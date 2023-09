L’accord Disney et Spectrum rétablit ESPN et ABC pour des millions de téléspectateurs

Les près de 15 millions de clients du câble de Spectrum ont à nouveau accès à ESPN, ABC et à d’autres chaînes Disney alors qu’une panne de courant de plus d’une semaine a pris fin. Lundi, Disney et Charter, la société mère de la marque Spectrum, ont annoncé qu’ils conclu un accord de distribution pluriannuelrétablissant les chaînes Disney pour les abonnés Spectrum.

L’accord a été annoncé quelques heures seulement avant le premier match de Monday Night Football de la saison 2023, diffusé sur ESPN. La nouvelle de l’accord avait déjà été rapportée par CNBC et Le journal de Wall Street.

« Nous souhaitons également remercier nos clients communs pour leur patience la semaine dernière et sommes ravis que les téléspectateurs de Spectrum aient à nouveau accès aux programmes de sport, d’actualités et de divertissement de haute qualité de Disney, à temps pour Monday Night Football », a déclaré Bob Iger, PDG de Disney. et le PDG de Charter, Chris Winfrey, dans une déclaration commune lundi.

Dans le cadre de l’accord, les services de streaming Disney seront regroupés avec certains forfaits de câble Spectrum. Disney Plus Basic avec publicités, qui coûte 8 $ par mois, sera inclus dans le forfait Spectrum TV Select, et ESPN Plus sera fourni aux abonnés Spectrum TV Select Plus. Un autre service de streaming ESPN à venir sera également disponible pour les abonnés Spectrum TV Select lors de son lancement, bien qu’aucun calendrier spécifique n’ait été donné.

Spectrum proposera également une gamme de 19 réseaux de Disney, dont les stations ABC, Disney Channel, FX, Nat Geo Channel et la suite complète des réseaux ESPN. Certaines chaînes sont cependant supprimées. Les forfaits Spectrum n’incluront plus Baby TV, Disney Junior, Disney XD, Freeform, FXM, FXX, Nat Geo Wild et Nat Geo Mundo, selon le communiqué.

Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

Les chaînes Disney sont devenues sombres pour les abonnés au câble Spectrum le 31 août après que les sociétés ne soient pas parvenues à un accord sur le montant que Charter paierait à Disney en échange du droit de diffuser ses nombreuses chaînes. Les conflits de transport et les pannes de chaînes sont courants, mais l’impasse entre Disney et Spectrum a duré plus longtemps que bien d’autres dans le passé.

La perte d’ESPN, l’un des plus grands réseaux de diffusion sportive, survient également à un moment difficile pour les amateurs de sport. Cela a fait manquer aux abonnés de Spectrum la couverture par ESPN de certaines parties de l’US Open, du coup d’envoi du football universitaire et du début de la saison régulière de la NFL.