L’accord de recharge de Ford Tesla EV met la pression sur GM

DETROIT – Un accord surprise entre Moteur Ford et Tesla sur la technologie et l’infrastructure de recharge des véhicules électriques pourrait exercer une nouvelle pression sur les stratégies EV des autres constructeurs automobiles.

Le rapprochement entre les deux rivaux permettra aux propriétaires de Ford d’accéder à plus de 12 000 Superchargeurs Tesla aux États-Unis et au Canada, à partir du début de l’année prochaine. Plus important encore, la prochaine génération de véhicules électriques de Ford, attendue d’ici le milieu de la décennie, utilisera la prise de charge de Tesla, permettant aux propriétaires de véhicules Ford de se recharger sur les superchargeurs Tesla sans adaptateur.

L’accord fera de Ford l’un des premiers constructeurs automobiles à se connecter explicitement au réseau.

Le PDG de Ford, Jim Farley, et le PDG de Tesla, Elon Musk, ont annoncé l’accord jeudi lors d’une discussion audio en direct sur Espaces Twitter. Vendredi matin, Farley a reconnu que le rapprochement créerait des défis pour les rivaux de Ford.

« Je pense que GM et d’autres vont avoir un grand choix à faire », a-t-il déclaré sur « Squawk Box » de CNBC.

Les commentaires de Farley ont fait référence à la prise EV qui devrait être la norme pour la recharge aux États-Unis. Un chargeur connu sous le nom de CCS est désormais la norme de l’industrie. Les véhicules Tesla et son réseau Supercharger utilisent ce qu’on appelle le NACS. D’autres véhicules peuvent utiliser les deux, mais ils ont besoin d’un adaptateur.

« Le CCS est une excellente norme, mais cela a été fait par une sorte de comité, et je pense que GM et d’autres vont avoir un grand choix à faire », a déclaré Farley à CNBC. « Veulent-ils avoir une recharge rapide pour les clients ? Ou veulent-ils s’en tenir à leur norme et avoir moins de recharge ?

Les actions de Ford ont augmenté de plus de 7 % au cours de la séance de vendredi, au-dessus de 12 $ par action. Les actions de Tesla ont également grimpé de plus de 6 %, dépassant 196 $.