WASHINGTON – Les discussions au Congrès sur un projet de loi de relance COVID-19 vont probablement s’étendre ce week-end alors que les législateurs restent dans une impasse et se préparent à s’acheter quelques jours de plus de négociations.

Les démocrates de la Chambre ont déposé une législation vendredi après-midi pour financer le gouvernement pendant deux jours et espéraient l’adopter plus tard dans la soirée. Les législateurs sont confrontés à une date limite de fermeture vendredi soir alors qu’ils tentent de terminer les négociations sur un accord de relance et un programme de financement gouvernemental plus important.

Les républicains et les démocrates ont été optimistes qu’un accord de relance et de financement pourrait être conclu cette semaine après des mois d’impasse. Les dirigeants du Congrès ont tenu des réunions quotidiennes pour négocier un accord visant à rétablir les avantages périmés, à fournir des fonds pour la distribution et le développement de vaccins, et à envoyer une autre série de chèques de relance aux Américains en difficulté à cause de la pandémie.

Mais alors que les négociations traînaient et que les débats se prolongeaient sur les restrictions sur le pouvoir de prêt de la Réserve fédérale, un accord reste insaisissable.

Interrogé sur la possibilité d’un accord vendredi, le sénateur John Thune, RS.D., le deuxième républicain du Sénat, a déclaré aux journalistes que ce serait « un triomphe de l’espoir sur l’expérience » pour que cela se produise.

Mais il a exprimé un certain scepticisme quant à l’élaboration d’un autre projet de loi de dépenses à court terme. « Il y a beaucoup de sénateurs individuels et je pense qu’il y a des membres des deux côtés qui résistent à l’idée de faire un autre CR », a déclaré Thune, se référant au projet de loi de dépenses à court terme.

Politiques en direct mises à jour:L’équipe de Biden crie au scandale après l’arrêt des pourparlers au Pentagone; Les dirigeants du Congrès reçoivent la première dose de vaccin

Les législateurs espèrent attacher toute législation de relance à une législation globale de financement du gouvernement, probablement le dernier projet de loi majeur à adopter au Congrès cette année.

La Chambre et le Sénat doivent adopter le projet de loi de financement à court terme, et le président Donald Trump doit le signer pour qu’il devienne loi.

Cette prolongation à court terme du financement gouvernemental serait la deuxième fois que le Congrès annoncerait une date limite de fermeture ce mois-ci. Le financement du gouvernement devait expirer vendredi dernier, mais le Congrès a adopté un projet de loi à court terme prolongeant le financement d’une semaine pour donner plus de temps aux législateurs.

Plus:Les pardons de Trump ont suscité la controverse mais ont été les moins nombreux en plus de 100 ans

Plus:« Extraordinaire »: Mitt Romney dénonce le « silence et l’inaction » de la Maison Blanche en réponse à une cyberattaque