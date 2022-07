L’accord du championnat anglais avec ESPN est sur le point d’être renouvelé

L’accord du championnat anglais d’ESPN est sur le point d’être renouvelé, ont révélé des sources à World Soccer Talk.

Alors que la saison 2022/23 doit débuter le vendredi 29 juillet, l’attente se renforce pour le retour du championnat anglais, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Bien qu’un accord n’ait pas encore été signé, World Soccer Talk comprend qu’ESPN fait des plans pour la nouvelle saison en prévision de la finalisation de l’accord. Par exemple, le match d’ouverture de la saison du championnat 2022/23 se déroulera sur ESPN2 et ESPN Deportes. Lors de sa diffusion, le championnat anglais devrait donner un coup de pouce majeur à la portée de la ligue avec le match d’ouverture à la télévision linéaire. Pour le reste de la saison, la grande majorité des jeux disponibles pour ESPN seront sur ESPN +.

Intérêt croissant pour le championnat parmi les fans de football américains

Sur le plan compétitif, le championnat anglais est sans doute la meilleure ligue de deuxième division au monde. Cette saison, en particulier, intéressera encore plus les téléspectateurs américains. Le gardien de but de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT), Zach Steffen, a rejoint le club de championnat de Middlesbrough en prêt. Au moment de mettre sous presse, Daryl Dike est à West Bromwich Albion. De plus, d’autres Américains incluent Josh Sargent (Norwich), Duane Holmes (Huddersfield), Ethan Horvath (Luton), Lynden Gooch (Sunderland), entre autres.

Parmi les fans de football qui regardent régulièrement le championnat, leur principale plainte est qu’ESPN+ ne diffuse pas tous les matchs. Cependant, ESPN+ diffuse tous les jeux mis à leur disposition. Étant donné que la majorité des clubs de championnat ont leur propre chaîne de streaming, la seule façon de regarder tous les matchs est de s’abonner à deux services. Par exemple, un fan de Swansea City doit s’abonner à la fois à ESPN + et au service de streaming de Swansea City pour avoir accès à tous les matchs de son équipe préférée. Le service de streaming spécifique au club utilisé par de nombreux clubs de la Ligue de football est connu sous le nom d’iFollow. Consultez le site Web de votre club officiel pour plus d’informations sur leur service de streaming.

Lors d’un week-end typique, ESPN + diffuse trois à quatre matchs. Pour les fans de football aux États-Unis, les jeux sur le service de streaming iFollow sont bloqués lorsque les jeux sont sur ESPN+.

L’accord du Championnat d’Angleterre 2022/23 est proche

Avec de nouveaux clubs au championnat cette saison comprenant Sunderland, Burnley, Norwich, Watford, Wigan Athletic et Rotherham, la saison 2022/23 promet d’être une autre compétitive. La saison dernière, Fulham, Bournemouth et Nottingham Forest étaient les trois équipes promues en Premier League après une saison longue et passionnante.

Le calendrier des matchs de championnat d’ESPN est susceptible de changer. Tout dépend de la signature de l’accord, mais on peut supposer que si les accords ne sont pas finalisés d’ici vendredi, ESPN diffusera temporairement les matchs pour s’assurer que les fans ne manquent pas l’action.

Programme télévisé du championnat

Toutes les heures de l’Est.