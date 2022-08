L’accord de plaidoyer du directeur financier de Trump pourrait faire de lui un témoin à charge

NEW YORK (AP) – Le directeur financier de Donald Trump devrait plaider coupable d’infractions fiscales jeudi dans le cadre d’un accord qui l’obligerait à témoigner sur les pratiques commerciales illicites de l’entreprise de l’ancien président, ont déclaré à l’Associated Press deux personnes proches du dossier.

Allen Weisselberg est accusé d’avoir prélevé plus de 1,7 million de dollars en indemnités hors livres de la Trump Organization sur plusieurs années, y compris des avantages non imposés comme le loyer, les paiements de voiture et les frais de scolarité.

L’accord de plaidoyer obligerait Weisselberg à parler devant le tribunal jeudi du rôle de l’entreprise dans l’arrangement d’indemnisation présumé et éventuellement à servir de témoin lorsque l’organisation Trump sera jugée en octobre pour des accusations connexes, ont déclaré les gens.

Les deux personnes n’étaient pas autorisées à parler publiquement de l’affaire et l’ont fait sous couvert d’anonymat.

Weisselberg, 75 ans, est susceptible de recevoir une peine de cinq mois de prison, à purger dans le complexe notoire de Rikers Island à New York, et il pourrait être tenu de payer environ 2 millions de dollars en dédommagement, y compris les taxes, les pénalités et les intérêts, le peuple a dit. Si cette punition est maintenue, Weisselberg pourrait être libéré après environ 100 jours.

Des messages demandant des commentaires ont été laissés au bureau du procureur du district de Manhattan et aux avocats de Weisselberg et de la Trump Organization.

Weisselberg est la seule personne à faire face à des accusations criminelles jusqu’à présent dans la longue enquête du procureur de Manhattan sur les pratiques commerciales de l’entreprise.

Considéré comme l’un des associés commerciaux les plus fidèles de Trump, Weisselberg a été arrêté en juillet 2021. Ses avocats ont soutenu que le bureau du procureur de district dirigé par les démocrates le punissait parce qu’il ne fournirait pas d’informations qui nuiraient à Trump.

Le procureur de district a également enquêté pour savoir si Trump ou sa société ont menti aux banques ou au gouvernement sur la valeur de ses propriétés pour obtenir des prêts ou réduire les factures fiscales.

L’ancien procureur de district Cyrus Vance Jr., qui a ouvert l’enquête, a demandé l’année dernière à ses adjoints de présenter des preuves à un grand jury et de demander l’inculpation de Trump, selon l’ancien procureur Mark Pomerantz, qui avait précédemment dirigé l’enquête.

Mais après le départ de Vance, son successeur, Alvin Bragg, a autorisé le grand jury à se dissoudre sans inculpation. Les deux procureurs sont démocrates. Bragg a déclaré que l’enquête se poursuivait.

L’organisation Trump n’est pas impliquée dans le plaidoyer de culpabilité attendu de Weisselberg jeudi et devrait être jugée dans le cadre du prétendu programme d’indemnisation en octobre.

Les procureurs ont allégué que la société avait accordé des avantages sociaux non imposés à des cadres supérieurs, dont Weisselberg, pendant 15 ans. Weisselberg à lui seul a été accusé d’avoir fraudé le gouvernement fédéral, l’État et la ville sur plus de 900 000 $ d’impôts impayés et de remboursements d’impôts non mérités.

En vertu de la loi de l’État, la punition pour l’accusation la plus grave contre Weisselberg, le grand larcin, pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison. Mais l’accusation n’est assortie d’aucune peine minimale obligatoire et la plupart des délinquants primaires dans des affaires liées à l’impôt ne se retrouvent jamais derrière les barreaux.

Les accusations de fraude fiscale contre l’organisation Trump sont passibles d’une amende équivalant au double du montant des impôts impayés, ou 250 000 $, selon le montant le plus élevé.

Trump n’a pas été inculpé dans l’enquête criminelle. Le républicain a qualifié les enquêtes de New York de “chasse aux sorcières politique”, a déclaré que les actions de son entreprise étaient une pratique courante dans le secteur immobilier et en aucun cas un crime.

La semaine dernière, Trump a siégé pour une déposition dans l’enquête civile parallèle de la procureure générale de New York, Letitia James, sur des allégations selon lesquelles la société de Trump aurait induit en erreur les prêteurs et les autorités fiscales sur la valeur des actifs. Trump a invoqué sa protection du cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 400 fois.

