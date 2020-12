WASHINGTON – Un arrêt du gouvernement a été évité vendredi soir lorsque Trump a promulgué un projet de loi de financement à court terme du gouvernement quelques heures avant l’expiration du financement, achetant aux législateurs quelques jours de plus de négociations alors que les discussions au Congrès sur un projet de loi de relance COVID-19 se prolongeaient en le week-end.

Vendredi après-midi, les démocrates de la Chambre ont adopté une loi pour financer le gouvernement pendant deux jours par un vote de 320 à 60 voix, en envoyant le projet de loi au Sénat, qui l’a ensuite adopté à l’unanimité. Trump a signé la mesure vendredi soir. Les législateurs avaient dû faire face à une date limite de fermeture vendredi soir alors qu’ils tentaient de terminer les négociations sur un accord de relance et un programme de financement gouvernemental plus important.

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A déclaré à la Chambre après le vote qu’il espérait qu’un accord serait possible, bien qu’il y ait « des questions importantes en suspens » alors que les négociations de relance se poursuivaient. Il a déclaré aux législateurs que le plus tôt possible, la Chambre pourrait voter sur une loi de relance si un accord devait émerger, ce serait dimanche 13 h 00 HNE.

Quand il y a un accord, « il faudra du temps pour préparer le papier », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les républicains et les démocrates ont été optimistes qu’un accord de relance et de financement pourrait être conclu cette semaine après des mois d’impasse. Les dirigeants du Congrès ont tenu des réunions quotidiennes pour négocier un accord visant à rétablir les avantages périmés, à fournir des fonds pour la distribution et le développement de vaccins, et à envoyer une autre série de chèques de relance aux Américains en difficulté à cause de la pandémie.

Mais alors que les négociations traînaient et que les débats se prolongeaient sur les restrictions sur le pouvoir de prêt de la Réserve fédérale, un accord reste insaisissable.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré vendredi soir au Sénat, « pour le moment, nous ne sommes pas encore parvenus à un accord, malheureusement. »

Interrogé sur la possibilité d’un accord vendredi, le sénateur John Thune, RS.D., le deuxième républicain du Sénat, a déclaré aux journalistes que ce serait « un triomphe de l’espoir sur l’expérience » pour que cela se produise.

Les législateurs espèrent attacher toute législation de relance à une législation globale de financement du gouvernement, probablement le dernier projet de loi majeur à adopter au Congrès cette année.

Cette prolongation à court terme du financement gouvernemental serait la deuxième fois que le Congrès annoncerait une date limite de fermeture ce mois-ci. Le financement du gouvernement devait expirer vendredi dernier, mais le Congrès a adopté un projet de loi à court terme prolongeant le financement d’une semaine pour donner plus de temps aux législateurs.

La représentante Cindy Axne, D-Iowa, a déploré l’impasse persistante, affirmant dans un communiqué que le projet de loi de financement à court terme « ne devrait pas nous permettre de penser que nous pouvons continuer à retarder avant de finaliser cet accord. L’heure de cet accord était il y a des mois. «