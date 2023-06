Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’accord du chancelier Jeremy Hunt avec les banques pour offrir plus d’aide aux titulaires d’hypothèques aux prises avec leurs paiements a été qualifié de « faible » et de « pansement adhésif pour une plaie jaillissante ».

Les économistes et les courtiers en hypothèques ont déclaré que l’accord avec les prêteurs n’allait pas assez loin – prédisant que le gouvernement de Rishi Sunak serait bientôt contraint d’intervenir en proposant un soutien financier direct aux propriétaires les plus touchés par la flambée des taux d’intérêt.

De hauts députés conservateurs ont également exhorté le gouvernement à aller plus loin et à être « plus généreux », en disant L’indépendant que les députés d’arrière-ban «paniqués» craignent que la crise des prêts hypothécaires ne leur coûte leur siège lors d’une élection générale anéantie.

Mais M. Hunt a insisté sur le fait que les plans convenus avec les banques vendredi pour offrir plus de flexibilité sur les congés hypothécaires à intérêts seuls feraient une « grande différence » pour les familles aux abois.

C’est venu comme:

Hunt a révélé une période de grâce de reprise de possession de 12 mois et les cotes de crédit garanties ne seront pas affectées par le support

Les travaillistes ont qualifié le paquet de « faible » et les Lib Dems l’ont qualifié de « pansement adhésif pour une plaie jaillissante »

Les courtiers en hypothèques ont décrit les mesures comme un « pistolet à eau pour éteindre un incendie »

Les députés conservateurs ont déclaré qu’ils seraient blâmés « injustement » pour la crise des prêts hypothécaires et perdraient leurs sièges

Les économistes ont averti que 1,2 million de ménages seraient rendus insolvables par la hausse des prêts hypothécaires

Sous la pression de la décision de la Banque d’Angleterre de relever le taux de base à 5%, M. Hunt a annoncé une nouvelle charte avec les plus grands prêteurs britanniques pour faciliter l’accès au soutien temporaire après une réunion de crise à Downing Street vendredi matin.

Le chancelier a déclaré que les emprunteurs auraient plus de flexibilité pour modifier leurs conditions hypothécaires – qu’il s’agisse d’un accord d’intérêt uniquement ou d’une prolongation de leur durée – puis pourraient revenir pour revenir à leur accord d’origine dans les six mois, sans «impact sur votre crédit score ».

Les titulaires d’hypothèques aux prises avec des remboursements bénéficieront d’un délai de grâce de 12 mois avant le début des reprises de possession, au lieu de l’exigence de trois mois actuellement en vigueur – bien qu’en pratique, la plupart des banques offrent déjà des délais beaucoup plus longs.

La Financial Conduct Authority (FCA) supervisera les changements. Mais la chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves – qui a qualifié le paquet de «faible» – a déclaré que l’accord semblait être «volontaire» plutôt qu’une exigence stricte.

Mme Reeves a déclaré: « L’incapacité du gouvernement à rendre cet ensemble de mesures obligatoire signifie qu’environ deux millions de ménages seront privés du soutien hypothécaire dont ils ont besoin. »

Le chancelier Jeremy Hunt a été averti que l’accord « bricolait sur les bords » (fil de sonorisation)

Le député conservateur senior David Davis a déclaré L’indépendant qu’amener les banques à offrir autant d’aide que possible pour éviter les saisies était « raisonnable » – mais a déclaré que cela revenait essentiellement à encourager les prêteurs à « faire ce qu’ils font normalement pour les gens de toute façon ».

La porte-parole du Trésor des libéraux démocrates, Sarah Olney, a déclaré qu’il s’agissait d’un « sparadrap pour une blessure jaillissante », après avoir appelé le gouvernement à mettre en place un fonds de protection hypothécaire de 3 milliards de livres sterling couvrant 300 livres sterling par mois.

Matthew Jackson, du courtier en hypothèques Mint FS, a déclaré que les mesures étaient «comme utiliser un pistolet à eau pour éteindre un incendie», ajoutant: «Cela ne fera rien pour aider, car les prêteurs définiront eux-mêmes les critères pour permettre au client de déménager. intérêts seulement, puis modifier les paiements futurs pour rattraper le manque à gagner.

Mark Harris, directeur général de SPF Private Clients, a remis en question la durée du passage à une hypothèque à intérêt uniquement. « Est-ce que six mois suffisent ? Qu’est-ce qui va changer dans six mois ?

