L’accord de Sánchez avec les séparatistes de Catalogne crée des troubles en Espagne

Après d’énormes manifestations à Barcelone et un climat national tendu, les chefs du mouvement rechignent. Leur chef, qui était alors président de la Catalogne, Carles Puigdemont, a fui le pays et s’est depuis volontairement exilé en Belgique. Ses alliés ont été condamnés.

Mais jeudi, M. Sánchez a obtenu le soutien de sept députés du parti Junts que dirige essentiellement M. Puigdemont, en échange de la proposition du Parti socialiste d’une nouvelle loi lui accordant l’amnistie, ainsi qu’à tous les autres participants à l’échec du référendum sur l’indépendance. La nouvelle loi pourrait affecter de nombreux séparatistes qui ont été condamnés ou sont actuellement jugés pour leurs activités indépendantistes.

Les détails de l’accord n’ont pas encore été rendus publics et il devrait être proposé au Parlement espagnol la semaine prochaine. L’accord n’était pas acquis et a nécessité plus de deux mois de négociations entre le parti socialiste de Sánchez, ses propres alliés plus progressistes, et les mouvements indépendantistes catalans et basques qui, malgré des résultats médiocres lors des élections de juillet, ont conservé suffisamment de poids pour imposer un accord. accord.

M. Puigedemont a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse à Bruxelles qu’il soutiendrait toujours la cause de l’indépendance, et il a salué l’accord, affirmant qu’il retirait la question du système judiciaire et la ramenait dans la sphère publique, à laquelle elle appartenait.

« C’est une façon de revenir à la politique », a-t-il déclaré, « à ce qu’est la politique ».

Rachel Chaudler rapports contribués.