L’accord d’Ottawa de 40 milliards de dollars sur le bien-être de l’enfance des Premières Nations torpillé par le Tribunal canadien des droits de la personne

Une entente de 40 milliards de dollars sur la protection de l’enfance des Premières Nations qualifiée d’« historique » par le gouvernement fédéral est sur le point de s’effondrer.

Mardi, le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté l’offre de 20 milliards de dollars d’Ottawa visant à indemniser les enfants et les familles des Premières Nations lésés par le système discriminatoire de protection de l’enfance dans les réserves et d’autres politiques conçues pour les aider, selon deux sources qui ont connaissance de la décision, mais n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement.

Ils ont déclaré que le tribunal avait déclaré que l’accord ne répondait pas à ses critères car il excluait certains enfants et ne garantissait pas les 40 000 dollars d’indemnisation pour chaque enfant et soignant ordonnés par l’organisme des droits de l’homme dans une décision historique.

Le gouvernement fédéral a annoncé en janvier qu’il avait conclu une entente de 40 milliards de dollars avec l’Assemblée des Premières Nations (APN) pour régler deux recours collectifs. Le gouvernement a dit qu’il respectait les termes de la décision du tribunal des droits de la personne.

L’entente prévoyait 20 milliards de dollars pour l’indemnisation individuelle et 20 milliards de dollars pour la réforme à long terme du système de protection de l’enfance dans les réserves.

Maintenant, le plan du gouvernement fédéral visant à finaliser l’accord de 40 milliards de dollars d’ici la fin de l’année est en train de dérailler.

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la First Nations Child and Family Caring Society, a demandé au Tribunal canadien des droits de la personne de remettre à l’étude l’accord d’indemnisation de 20 milliards de dollars conclu entre Ottawa et l’Assemblée des Premières Nations. (Olivia Stefanovitch/CBC)

L’accord nécessitait l’approbation du Tribunal canadien des droits de la personne, qui a statué que le système de protection de l’enfance dans les réserves d’Ottawa et sa prestation de soins de santé étaient discriminatoires à l’égard des enfants des Premières Nations. Le tribunal a ordonné une indemnisation de 40 000 $ aux enfants et aux soignants touchés.

Le gouvernement fédéral a perdu une contestation de l’ordonnance du tribunal devant la Cour fédérale et a suspendu un appel ultérieur en attendant l’approbation d’une entente de règlement.

Avec le rejet du tribunal, il semble qu’Ottawa retourne devant les tribunaux, poursuivant une bataille juridique menée depuis que la First Nations Family and Caring Society – avec le soutien de l’APN – a déposé sa plainte en matière de droits de la personne en 2007.

L’accord de règlement final a laissé de côté les enfants placés en dehors des placements financés par le gouvernement fédéral

L’entente de règlement sur la protection de l’enfance des Premières Nations entre Ottawa et l’APN est la plus importante de l’histoire du Canada.

Il couvre les enfants et les familles dans les réserves ou au Yukon qui ont été victimes de discrimination à partir de 1991 — une période de 15 ans de plus que celle couverte par les ordonnances du tribunal.

En vertu de l’entente, chaque enfant des Premières Nations qui a été retiré de force de son foyer et placé dans le système de protection de l’enfance d’une réserve recevrait un minimum de 40 000 $ — ou plus, selon la gravité des préjudices subis.

Mais Cindy Blackstock, directrice exécutive de la Caring Society, a demandé au tribunal de renvoyer l’accord à la table des négociations, car il a réduit l’indemnisation de certains et n’a rien donné du tout à d’autres couverts par la décision du tribunal.

La chef régionale de l’APN, Cindy Woodhouse, à gauche, et la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, au centre, écoutent le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, lors d’une conférence de presse en janvier, lorsque le gouvernement fédéral a partagé les détails d’un accord qui promet 40 milliards de dollars pour le bien-être de l’enfance autochtone. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Blackstock, qui ne faisait pas partie des négociations d’indemnisation entre l’APN et Ottawa, a déclaré que l’accord excluait les enfants qui n’étaient pas dans des placements de protection de l’enfance financés par le gouvernement fédéral.

Mais le gouvernement fédéral et l’APN n’étaient pas d’accord et ont fait valoir que seuls les enfants placés dans des placements financés par le gouvernement fédéral étaient admissibles à une indemnisation en vertu des ordonnances du tribunal.

“Tous les compromis qui ont été faits par l’AFN ont été soigneusement examinés, négociés et discutés”, a écrit l’avocat général de l’AFN Stuart Wuttke dans une lettre du 21 octobre envoyée au tribunal.

“Soumettre ces victimes à des retards continus, et au risque pur et simple de verser des indemnités plus généralement en raison d’une intervention en appel, serait une injustice.”

En 2016, le tribunal a conclu qu’Ottawa avait fait preuve de discrimination à l’égard des enfants des Premières Nations et a déclaré que les actions du Canada avaient entraîné « des traumatismes et des préjudices au plus haut degré ».

Un homme agite un drapeau Every Child Matters alors que des tambours des Premières Nations chantent et tambourinent lors d’une cérémonie marquant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, sur le site de l’ancien pensionnat indien St. Mary’s à Mission, en Colombie-Britannique, le ven. 30 septembre 2022. (Darryl Dyck/Presse Canadienne)

En 2019, le tribunal a ordonné au Canada de payer la peine maximale en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne – 40 000 $ à chaque enfant et soignant des Premières Nations touchés par le système de placement familial dans les réserves et à leurs parents ou grands-parents, tant que les enfants n’étaient pas pris en charge à cause de la maltraitance.

Il a également ordonné au Canada de verser 40 000 $ à chaque enfant et soignant privé de services essentiels en vertu d’une politique connue sous le nom de principe de Jordan.

Au lieu de verser une indemnisation de la manière dont les ordonnances sont formulées, le gouvernement a négocié une entente avec l’Assemblée des Premières Nations, qui poursuivait Ottawa pour 10 milliards de dollars afin d’indemniser un groupe d’enfants et de familles non visés par les ordonnances du tribunal.

En janvier 2022, l’APN et le gouvernement fédéral ont annoncé une entente de règlement de 40 milliards de dollars pour couvrir le coût du règlement d’une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne, de deux recours collectifs et d’une réforme à long terme du système de protection de l’enfance autochtone sur une période de cinq ans. .