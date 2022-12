L’accord de Ronaldo stimulerait la candidature à la Coupe du monde 2030

À l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Ronaldo s’approche d’un accord joueur-ambassadeur

Cristiano Ronaldo est sur le point de signer avec le club saoudien d’Al Nassr un contrat de sept ans qui le verra également servir d’ambassadeur pour la candidature du pays à la Coupe du monde 2030, rapporte Marque.

2 Connexe

L’accord devrait être divisé en deux parties, avec les deux premières années et demie en tant que joueur, avant qu’il ne passe à une offre conjointe avec l’Égypte et la Grèce pour obtenir les droits de la Coupe du monde 2030. .

Ronaldo gagnera 200 millions d’euros par saison pour la période pendant laquelle il sera enregistré en tant que joueur, mais le rapport ajoute que ce chiffre augmentera une fois qu’il assumera ses fonctions d’ambassadeur.

L’attaquant de 37 ans est un agent libre depuis sa libération par Manchester United le mois dernier, et après que des détails soient apparus cette semaine sur l’optimisme croissant de la partie basée à Riyad, il semble qu’ils aient maintenant conclu l’accord sur la ligne. , avec un contrat qui verra l’international portugais signé jusqu’en 2030.

L’annonce devrait être imminente.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– Barcelone prendra du temps pour réfléchir à l’avenir de Raphinha en fin de saison, révèle sport. L’ailier de 26 ans n’a pas encore eu l’impact souhaité au Camp Nou depuis son arrivée de Leeds United, et des rapports suggèrent que des signes d’impatience commencent à apparaître parmi les Blaugranala hiérarchie. Bien qu’il ne soit pas déplacé en janvier, il pourrait avoir besoin d’améliorer sa production de deux buts en 18 apparitions s’il veut rester à Barcelone au-delà de l’été.

– Le Paris Saint-Germain s’intéresse au Real Madrid Marco Asensioselon sport. L’incertitude a éclipsé la campagne de l’ailier de 26 ans cette saison, n’ayant fait qu’un seul départ en Liga, et maintenant avec seulement six mois sur son contrat au Santiago Bernabeu, les clubs européens pourraient commencer à bouger. Il a également été lié à Arsenal.

– Khvicha Kvaratskhelia est aussi sur le radar du PSG, comprend Ekrem Konour. La star de Naples a connu une saison exceptionnelle en Serie A au cours de laquelle il a contribué à 11 buts en 12 matchs, tandis que les performances en Ligue des champions ont également vu le milieu de terrain offensif international géorgien de 21 ans commencer à être lié à des clubs à travers l’Europe. . Kvaratskhelia a rejoint Gli Azzuri en été.

– Le Real Madrid fera un geste pour Manuel Locatelli s’ils ne parviennent pas à sécuriser l’un ou l’autre du Borussia Dortmund Jude Bellingham ou Benfica Enzo Fernández, écrit AS. L’équipe de LaLiga souhaite acquérir un milieu de terrain alors qu’elle cherche à trouver un futur successeur pour Toni Kroos, et il semble que la star de la Juventus de 24 ans ait attiré l’attention de Carlo Ancelotti. Il a fait 17 apparitions cette saison, dont cinq affrontements en Ligue des champions.

– Il n’y a aucun signe de progrès sur un nouveau contrat pour Samir Handanovic et Internazionale, rapports Gazzetta dello Sport. Le gardien de but de 38 ans sera en fin de contrat à San Siro l’été prochain, et après avoir signé André Onana, il est rapporté que la hiérarchie du club pense qu’il pourrait être le successeur à long terme de Handanovic, qui est au club depuis plus d’une décennie. Le Nerazzurri ont également été récemment liés à Yann Sommer.

– L’AC Milan envisage de déménager Yunus Musahrévèle Calciomercato. Le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine des États-Unis, qui joue actuellement pour Valence, a été identifié par le Rossoneri comme une option potentielle en janvier. Los Che pourrait être prêt à permettre au jeune de 20 ans de partir alors qu’il cherche à travailler sur un accord pour acquérir Luis AlbertoGennaro Gattuso le plaçant en haut de la liste restreinte de son équipe.