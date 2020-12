Le ministre de l’Intérieur a déclaré que l’accord de sécurité de l’UE aiderait le Royaume-Uni à traquer les criminels qui traversent la frontière – Stefan Rousseau / PA

Un nouvel accord de sécurité avec l’Union européenne permettra au Royaume-Uni de partager des données d’ADN, d’empreintes digitales et de véhicules pour lutter contre la criminalité grave et le terrorisme, a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Priti Patel a salué le nouvel accord de sécurité britannique, qui rationalisera les extraditions entre le Royaume-Uni et l’UE, permettra le partage de plus de données et permettra des contrôles plus stricts à la frontière.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les mesures, qui ont été convenues dans le cadre de l’accord de libre-échange annoncé la veille de Noël, permettraient aux ministres de «saisir cette opportunité historique de rendre le Royaume-Uni plus sûr».

«La sûreté et la sécurité des citoyens britanniques sont la priorité absolue du gouvernement et le Royaume-Uni continuera d’être l’un des pays les plus sûrs au monde», a déclaré Mme Patel.

«Je suis extrêmement fier de l’ensemble complet de capacités que nous avons convenu avec l’UE. Cela signifie que les deux parties disposent d’outils efficaces pour lutter contre les crimes graves et le terrorisme, protéger le public et traduire les criminels en justice.

«Mais nous saisirons également cette occasion historique de rendre le Royaume-Uni plus sûr et plus sûr grâce à des contrôles aux frontières plus fermes et plus équitables.»

Les experts avaient fait part de leurs craintes qu’un Brexit sans accord aurait de graves implications pour la sécurité nationale et les forces de l’ordre après le 1er janvier.

Lord Ricketts, un ancien conseiller à la sécurité nationale, a déclaré que la police serait confrontée à «un grave déficit de capacités» par rapport aux dispositions actuelles si aucun accord n’était conclu.

Le ministère de l’Intérieur avait souligné que sa planification sans accord était «bien développée et bien préparée», mais le ministre de l’Intérieur semblait aujourd’hui reconnaître que l’accord était un meilleur résultat pour la sécurité du Royaume-Uni.

Un élément clé de l’accord concerne le partage de données personnelles entre le Royaume-Uni et l’UE, y compris sur l’immatriculation des véhicules, l’ADN et les casiers judiciaires.

Mme Patel, qui soutient depuis longtemps des contrôles plus stricts de l’immigration, a soutenu de nouvelles règles qui interdiront aux criminels étrangers condamnés à plus d’un an de prison d’entrer au Royaume-Uni.

Les règles plus strictes ne s’appliquent pas aux citoyens de l’UE protégés par l’accord de retrait, qui inclut ceux qui ont un statut établi dans le cadre du programme de règlement de l’UE, mais The Telegraph comprend que les personnes protégées par le système de règlement pourraient voir leur statut révoqué à l’avenir si elles commettent des crimes.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le Royaume-Uni commencerait à recevoir des données à l’avance sur toutes les marchandises en provenance d’Europe en Grande-Bretagne, ce qui n’a pas été possible selon les règles de l’UE. Les responsables pensent que cela facilitera le suivi des armes à feu et des drogues entrant au Royaume-Uni en provenance du continent.