La Chine et l’Allemagne poursuivent l’accord, ce qui permettrait aux entreprises européennes et chinoises d’investir plus facilement dans les économies de l’autre. Mais des voix des deux côtés de l’Atlantique se demandent si le moment est venu pour l’Europe de renforcer ses liens avec Pékin.

Les va-et-vient en disent long sur le caractère central – et difficile – de la question des relations avec la Chine, tant au sein de l’Union européenne qu’entre l’Europe et les États-Unis.

Au sein de l’UE, le malaise grandit au sujet du bilan des droits de l’homme et du rôle de Pékin dans les affaires internationales, mais il y a peu d’accord sur ce qu’il faut faire.

Biden s’est engagé à se réengager avec l’Europe et à rallier des alliés pour répondre à une Chine de plus en plus affirmée. Le moment et les conditions de cet effort ne sont pas encore clairs.

Dans ce contexte, le sort du pacte d’investissement est perçu comme un signe précoce de tensions qui émergeront dans les années à venir, sur des questions allant du commerce et de la réglementation technique au changement climatique.

« Ce sera un point de départ pour nombre de ces questions », a déclaré Andrew Small, senior fellow transatlantic au United States German Marshall Fund.

À certains égards, l’accord d’investissement, connu sous le nom d’accord global sur l’investissement, ou CAI, semble simple.

L’Europe fait pression pour un meilleur accès au marché chinois étroitement contrôlé depuis des années. L’Europe fait valoir que les entreprises chinoises ont plus accès à l’Europe que l’inverse – et elles veulent changer cela.

Les négociations ont débuté en 2014. Les progrès sont lents, mais ont repris au second semestre 2020, lorsque l’Allemagne a entamé une présidence de l’UE de six mois et a tenté de finaliser l’accord.

La victoire électorale de Biden, quant à elle, a donné à la Chine un nouveau sentiment d’urgence. Avec Trump en cours, Pékin voit une fenêtre pour agir avant que Biden, qui prend ses fonctions en janvier, ne sollicite une coopération européenne pour contrer la Chine.

Il n’est pas certain que la stratégie de Beijing fonctionnera. Au début de la semaine dernière, les diplomates chinois ont salué les progrès et ont émis l’idée qu’un accord pourrait être conclu avant la nouvelle année.

Lundi, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi Rencontré avec des ambassadeurs des pays de l’UE à Pékin. «La Chine et l’Europe parviendront, espérons-le, à un consensus sur l’accord d’investissement global», a-t-il déclaré aux ambassadeurs. selon au South China Morning Post.

Mais le même jour, Jake Sullivan, un des meilleurs assistants de Biden, a répondu à un reportage sur le possible accord avec un tweeter suggérant que l’Europe devrait attendre. « Le gouvernement Biden-Harris souhaite se féliciter d’une consultation rapide avec nos partenaires européens sur nos préoccupations communes concernant les pratiques économiques de la Chine », a-t-il écrit.

Mardi, Pologne soucis sur le timing. «L’Europe doit s’efforcer de conclure un accord d’investissement équitable, mutuellement avantageux et complet avec la Chine. Nous avons besoin de plus de consultation et de transparence pour rallier nos alliés transatlantiques », a tweeté le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau. « Une bonne entente équilibrée vaut mieux qu’une entente prématurée. »

Mercredi, la France a ajouté son vote. Franck Riester, ministre français du Commerce, a déclaré Le Monde son pays ne signera pas d’accord à moins que la Chine n’aborde la question du travail forcé au Xinjiang.

Jeudi, veille de Noël, était le South China Morning Post rapport que Li essayait de sauver l’accord et a appelé l’Espagne et les Pays-Bas pour essayer d’obtenir du soutien.

Si l’accord est conclu, ce sera une victoire diplomatique majeure pour la Chine. Mais les progrès stagnants sont révélateurs – et pourraient indiquer des problèmes pour les relations Chine-UE.

Un défi majeur est que beaucoup de choses ont changé depuis que l’UE et la Chine ont entamé des négociations en 2014. Sous le président Xi Jinping, le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong, la Chine est devenue plus autoritaire sur le plan intérieur et plus agressive à l’étranger.

Aux États-Unis, cela a conduit à repenser fondamentalement la pratique consistant à impliquer la Chine. L’Europe semblait s’être adoucie pendant un certain temps. Mais la première couverture de l’épidémie de coronavirus par la Chine, la répression au Xinjiang et la répression de Hong Kong pourraient changer cela.

« Ce [agreement] on dirait que cela vient du moment où il a été négocié pour la première fois », a déclaré Small du Marshall Fund en Allemagne. « Le consensus politique général est que le moment est passé, il compense comme la queue de l’ancien agenda hérité. »

Ceux qui soutiennent l’accord essaient de le voir comme une étape pratique, quoique imparfaite, et non comme un point final pour une nouvelle ère dans les relations Chine-UE. Ceux qui s’y opposent soutiennent qu’il ne serait pas sage de récompenser Pékin à ce stade, d’autant plus que les liens américains sont en jeu.

« Après cette année, avec le terrible comportement de la Chine dans le monde, cela enverrait un signal étrange », a déclaré Janka Oertel, directrice du programme Asie au Conseil européen des relations extérieures.