L’accord de signature record de Wrexham échoue

Luke Armstrong était apparemment sur le point de devenir la signature du record de Wrexham vendredi.

Les Red Dragons ont vu une offre d’environ 629 000 $ acceptée par leur compatriote de Ligue 2 pour l’attaquant. Harrogate Town a même annoncé l’accord via les réseaux sociaux.

Cependant, le transfert n’a pas été soumis au processus de ratification de la Ligue anglaise de football (EFL).

Selon Courrier Sport, les responsables de la ligue ont bloqué le mouvement en raison de problèmes de paperasse. Les deux équipes n’ont apparemment pas soumis les documents appropriés avant la date limite de 23 heures. En conséquence, Armstrong restera à Harrogate Town pour le moment.

L’appel de Wrexham concernant le blocage de la signature d’un disque est probable

Après la débâcle, Wrexham a publié une déclaration sur l’échec du transfert. « Le Wrexham AFC peut confirmer que les conditions ont été convenues pour recruter l’attaquant de Harrogate Town Luke Armstrong le jour de la date limite de transfert, avec les documents soumis pour sa signature », a proclamé la partie galloise.

«Malheureusement, les documents requis et les demandes d’autorisation n’ont pas pu être complétés à temps et son enregistrement a été rejeté. En conséquence, Luke reste un joueur de Harrogate Town. Le club tient à remercier le joueur d’avoir choisi de rejoindre Wrexham plus tôt dans la journée et est déçu que cela ne puisse pas se produire maintenant (en attendant un appel).

Le club cherchait une couverture pour la star blessée

Wrexham cherchait à faire venir Armstrong alors que l’attaquant vedette Paul Mullin continue de rater l’action en raison d’une blessure. Mullin a reçu un poumon perforé lors d’un incident anormal contre Manchester United plus tôt cet été. L’avant-centre a marqué un nombre incroyable de 46 buts en 51 matches au total pour Wrexham la saison dernière. Mullin a cependant récemment commencé à s’entraîner au club. Il est éligible aux activités sans contact pour le moment.

Armstrong a marqué 16 buts en Ligue 2 lors de la campagne 2022/23 avec Harrogate Town. Wrexham pourrait certainement avoir besoin d’un coup de pouce car ils occupent actuellement la 13e place du classement. Les Red Dragons ont remporté samedi leur deuxième victoire en championnat de la campagne après avoir battu de peu Tranmere 1-0.

Bien qu’ils n’aient pas pu achever la signature d’Armstrong, Wrexham a fait deux démarches le jour de la date limite. Le club gallois a recruté l’ancien défenseur/milieu de terrain de Millwall George Evans dans le cadre d’un transfert gratuit. Ils ont également recruté le gardien de but d’Arsenal, Arthur Okonkwo, pour un prêt d’un an.

