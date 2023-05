L’accord des pilotes de WestJet accorde une augmentation de salaire de 24 % sur quatre ans

Les pilotes de WestJet sont liés à une augmentation de salaire de 24% sur quatre ans en vertu d’un accord de principe entre l’entreprise et le syndicat.

Les pilotes recevront une augmentation de salaire horaire de 15,5 % cette année rétroactivement au 1er janvier lors de la ratification de l’accord, selon une copie du résumé de l’accord de principe obtenu par La Presse canadienne.

Il prévoit également une augmentation cumulative de 8,5 % de leur salaire horaire sur le reste du contrat, de 2024 à 2026.

Les négociations ont abouti la semaine dernière, WestJet annulant plus de 230 vols en vue d’une grève avant qu’un accord ne soit conclu quelques heures avant la date limite de grève du 19 mai.

L’accord établit une nouvelle norme pour les gains de main-d’œuvre dans l’aviation canadienne, déclare le consultant Rick Erickson.

« C’est un coup de pouce assez substantiel » – en particulier la hausse de salaire de 15,5% de cette année – a déclaré Erickson, directeur général de RP Erickson and Associates. « Vous pouvez parier que le syndicat des pilotes d’Air Canada examinera cela de très, très près », ainsi que d’autres groupes comme les agents de bord.

Les équipages de conduite du plus grand transporteur du pays pourraient bientôt négocier eux-mêmes. Dans une lettre aux membres ce mois-ci, l’Association des pilotes d’Air Canada a déclaré que les travailleurs doivent décider d’ici le 29 mai s’ils souhaitent s’en tenir à leur convention collective de 10 ans signée en 2014 ou choisir d’entamer des négociations complètes plus tôt cette année.

L’accord avec WestJet pourrait également rendre plus difficile pour les concurrents des compagnies aériennes à bas prix Flair Airlines et Lynx Air de retenir les pilotes, même s’ils gagnent un avantage sur les coûts de main-d’œuvre.

« ‘Est-ce que ça a du sens pour moi de rester là où je suis ? Ou devrais-je passer à l’une des majors où je serai mieux payé mais avec des circonstances de travail complètement différentes? « , A demandé Erickson, paraphrasant les pilotes qui auraient une rémunération plus élevée mais une ancienneté inférieure – et donc de moins bonnes options d’horaire – à l’arrivée dans une grande compagnie aérienne.

Néanmoins, le coût de rémunération plus élevé auquel les gestionnaires de WestJet doivent maintenant faire face dans un marché intérieur et transfrontalier concurrentiel « doit les inquiéter énormément », a-t-il ajouté.

Le résumé de l’accord de principe stipule également «l’intégration des opérations de vol Swoop dans la ligne principale de WestJet» à partir de cet automne, avec «l’intégration complète au plus tard en octobre 2024».

La disposition semble énoncer une fusion interne des deux entités de planification des vols qui place les pilotes sur une échelle de rémunération uniforme et leur permet de basculer entre les deux transporteurs.

WestJet, basée à Calgary, propriété d’Onex Corp., a refusé de commenter les détails de l’accord.

« Comme l’accord de principe entre le groupe WestJet et l’ALPA n’a pas encore été ratifié par ses membres, nous ne sommes pas en mesure de divulguer les termes de l’accord », a déclaré la porte-parole Denise Kenny dans un courriel.

Le vote de ratification sur l’accord de principe s’ouvre mardi, avec les 1 800 pilotes de WestJet et de sa filiale à rabais Swoop en mesure de voter jusqu’au 9 juin, a annoncé vendredi l’Association des pilotes de ligne (ALPA).

Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet du syndicat, a déclaré vendredi dernier après avoir conclu un accord que le syndicat avait atteint ses principaux objectifs d’amélioration des salaires, de sécurité d’emploi et d’équilibre travail-vie personnelle.

L’accord préliminaire comprend une augmentation de 15% des indemnités journalières, des horaires plus flexibles et même des «sièges avec plus d’espace pour les jambes pour tous les morts-vivants» – lorsqu’un employé vole gratuitement en tant que passager en route vers ou depuis une mission.

Alors que les négociations débutaient la semaine dernière, l’Association des pilotes de ligne a également approuvé une fusion avec les 4 500 membres de l’Association des pilotes d’Air Canada, réunissant les deux plus grands groupes de travail des équipages de conduite du pays sous un même toit.

Cette décision signifie que 95 % des pilotes professionnels canadiens sont représentés par un seul syndicat, selon Charlene Hudy, présidente du conseil du syndicat d’Air Canada.

Les pénuries de main-d’œuvre continuent de sévir dans l’industrie aéronautique, avec une pénurie de travailleurs dans des domaines allant du contrôle du trafic aérien à la manutention au sol, alors que le secteur recommence à décoller après l’effondrement de la pandémie et les troubles des voyages au cours de l’année écoulée.

En mars, les pilotes de Delta Air Lines ont conclu un accord qui comprend une augmentation de salaire de 34% sur quatre ans.

Les pilotes d’American Airlines ont autorisé une grève au milieu des négociations contractuelles au début du mois avant de parvenir à un accord préliminaire la semaine dernière.

Les pilotes d’United Airlines sont également au milieu des pourparlers, réclamant un salaire encore plus élevé que leurs homologues de Delta, ainsi que des dispositions de qualité de vie comparables. Celles-ci pourraient inclure des clauses qui empêchent les compagnies aériennes d’exiger que les pilotes acceptent des affectations les jours de congé.

« Nous entrons dans une période de troubles sociaux dans l’ensemble de l’industrie du transport aérien en Amérique du Nord », a déclaré Erickson.

Christopher Reynolds, La Presse Canadienne

