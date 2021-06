L’accord d’infrastructure de 1,2 milliard de dollars gagne le soutien bipartite des sénateurs

WASHINGTON – L’élan pour un accord bipartite sur les infrastructures s’est accru mercredi lorsque 10 sénateurs supplémentaires a approuvé le cadre d’une proposition de 1,2 billion de dollars dévoilé pour la première fois la semaine dernière pour contrer un paquet plus important que la Maison Blanche pousse.

La proposition bipartite bénéficie désormais du soutien d’un bloc important de législateurs centristes – 10 républicains et 10 démocrates – et est apparue comme la meilleure opportunité pour le président Joe Biden de parvenir à un large accord avec le Congrès sur un vaste plan visant à moderniser les systèmes de transport américains qui se détériorent, tels que que le rail, les ponts et les voies navigables.

« Nous soutenons ce cadre bipartite qui fournit un investissement historique dans les besoins d’infrastructure de base de notre pays sans augmenter les impôts », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Nous sommes impatients de travailler avec nos collègues républicains et démocrates pour élaborer une législation basée sur ce cadre pour répondre à Les défis de l’infrastructure critique de l’Amérique.

La semaine dernière, un groupe de 10 sénateurs a présenté un cadre général : il n’augmenterait pas le taux d’imposition des sociétés, que Biden avait proposé de porter de 21 % à 28 %, ni la taxe fédérale sur l’essence de 18,4 cents par gallon, bien que des augmentations annuelles « indexées » sur l’inflation puissent être incluses.

Mais cela comprendrait des centaines de milliards de nouveaux revenus que Biden a demandés pour remédier aux ponts en ruine du pays, aux voies navigables vieillissantes et au réseau à large bande inadéquat.

Ces 10 sénateurs étaient : les démocrates Joe Manchin (Virginie occidentale), Jeanne Shaheen (New Hampshire), Kyrsten Sinema (Arizona), Jon Tester (Montana) et Mark Warner (Virginie) ; et les républicains Bill Cassidy (Louisiane), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Rob Portman (Ohio) et Mitt Romney (Utah).

Suite:Les démocrates prêts à avancer seuls tout en poursuivant un plan d’infrastructure «à deux voies»

Mercredi, ils ont été rejoints par 10 autres : les démocrates Chris Coons (Delaware), Maggie Hassan (New Hampshire), John Hickenlooper (Colorado) et Mark Kelly (Arizona) ; et les républicains Richard Burr (Caroline du Nord), Lindsey Graham (Caroline du Sud), Mike Rounds (Dakota du Sud), Thom Tillis (Caroline du Nord) et Todd Young (Indiana). Angus King, un indépendant du Maine qui discute avec les démocrates, a également approuvé le plan.

Les démocrates du Sénat qui soutiennent le cadre des infrastructures ont informé mercredi les responsables de la Maison Blanche.

Le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Andrew Bates, a qualifié le briefing de « productif et encourageant ».

« Ils ont hâte d’informer le président demain après son retour à la Maison Blanche et de continuer à consulter les sénateurs et les représentants sur la voie à suivre », a déclaré Bates.

De nombreux détails de la proposition n’ont pas été publiés, mais elle n’inclurait pas les infrastructures « douces » telles que le changement climatique et le logement, que Biden avait demandé dans son American Jobs Act initial de 2,25 billions de dollars.

Le président a lentement réduit sa demande sur le prix de sa proposition à 1 400 milliards de dollars, mais les deux parties restent à des centaines de milliards de dollars l’une de l’autre sur le montant des nouveaux revenus nécessaires pour financer leurs plans.

Suite:Après avoir conclu un accord sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars, un groupe bipartite de sénateurs commence à faire pression sur la Maison Blanche, ses collègues

Même avec le développement de mercredi, les démocrates continuent de poursuivre une stratégie « à deux voies » pour promulguer le plan américain pour l’emploi de Biden, qui verserait l’argent des contribuables non seulement dans les autoroutes, les ponts et les aéroports, mais aussi dans les bornes de recharge pour véhicules électriques et les nouveaux logements tout en accélérant la conversion de la nation des combustibles fossiles à l’énergie propre.

D’une part, les démocrates ont déclaré qu’ils négocieraient avec les républicains un projet de loi axé sur les transports traditionnels. Si un accord ne peut pas être trouvé, les démocrates intégreraient ces programmes dans un projet de loi climatique plus large en utilisant la réconciliation budgétaire, une stratégie parlementaire qui contourne le processus d’obstruction systématique et permet à une majorité simple d’adopter une législation.

Le chef de la majorité Chuck Schumer, DN.Y., a rencontré mercredi des membres du comité du budget pour définir le processus de réconciliation. Il a qualifié la réunion à huis clos de « grande première discussion » et a déclaré aux journalistes qu’il s’attend toujours à ce que les projets de loi sur les infrastructures atteignent le Sénat le mois prochain.

Biden a déclaré aux journalistes mercredi qu’il n’avait pas examiné l’offre du groupe bipartite alors qu’il montait à bord d’Air Force One à Genève après avoir rencontré le président russe Vladimir Poutine lors d’un sommet bilatéral.

« Honnêtement, je ne l’ai pas vu. Je ne sais pas quels sont les détails. Je sais que mon chef de cabinet pense qu’il y a de la place pour qu’il y ait un moyen d’y parvenir », a déclaré Biden.

Il a ajouté qu’il savait également que le sénateur Schumer, DN.Y., et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., avaient avancé sur la réconciliation en tant qu’option. « Donc, j’espère toujours que nous pourrions assembler les deux serre-livres ici. »