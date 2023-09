L’accord Disney et Charter met fin à la panne d’ESPN

Disney et Charter Communications ont finalement conclu un accord après une panne de courant de deux semaines qui a empêché les abonnés Spectrum de regarder Disney Channel sur le service de streaming à partir du 31 août. Les sociétés ont annoncé l’accord lundi, quelques heures seulement avant les Jets de New York et Buffalo. Le match de football des Bills devrait être diffusé sur ESPN+ de Disney.

Disney a immédiatement restauré ses stations pour les clients Spectrum suite à l’accord et a déclaré dans un communiqué communiqué de presse que ceux qui achètent le forfait Spectrum TV Select auront accès à une gamme de forfaits vidéo proposés par Charter et fourniront ESPN+ aux abonnés Spectrum TV Select Plus. Disney a déclaré dans le communiqué de presse que « Charter utilisera également ses importantes capacités de distribution pour offrir les services directs aux consommateurs de Disney à tous ses clients – en particulier sa large clientèle uniquement haut débit – pour un achat aux tarifs de détail. Ceux-ci incluent Disney+, Hulu et ESPN+, ainsi que The Disney Bundle.

Le PDG de Disney, Robert A. Iger, et le PDG de Charter, Chris Winfrey, ont déclaré dans une déclaration commune : « Notre objectif collectif a toujours été de construire un modèle innovant pour l’avenir. Cet accord reconnaît à la fois la valeur continue de la télévision linéaire et la popularité croissante des services de streaming tout en répondant aux besoins changeants de nos consommateurs.

La panne a commencé après que les deux sociétés n’ont pas réussi à s’entendre sur le montant que Spectrum paierait à Disney pour inclure Disney+ et ESPN+ dans ses forfaits. La panne a affecté environ 15 millions d’abonnés de Spectrum lorsque les chaînes ont été interrompues au milieu d’un match de football universitaire et d’un match de tennis de l’US Open.

« Nous sommes au bord du précipice. Soit nous allons de l’avant avec un nouveau modèle de vidéo collaborative, soit nous allons de l’avant », a déclaré Winfrey lors d’une conférence téléphonique avec les analystes de Wall Street à l’époque, selon Le journaliste hollywoodien.

Les sociétés n’ont pas divulgué les conditions financières dans le communiqué de presse. mais dans un article de blog Spectrum désormais remplacé, Charte avait précédemment accusé Disney d’exiger « une augmentation excessive » des frais de transport, selon CBS. Le message maintenant informe simplement les abonnés que Spectrum a conclu un accord avec Disney.

En vertu du nouvel accord, les clients de Spectrum TV auront toujours accès aux stations de télévision appartenant à ABC, à Disney Channel, FX et Nat Geo Channel, en plus de la suite complète des réseaux ESPN, a déclaré Disney dans le communiqué de presse. Il a ajouté que Spectrum TV ne proposera plus Baby TV, Disney Junior, Disney XD, Freeform, FXM, FXX, Nat Geo Wild et Nat Geo Mundo.