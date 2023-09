L’accord Dele avec Everton doit être renégocié, confirme le patron

Plus Dele Alli se rapproche de son retour, plus il est probable qu’Everton veuille rouvrir les négociations avec Tottenham Hotspur sur les conditions du transfert.

Plusieurs bonus et ajouts ont aidé Everton à remporter la guerre d’enchères pour Dele Alli de Tottenham en janvier 2022. L’une de ces dispositions précise que les Toffees sont obligés de payer 12 millions de dollars aux Spurs une fois que le joueur aura atteint ses 20 premières apparitions pour le club.

Avant le prêt du milieu de terrain à Besiktas lors de la saison 2022-23, il a fait 13 apparitions pour Everton. Maintenant qu’il s’est remis de son revers à l’entraînement, il est de retour à Goodison Park et se concentre sur sa remise en forme.

Qu’a dit Sean Dyche à propos du contrat d’Everton de Dele Alli ?

L’entraîneur d’Everton, Sean Dyche, a déclaré que le club envisageait de renégocier l’accord. Cela est dû aux difficultés financières et aux négociations en cours sur la future propriété du club. Il a également évoqué la possibilité que Kevin Thelwell, directeur du football, discute avec Tottenham pour trouver une solution.

« [Dele] n’est pas prêt [to play] Pourtant, quand il sera en forme et en bonne santé, je suis sûr que Kev ira à Tottenham et dira « Bien, comment pouvons-nous faire en sorte que cela fonctionne pour tout le monde ». Nous n’en avons jamais été à ce stade, nous devons donc l’attendre.

«Il s’entraînait avec nous, s’échauffait et faisait les exercices, et il frappe le ballon et est repoussé à la case départ. Ce fut un véritable coup dur pour lui. Il avait subi une opération à l’aine, ils l’ont cousu intérieurement comme une ancre à l’intérieur de son corps, et l’un d’eux est sorti en tirant et c’était tout.

«C’était incroyablement frustrant parce qu’il se sentait bien. Il est encore un peu loin, il est loin de s’entraîner avec nous mais il commence à travailler avec les scientifiques du sport », a déclaré Dyche aux médias avant le match d’Everton contre Brentford.

Everton en attente d’un nouveau propriétaire américain

Les remarques de Dyche font suite à un accord entre le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, et 777 Partners pour vendre le club. Plusieurs clubs internationaux en Europe, en Amérique du Sud et en Australie appartiennent en partie au groupe d’investisseurs américain.

Ils tentent actuellement d’acheter les Toffees. Une équipe qui a traversé des moments difficiles sur et en dehors du terrain. Dyche a reçu une équipe restreinte avec laquelle travailler en raison des difficultés financières d’Everton. En tant que telle, l’équipe n’a pas encore remporté un match de Premier League cette saison.

Crédit photo : IMAGO / PA Images