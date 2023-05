L’accord de sécurité entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les États-Unis est une victoire pour Washington – pour l’instant

Il vient peut-être de signer un nouvel accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis, mais le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée était déterminé à faire comprendre qu’il ne voulait pas être contraint à un choix binaire entre Washington et Pékin.

S’exprimant après la conclusion de l’accord, James Marape a exprimé le point de vue des dirigeants du Pacifique selon lequel ils ne devraient pas simplement être considérés comme des pièces d’échecs dans une lutte géopolitique plus large, alors que la Chine et les États-Unis intensifient leurs efforts pour étendre leur influence parmi les pays insulaires du Pacifique. Pour les pays du Pacifique, leurs priorités résident dans leurs besoins de développement et d’action face à la crise climatique.

Marape a été rejoint lors de la cérémonie de signature à Port Moresby par le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, qui représentait Joe Biden après l’annulation de ce qui aurait été la première visite présidentielle américaine en exercice dans un pays insulaire du Pacifique.

Le département d’État américain a fait valoir que l’accord n’était qu’une « progression naturelle » après des décennies de coopération en matière de défense avec la PNG, permettant aux deux pays de « renforcer la coopération en matière de sécurité » et d’améliorer la capacité de la force de défense de la PNG.

L’accord permettrait « des exercices et des engagements bilatéraux et multilatéraux à l’appui des priorités régionales en matière de renforcement des capacités », a déclaré le département d’État. Cela permettrait également aux États-Unis « d’être plus réactifs dans les situations d’urgence, telles que celles impliquant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe ».

Marape voulait clairement profiter de l’occasion pour apaiser certaines inquiétudes intérieures concernant le nouvel accord américain, dont le texte intégral devrait être rendu public prochainement. Ces préoccupations intérieures ont été soulignées par le chef de l’opposition, Joseph Lelang, qui a déclaré la semaine dernière : « Nous avons une politique étrangère « d’amis de tous et d’ennemis de personne ». Nous… ne devrions pas être aveuglés par le signe du dollar ou être contraints de signer des accords qui pourraient nous être préjudiciables à long terme.

Ils ont en outre été soulignés par des manifestations dans plusieurs universités lundi.

Mais Marape a déclaré que l’accord était l’aboutissement de « plusieurs années et mois d’engagement » avec les responsables américains et « qu’il ne nous a pas été imposé ».

L’accord, a-t-il dit, était un accord mutuel motivé par « la nécessité pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée de voir nos forces de défense assistées, soutenues et renforcées ». Ce n’était pas un document au niveau du traité; cela signifie qu’il n’y a pas d’obligations de défense mutuelle.

Marape s’est également efforcé de dire que tout personnel américain en visite « entrerait à l’invitation de nos forces de défense, et non de leur propre gré ». Étendant son message à ses collègues dirigeants du Pacifique, il a ajouté : « C’est quelque chose qui doit être clair [to] tout le monde dans le Pacifique – sur notre invitation, ils entrent.

Les parties ont également signé un deuxième accord pour contrer des menaces telles que la pêche illégale et le trafic de drogue, la PNG pouvant participer à la campagne des garde-côtes américains. Programme Shiprider.

Fait intéressant, le gouvernement de PNG dit que rien dans les accords n’empêchera le pays d’approfondir sa coopération avec d’autres, y compris la Chine. Cela survient également à un moment où l’Australie cherche à négocier son propre traité de sécurité bilatéral avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le gouvernement australien insiste sur le fait qu’il est toujours sur la bonne voie pour une date limite de signature en milieu d’année. Le ministre du Pacifique, Pat Conroy, qui était également à Port Moresby lundi, s’est dit « confiant que nous atteindrons la fermeture très bientôt ».

Il semble que l’accord Australie-PNG soit un accord rédigé en termes généraux qui reflète la Déclaration de Boe sur la sécurité régionale ; la déclaration de 2018 décrivant la crise climatique comme la plus grande menace pour la sécurité du Pacifique.

« Cela reflète vraiment l’ampleur de la déclaration de Boe, qui a déclaré que la sécurité n’est pas seulement une question de guerre cinétique, mais aussi de changement climatique, de catastrophes naturelles, de droit des pays à exister pacifiquement les uns à côté des autres », a déclaré Conroy. lundi. « C’est donc un traité large et il est négocié dans un bon esprit. »

Il y avait un autre visiteur important à Port Moresby lundi: le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui s’est entretenu avec les dirigeants du Pacifique lors d’une escale sur son chemin du Japon vers l’Australie.

Modi s’est adressé au Forum pour la coopération entre l’Inde et les îles du Pacifique et a voulu souligner la fiabilité de l’Inde en tant que partenaire axé sur la coopération pratique, notamment dans le commerce, la technologie, les soins de santé et le changement climatique. Marape lui a réservé un accueil chaleureux, décrivant Modi comme le « leader du sud global ».

Dans ce contexte, les États-Unis se sont précipités pour ouvrir des ambassades dans la région, y compris aux Îles Salomon, et renouvellent les pactes de libre association avec les États fédérés de Micronésie, la République des Îles Marshall et Palau.

Michael Green, directeur général du United States Studies Center de l’Université de Sydney et ancien haut fonctionnaire américain, déclare : « Le Pacifique ne veut pas être une source de concurrence entre les États-Unis et ses alliés contre la Chine – mais il est. »

Green soutient que l’accord avec la PNG peut être considéré comme « une victoire pour les États-Unis pour l’instant », après que la signature d’un accord de sécurité entre la Chine et les Îles Salomon l’année dernière a déclenché l’alarme à Washington et dans d’autres capitales. Il soutient que Pékin a par la suite exagéré sa part en faisant pression pour un accord de sécurité régionale plus large avec 10 pays du Pacifique. Cette poussée a été repoussée parce que les dirigeants ont souligné la nécessité de respecter l’architecture régionale existante, notamment le Forum des îles du Pacifique.

Mais Green dit que les décideurs politiques américains auraient tort d’être complaisants : « Cela peut revenir en arrière à tout moment et nous pourrions nous réveiller avec des gros titres disant que la Chine a un accord de sécurité avec l’un des pays des îles du Pacifique. Alors c’est parti. »