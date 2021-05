L’accord d’investissement UE-Chine est «  très important  », déclare l’Allemande Merkel alors que Bruxelles suspend ses efforts de ratification en raison des retombées des sanctions

«Malgré toutes les difficultés qui surgiront sûrement avec la ratification, c’est une entreprise très importante, car elle nous donne plus de réciprocité dans l’accès aux marchés», Merkel a déclaré mercredi dans un discours.

S’adressant à son alliance politique conservatrice CDU / CSU, elle a déclaré que l’accord était « mutuellement bénéfique, » mais a ajouté qu’il était important de s’attaquer au « Toute la gamme des problèmes » avec la Chine, y compris son bilan en matière de droits de l’homme.

Mardi, Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, a déclaré à l’agence de presse AFP que l’UE avait interrompu ses efforts pour ratifier l’accord global sur l’investissement, qui permet aux entreprises européennes un meilleur accès au marché chinois.

Dombrovskis a déclaré que les relations UE-Chine étaient « Pas propice » à la ratification de l’accord après que le bloc ait imposé des sanctions à Pékin pour des violations présumées des droits de l’homme dans la région du Xinjiang.

Pékin a nié à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles les musulmans ouïghours seraient soumis au travail forcé au Xinjiang et a répondu à la décision du bloc par ses propres contre-sanctions contre les responsables de l’UE.

En plus de ses commentaires sur l’accord avec la Chine, Merkel a également déclaré qu’elle aimerait voir un accord commercial conclu entre l’UE et son pays. « Allié le plus important, » les Etats Unis.

Le chancelier a déclaré qu’un tel accord «Ont beaucoup de sens», et pourrait être similaire à l’accord commercial existant entre l’UE et le Canada.

