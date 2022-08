L’accord des démocrates sur le climat n’est pas encore conclu. Voici les obstacles restants.

« Nous avons une bonne législation équilibrée. Il m’a fallu huit mois pour arriver ici », a déclaré M. Manchin. « Le processus est ce qu’il est. Vous respectez le processus et nous verrons ce qui se passera.

Dans un avis examiné par le New York Times, le personnel du parquet démocrate a offert des conseils préalables aux sénateurs et à leurs assistants alors qu’ils envisageaient la session de vote marathon. “S’il vous plaît soyez patient, restez hydraté, portez des chaussures confortables, apportez des collations pour votre cachette, une couverture pour vos genoux car il fait généralement froid dans la chambre la nuit et tout ce qui vous met à l’aise pendant que nous nous accroupissons et nous mettons au travail ” Ça disait.

Les démocrates doivent rester sans coronavirus.

Contrairement à la Chambre, le Sénat n’a pas de vote par procuration qui permet aux législateurs de voter à distance. La division même partisane dans la chambre signifie que, si tous les républicains étaient présents, les 50 sénateurs qui caucus avec les démocrates devraient également être présents pour rassembler suffisamment de voix pour la mesure, qui aurait encore besoin du vote décisif du vice-président Kamala Harris pour passer.

Une récente augmentation des cas de coronavirus au Congrès pourrait mettre en péril ces plans.

Le sénateur Richard J. Durbin de l’Illinois, le démocrate n ° 2, est resté en quarantaine lundi après avoir été testé positif la semaine dernière, mais il devait revenir avant la fin de la semaine. Un républicain, le sénateur John Cornyn du Texas, a déclaré lundi qu’il avait été testé positif au coronavirus, mais dit d’un vote sur le projet de loi de réconciliation, “Si cela se produit, je serai là, conformément aux directives du CDC.”

La Chambre doit passer le paquet.

En supposant que la législation autorise le Sénat, la Chambre devra retourner à Washington pour approuver la mesure. Alors que les législateurs restent dispersés à travers le pays pour une pause estivale prévue, la présidente Nancy Pelosi de Californie et les dirigeants démocrates ont déclaré qu’ils rappelleraient la chambre en session – avec un préavis de 24 heures – pour voter sur le plan.

Avec seulement quelques voix à épargner à la Chambre, les démocrates devront rester unis derrière le plan pour le faire passer par-dessus l’opposition républicaine. Certains progressistes ont exprimé leur frustration face à la portée réduite du paquet et des dispositions sur les combustibles fossiles incluses sur l’insistance de M. Manchin. Mais beaucoup d’entre eux ont salué les initiatives climatiques ambitieuses comme méritant d’être soutenues.