La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce un discours lors du sommet virtuel sur l’ambition climatique le 12 décembre 2020. | Kenzo Tribouillard / AFP via Getty Images

Les nouveaux engagements climatiques de la Chine, du Royaume-Uni et des États-Unis rapprochent le monde des objectifs de Paris.

Une série d’annonces au cours du week-end lors d’un sommet des Nations Unies sur le climat a renforcé l’espoir que les émissions mondiales pourraient encore chuter conformément aux objectifs de l’accord de Paris, les effets les plus graves du changement climatique. Ces nouveaux engagements venir dans une année qui devait être un test significatif pour l’accord mondial, avant même le retrait de l’administration Trump et la propagation mondiale de Covid-19.

Tout d’abord, revenons en arrière. Il y a cinq ans, 195 pays se sont réunis pour forger l’accord de Paris après des décennies de tentatives infructueuses de lutte globale contre le changement climatique. Les pays – y compris les États-Unis – ont collectivement convenu de réduire les émissions de gaz à effet de serre en fonction du maintien de la hausse moyenne de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius (avec un objectif de 1,5 degré) pour maîtriser le changement climatique.

Mais même avec cet objectif établi, il est toujours difficile de savoir si les pays le poursuivent volontairement et sérieusement. L’accord non contraignant est structuré de telle sorte que les pays déterminent eux-mêmes à quelle vitesse réduire leurs émissions; il n’y a pas d’application descendante des repères pour chaque pays. L’idée est que la transparence stimulera l’action: les pays soumettent tous les cinq ans leurs propres engagements appelés contributions déterminées au niveau national (CDN), et ces plans sont censés être de plus en plus ambitieux, dans l’espoir qu’ils deviennent suffisamment forts pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés.

Malheureusement, lorsque Paris a été adoptée en 2015, la première série d’engagements a raté le but. Climate Action Tracker a estimé que les promesses entraîneraient un réchauffement de 2,7 degrés Celsius – pour ne rien dire de ce que les pays parviendraient réellement à réaliser. Ce qui signifie que beaucoup de choses ont roulé sur la prochaine série de promesses en 2020.

De toute évidence, ce n’est pas le 2020 que quiconque avait prévu. Bien que tous les pays soient censés soumettre de nouveaux objectifs d’ici la fin du mois, beaucoup ne déposeront leurs plans que l’année prochaine, avant les prochaines grandes négociations climatiques des Nations Unies qui ont été retardées en raison de la pandémie.

À ce jour, seuls 22 pays ont mis à jour leurs CDN, tandis que 125 pays se sont engagés à améliorer leurs objectifs, selon Climate Watch.

Mais de nouveaux engagements majeurs en matière de climat de la part de l’Union européenne et du Royaume-Uni, entre autres, lors du sommet virtuel Climate Ambition du week-end dernier – organisé pour marquer le cinquième anniversaire de l’accord de Paris – ont accru la dynamique à l’approche de la nouvelle année. Le président chinois Xi Jinping a également annoncé la mise à jour des objectifs NDC, qui constituent un pas en avant, mais pas aussi ambitieux que les défenseurs du climat l’avaient espéré.

«Nous constatons maintenant que les pays augmentent en fait leur ambition au fil du temps, et ils le font malgré certains obstacles incroyables qui ont été soulevés au cours des dernières années, y compris l’obviation du leadership des États-Unis pendant une période critique. », A déclaré Taryn Fransen, chercheur principal en gouvernance internationale du climat au World Resources Institute.

Ces nouveaux engagements de certains des plus grands émetteurs du monde nous rapprochent des objectifs de l’accord de Paris, mais un écart demeure. Dans une vidéo posté sur Twitter la semaine dernière, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a déclaré: « l’action nécessaire n’est toujours pas en vue. » À l’occasion de cet anniversaire critique de cinq ans, voici où en est l’accord.

Les principaux émetteurs historiques du monde se sont intensifiés (moins les États-Unis)

En ce qui concerne les émissions cumulées au fil du temps, les États-Unis, l’UE et la Chine ont contribué le plus, ils sont donc des acteurs clés de l’accord de Paris. Depuis que Trump a annoncé que les États-Unis s’en retireraient en 2017, l’UE et la Chine ont contribué à assurer sa survie. Et lors du sommet de l’ONU du week-end dernier, les dirigeants européens ont pris leurs plus grands engagements de réduction des émissions à ce jour.

