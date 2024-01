L’accord du DUP visant à restaurer le gouvernement d’Irlande du Nord sera publié

Le gouvernement devrait publier plus tard les détails de son accord avec le Parti unioniste démocrate (DUP) pour rétablir le partage du pouvoir à Stormont.

Le DUP bloque le gouvernement décentralisé d’Irlande du Nord depuis près de deux ans pour protester contre les accords commerciaux post-Brexit entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Le secrétaire d’État de l’Irlande du Nord a ajouté : “Je pense que toutes les conditions sont désormais réunies pour le retour de l’assemblée, et j’attends avec impatience la restauration des institutions à Stormont le plus rapidement possible.”

Mercredi matin, le Conseil des communautés loyalistes a déclaré s’être réuni pour examiner les propositions négociées entre le DUP et le gouvernement.

“Le LCC étudiera le document de commandement qui sera publié aujourd’hui par le Parlement et se réunira ensuite à nouveau pour déterminer sa réponse”, a-t-il ajouté.

Mais il a ajouté que le gouvernement irlandais n’avait “aucun problème à rationaliser et à garantir un passage fluide des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord”.

“L’Union européenne n’a pas participé aux négociations avec le gouvernement britannique, mais j’ai le sentiment que le [European] La principale préoccupation de la Commission est le marché unique, pas nécessairement le transfert de marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord”, a-t-il répondu.

“Mon point de vue est que la commission a toujours fait preuve de coopération et de construction en s’efforçant de trouver une solution à tous ces problèmes afin que les gens puissent mener leur vie quotidienne de manière moins contrainte.”

Accord DUP : « La voie verte sera supprimée et les marchandises circuleront librement »

Il a été convenu par le Royaume-Uni et l’UE l’année dernière dans le but de répondre aux préoccupations concernant l’accord précédent, le Protocole d’Irlande du Nord.

Sir Jeffrey a déclaré que la nouvelle législation “supprimerait les contrôles sur les marchandises circulant au Royaume-Uni et restant en Irlande du Nord, et mettrait fin à l’Irlande du Nord qui suit aveuglément les lois de l’UE”.

Il a déclaré que pour les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, il “n’y aurait plus de contrôles physiques ni de contrôles d’identité, sauf lorsque, comme c’est normal partout au Royaume-Uni, il y a des soupçons de contrebande ou d’activités criminelles”.

“En ce qui concerne les documents douaniers, les déclarations en douane et les déclarations supplémentaires disparaîtront et nous pensons que cela représente un changement important.”

Le Sinn Féin est le plus grand parti d’Irlande du Nord après les dernières élections législatives et nommera Mme O’Neill au poste de premier ministre, le DUP étant le deuxième plus grand parti, lui donnant droit au rôle de vice-premier ministre.