Après plus de six semaines de débrayages, de piquets de grève et de négociations fragmentées, les Travailleurs unis de l’automobile (UAW) et Ford Motor Company sont parvenus à un accord de principe sur un nouveau contrat de travail.

L’accord, annoncé hier (25 octobre), comprend une augmentation salariale d’environ 25 % sur quatre ans, avec une augmentation immédiate de 11 % dès la ratification. En outre, il rétablit les principales prestations perdues pendant la Grande Récession, notamment les allocations de vie chère, et améliore les plans de retraite. Les conditions d’emploi prévoient également un droit de grève historique en cas de fermeture d’usines, une première pour le syndicat.

«Nous sommes entrés dans l’histoire», a déclaré Shawn Fain, le président du syndicat. un livestream Facebook. “Nous avons dit à Ford de se lever, et ils l’ont fait.”

L’accord sera présenté dimanche lors d’une réunion à Détroit et, si le conseil l’approuve, les termes du contrat seront modifiés. mettre au vote avec les 57 000 travailleurs syndiqués de l’entreprise. Les travailleurs en grève de Ford retourneront au travail pendant que l’accord de principe attend d’être ratifié.

L’accord, intervenu un jour avant que Ford ne publie ses résultats aujourd’hui (25 octobre), « nous met sur une nouvelle voie pour arranger les choses chez Ford, chez les Trois Grands et dans l’ensemble de l’industrie automobile », ont déclaré les dirigeants du syndicat. a déclaré dans sa déclaration.

Alors que la grève de Stand Up, qui a débuté le 15 septembre, se poursuit dans deux des trois grands – Stellantis et GM –, des pressions sont exercées sur eux pour qu’ils concluent un accord dans les prochaines 72 heures. selon Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities. Peu de temps après l’annonce de l’accord avec Ford, Stellantis et GM ont publié des déclarations disant qu’ils « travaillent » pour parvenir à un accord et remettre les travailleurs au travail « le plus tôt possible ».

Citable : des bénéfices records signifient des contrats records

« Des Grands Lacs au golfe du Mexique, nos membres se sont réunis pour dire d’une seule voix aux Trois Grands que des bénéfices records signifient un contrat record. Grâce au pouvoir de nos membres sur la ligne de piquetage et à la menace de nouvelles grèves à venir, nous avons remporté l’accord par membre le plus lucratif depuis que Walter Reuther est président. —Chuck Browning, vice-président de l’UAW

Les grèves des travailleurs de l’automobile chez Ford, GM et Stellantis, en chiffres

40 % : Une hausse des salaires initialement exigée par le syndicat, alors que les premières offres des entreprises démarraient à un chiffre

23% : Ford a proposé d’augmenter ses salaires début octobre, alors qu’il affirmait avoir atteint la limite de ce qu’il pouvait se permettre sans nuire à son activité. GM et Stellantis ont correspondu à cecimais vont-ils le surpasser ?

8 700 : Les travailleurs qui ont quitté l’usine Ford de Kentucky Trucks, l’usine Ford la plus grande et la plus rentable au monde, le 11 octobre.

150 % : Les travailleurs les moins bien payés de Ford pourront bénéficier d’une augmentation pendant toute la durée de l’accord, certains travailleurs recevant une augmentation immédiate de 85 % immédiatement après la ratification.

3 167 : Les licenciements liés à la grève que Ford a effectués hier (25 octobre) – le plus grand avantage parmi les trois grands constructeurs automobiles

6 800 : Les travailleurs qui ont quitté l’usine de fabrication de camionnettes RAM 1500 de Stellantis dans le Michigan le 23 octobre

5 000 : Les travailleurs qui ont quitté La plus grande usine américaine de GM à Arlington, Texas, le 24 octobre

28 000 : Nombre total de travailleurs de l’automobile qui restent en grève chez GM et Stellantis

3,1 milliards de dollars: Bénéfice du troisième trimestre annoncé par GM le 24 octobre, en baisse de 7 % sur un an, en partie à cause de la grève

Entreprise d’intérêt : Stellantis

Stellantis, société mère de Chrysler, a un parcours particulièrement cahoteux à venir. Il pourrait faire face à un combat plus long en raison d’un point de discorde qui le distingue de ses entreprises concurrentes : ses projets de fermer ou vendre 18 de ses 35 installations aux États-Unis, y compris des usines et des dépôts de pièces détachées, ce qui entraînera d’importantes pertes d’emplois.