Matt Hammerstein de Barclays, David Duffy de Virgin Money et Debbie Crosby de Nationwide Building Society quittent Downing Street (PENNSYLVANIE)

Harriet Baldwin, présidente conservatrice du comité restreint du Trésor, a déclaré à la BBC que les titulaires d’hypothèques devraient bénéficier de la même «abstention» de la part des banques qu’elles l’étaient pendant la crise de Covid en 2020 – lorsque le gouvernement a aidé à organiser un congé de remboursement pouvant aller jusqu’à six mois .

Max Mosley, économiste à l’Institut national de recherche économique et sociale (NIESC), a déclaré que le gouvernement devrait être prêt à prendre des mesures encore plus radicales et à couvrir une partie des remboursements des titulaires de prêts hypothécaires en difficulté.

« L’abstention typique [offered by banks] ne suffira peut-être pas », a-t-il déclaré L’indépendant. « Les gens disent qu’il y a des choses que le gouvernement ne peut pas toucher – mais Covid nous a montré qu’il est possible d’intervenir dans les hypothèques. »

Il a ajouté: « Il n’y a que peu de choses que les banques peuvent absorber, il pourrait donc y avoir une période pendant laquelle le gouvernement devra intervenir et fournir des liquidités aux banques pour couvrir ces congés temporaires ou ces plans de paiement. »

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a suggéré au gouvernement d’étendre son programme de soutien aux intérêts hypothécaires (SMI) – des prêts d’urgence accordés pour couvrir les paiements d’intérêts pour ceux qui bénéficient de certaines prestations.

Sunak fait face à des appels de députés conservateurs « paniqués » pour offrir plus d’aide hypothécaire (PA)

Un député conservateur de haut rang a également déclaré que le gouvernement devrait aller plus loin – suggérant des prêts «plus généreux» pour couvrir les paiements d’intérêts hypothécaires pour les bénéficiaires du crédit universel. « Que fait-on pour les gens qui perdent leur emploi ? Nous devons être plus utiles », ont-ils déclaré L’indépendant.

« Les gens nous reprochent la hausse des taux d’intérêt – que ce soit juste ou non. Les députés craignent de perdre leur siège à cause de cela. C’est ce qui compte. Nous avons dit que nous réglerions l’inflation et six mois plus tard, ce n’est pas réglé.

M. Davis a averti les députés conservateurs de ne pas paniquer, arguant qu’un soutien gouvernemental accru serait inflationniste. « Les collègues paniquent tous parce qu’ils pensent qu’ils seront blâmés pour cela. Ils se sentent secoués en ce moment. Mais la réponse n’est pas de dépenser plus d’argent pour tout – nous devons sortir de cette boucle.

Le conservateur principal John Redwood a déclaré L’indépendant que les mesures poussant les banques à offrir un répit temporaire n’étaient qu’un simple « jouet sur les bords – les taux d’intérêt sont ce qu’ils sont ».

L’ex-ministre a déclaré que le gouvernement pourrait encore aider à abaisser les taux d’intérêt en disant à la Banque d’Angleterre d’arrêter de faire baisser les prix des obligations alors qu’elle continue de les vendre. « Les taux hypothécaires sont très influencés par les taux obligataires », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey est sous le feu des critiques (fil de sonorisation)

Cela survient alors que les hauts conservateurs poursuivaient leur guerre des mots avec la Banque d’Angleterre, Jacob Rees-Mogg appelant le gouverneur Andrew Bailey « l’autruche en chef » avec la tête dans le sable.

Le député principal John Baron a déclaré que la Banque avait «endormi au volant» dans la lutte contre l’inflation. Il a déclaré vendredi à Times Radio que la banque centrale « devrait faire une pause pour le moment » pour voir l’impact des récentes hausses de taux avant d’en envisager davantage.

Cela s’est produit alors que le NIESR a averti que 1,2 million de ménages seraient rendus insolvables cette année en conséquence directe de l’augmentation des paiements hypothécaires. Et le Center for Business and Economic Research (CEBR) a déclaré que si le taux de base atteignait 6% – comme prévu par les marchés – cela signifierait près de 10 000 saisies supplémentaires au cours des trois prochaines années.

Le champion de la consommation Martin Lewis, qui a rencontré M. Hunt plus tôt cette semaine, a déclaré qu’il était « heureux de voir qu’il semble que le chancelier ait écouté » sur une plus grande flexibilité pour les titulaires de prêts hypothécaires en difficulté.

Mais M. Lewis a déclaré qu’il était « absolument scandaleux » que les taux sur lesquels les épargnants britanniques sont assis soient à la traîne par rapport aux taux facturés aux emprunteurs.