L’accord d’investissement global UE-Chine qui a été annoncé en décembre 2020 lors d’une conférence de presse virtuelle conjointe entre Ursula von der Leyen, Charles Michel, Xi Jinping, Angela Merkel et Emmanuel Macron est une catastrophe pour le monde occidental. Il ne traite pas des violations des droits de l’homme en Chine. Il n’aborde pas le problème du travail forcé (esclavage). Il légitime un régime autoritaire. Et surtout, il ne créera pas pour les Européens les emplois qu’il promet.

L’accord d’investissement, qui n’a pas encore été mis à la disposition du public ou des membres du Parlement européen, est présenté comme un moyen d’acheminer de nouveaux investissements de la République populaire de Chine vers l’Union européenne. Bien qu’en surface cela puisse sembler correct, selon les articles produits par ceux qui ont vu l’accord, il y a des conditions.

Parmi eux, il y a surtout l’insistance pour que l’UE n’oblige pas la Chine à adhérer à la convention de l’Organisation internationale du travail sur le recours au travail forcé. Cela signifie que le Parti communiste chinois recevra un chèque en blanc pour continuer à utiliser des Ouïghours et des Tibétains comme travail forcé à travers le pays.

Des preuves récentes ont démontré que l’État chinois a pris les quelque 3 millions de Tibétains et Ouïghours de souche qui sont actuellement détenus dans des camps d’internement et les déploie à travers le pays (pas seulement dans leurs régions d’origine) pour les utiliser comme travail forcé bon marché. Souvent, ils sont utilisés pour des travaux physiques plus difficiles tels que la cueillette du coton ou le travail dans la construction – sans équipement approprié ni pauses de travail. D’autres ont été emmenés et déployés dans des usines à travers le pays pour travailler dans la fabrication. Selon un rapport du gouvernement australien, des ouvriers ouïghours auraient été trouvés travaillant dans l’industrie automobile pour de grandes entreprises européennes.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont réagi rapidement à ces accusations en imposant une interdiction totale des importations de produits agricoles, y compris de coton en provenance de Chine. Ainsi que l’interdiction d’importer des marchandises produites sous le travail forcé, avec de lourdes amendes pour les gouvernements reconnus coupables d’utiliser des matériaux produits dans ces conditions. L’Union européenne en revanche n’a pas introduit une telle interdiction.

De même, l’accord ne fait rien pour protéger les droits des travailleurs chinois qui arriveront dans l’Union européenne dans le cadre de l’accord. L’une des nombreuses clauses divulguées de l’accord stipule qu’un nombre illimité de travailleurs chinois pourront venir dans l’Union européenne avec leurs entreprises et y rester jusqu’à trois ans. Un droit même pas accordé aux Canadiens, aux Britanniques ou aux Américains. Et pourtant, les droits des travailleurs chinois déjà dans l’UE sont au mieux discutables – un article récent écrit par d’anciens employés de Huawei a révélé une culture d’entreprise de suppression des travailleurs.

Les travailleurs chinois dans l’un des bureaux européens de Huawei travaillent à des étages distincts de ceux des Européens, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise. Il leur est interdit d’avoir des relations amoureuses avec les Européens. Ceux qui risquent d’être rappelés en Chine et s’ils refusent risquent d’être renvoyés. Dans un récit dévastateur d’Espagne, un travailleur chinois a été licencié de l’entreprise pour s’être absenté pour chercher un traitement de fertilité à la suite d’une fausse couche. En effet, les travailleurs chinois en Europe sont déjà menacés d’une existence isolée sans interaction avec leurs collègues européens. Peu a été fait pour résoudre ces problèmes, car les syndicats ont constaté que les employés avaient trop peur de se faire représenter – en invoquant des préoccupations pour la famille au pays.

Pour ajouter à ce point, si des travailleurs chinois sont amenés à travailler sur des projets d’investissement chinois, à quel niveau les emplois sont-ils créés pour les Européens? Déjà dans d’autres parties du monde, nous avons vu ce qui se passe lorsque des entreprises chinoises déménagent et recrutent leurs propres employés. En Asie du Sud et en Afrique, les investissements chinois n’ont pas créé de nouveaux emplois pour les travailleurs locaux, mais ont plutôt créé des avant-postes coloniaux de facto composés de travailleurs amenés par les entreprises. Au Sri Lanka, un nouveau port prometteur construit sur la côte sud de Galle s’est transformé en un cauchemar de piège de la dette qui a créé un port chinois, construit avec de l’argent chinois et composé de citoyens chinois.

Outre les inquiétudes sur le tissu de l’accord, il devrait également y avoir plus d’inquiétude à Bruxelles quant à l’impact qu’il aura sur les valeurs. L’Union européenne, en signant cet accord global d’investissement, signera également un chèque en blanc pour que le régime communiste de Pékin poursuive ses répressions contre les minorités nationales et les réformateurs démocratiques. Loin d’envoyer un message selon lequel les actions ont des conséquences, cela envoie un message au monde entier: si vous maltraitez votre peuple, le réprimez et portez atteinte à ses droits fondamentaux, nous ne vous punirons pas, nous vous récompenserons par un accord commercial.

Il semble que l’ensemble de l’accord soit une fois de plus un cas où l’empereur de la Commission européenne n’a pas de vêtements et que le reste de l’Europe choisit de l’ignorer. L’accord qu’ils tentent de ratifier mine toutes les valeurs que l’Union européenne est censée défendre. Il déchire la Charte des droits fondamentaux et légitime les abus commis contre les chrétiens, les Ouïghours, les Tibétains, les Hongkongais, les défenseurs de la démocratie, les Kazakhs et les Ouzbeks, dont beaucoup siègent actuellement dans des camps d’internement gérés par le Parti communiste.

Il est impensable que l’Union européenne ait jamais conclu un tel accord avec l’Union soviétique, ou l’Albanie de Hoxha, alors que tant de personnes étaient enfermées dans des goulags et utilisées pour le travail forcé, et alors que tant de personnes restaient sans liberté de réunion ou de parole. ouvertement. Et pourtant, ces régimes suivaient les mêmes doctrines autoritaires que celles présentes dans la Chine de Xi.

Pourquoi est-ce qu’aujourd’hui l’Européen est prêt à renoncer à ses propres valeurs au nom d’un accord qui ne profitera pas à tout le monde et qui offre un accès plus facile aux investissements chinois en Europe que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ou l’Australie ont? Dans son obsession de tracer sa propre voie, l’Union européenne a choisi de tourner le dos à ses alliés démocratiques.

Plutôt que de donner la priorité au commerce et à l’investissement avec des pays qui partagent ses valeurs au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni, il a plutôt choisi de légitimer un régime qui constitue une menace existentielle pour eux. La Commission européenne devrait sérieusement reconsidérer ses priorités en matière de politique étrangère et, à tout le moins, le Parlement européen devrait rejeter cet accord désastreux.