déclaré Sylvie Bigras de l’Association communautaire de la Basse-Ville.



Avec des fichiers de Jermie Charon de CTV News, Josh Pringle et Andrew Pinsent de Newstalk 580 CFRA