Le Royaume-Uni – désormais séparé de l’UE via le Brexit – accueillera la 26e Conférence des parties (COP 26), les principales négociations de l’ONU sur le climat qui se tiendront en 2021. Son gouvernement a donc été soumis à des pressions et à un examen particuliers pour proposer un nouvel engagement ambitieux.

Juste avant le sommet de début décembre, le gouvernement a annoncé un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 68% par rapport aux niveaux de 1990 – un objectif qu’il a officiellement soumis dans le cadre de sa nouvelle CDN lors du Sommet de l’ambition climatique.

Selon Climate Action Tracker, cela place le Royaume-Uni parmi les premiers pays à avoir un NDC compatible avec l’ambition de l’accord de Paris, de maintenir la hausse de température à 1,5 degré Celsius.

Lors du sommet, l’UE s’est également engagée à atteindre un nouvel objectif ambitieux, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2030, contre 40% précédemment promis.

Dirigeants de l’UE célèbre l’engagement comme signe du leadership climatique de l’Europe. Cependant, il est légèrement en deçà de l’objectif de 1,5 Celsius de l’accord de Paris, selon Climate Action Tracker (qui estime qu’une réduction entre 58 et 70% serait nécessaire).

Néanmoins, des experts a déclaré que ces nouveaux engagements pourraient aider d’autres pays à prendre des mesures plus agressives qu’ils ne l’avaient prévu.

«Avec la COP reportée à l’année prochaine, se terminant cette année avec autant d’économies majeures qui ont sérieusement amélioré leur NDC [as possible] Il est vraiment important de faire pression sur les autres pour qu’ils le fassent l’année prochaine », a déclaré Thom Woodroofe, conseiller principal du président de l’Asia Society Policy Institute et ancien diplomate du climat.

La Chine est-elle le leader climatique de 2020?

Bien entendu, la Chine étant le premier émetteur mondial, ses actions climatiques sont au cœur du succès de l’accord de Paris.

En 2014, les États-Unis et la Chine ont jeté ensemble les bases de l’accord de Paris, en annonçant conjointement leurs objectifs avant les négociations. Les experts en climat ont été soulagés lorsque la Chine est allée de l’avant après que Trump a annoncé que les États-Unis se retireraient de l’accord.

Le week-end dernier, Xi Jinping a continué à faire des progrès sur le climat, présentant un nouvel ensemble d’objectifs lors du sommet Climate Ambition.

Ces nouveaux engagements ne doivent pas être tenus pour acquis compte tenu de la perturbation de la pandémie et de la rupture des relations américano-chinoises, a déclaré Li Shuo, responsable de la politique climatique à Greenpeace Asie de l’Est, lors d’un webinaire organisé par le Wilson Center China Environment Forum. le lundi. « Si nous revenons simplement en arrière pendant quelques mois, beaucoup ne prévoiraient probablement aucune de ces annonces, y compris l’amélioration de la NDC, mais aussi l’engagement de neutralité carbone », a-t-il déclaré, faisant référence à l’annonce surprise de Xi à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre. que la Chine visera à être neutre en carbone d’ici 2060.

Les mises à jour annoncées par Xi lors du sommet Climate Ambition de samedi sont plus complexes que les chiffres de réduction des émissions de l’UE et du Royaume-Uni, car le NDC de la Chine couvre quatre objectifs. Woodroofe résume les changements par rapport au NDC d’origine de la Chine dans le tableau pratique ci-dessous.

Xi Jinping vient de confirmer que la Chine mettra à jour les quatre objectifs quantifiables dans sa NDC 2030, pas seulement la date de pointe. Voici ma tentative de mettre rapidement en contexte. Très peu d’ambition dans l’ensemble – rien sur le charbon, la BRI ou le non-CO2. Le prochain plan quinquennal peut faire plus. #ClimateActionSummit pic.twitter.com/MNKDUdqpLu – Thom Woodroofe (@thomwoodroofe) 12 décembre 2020

Bien que les mises à jour soient un pas en avant, elles auraient pu aller plus loin, a déclaré Woodroofe. « Vraiment, ils ne sont pas en tête d’affiche des augmentations d’ambition et, à bien des égards, ils reproduisent franchement la trajectoire sur laquelle la Chine est déjà », a-t-il dit.

Comme il le fait remarquer, M. Xi s’est seulement engagé à modifier subtilement la date à laquelle la Chine atteindra son pic d’émissions «vers 2030» à «avant 2030». Selon une étude publiée en novembre par l’Asia Society Policy Institute et Climate Analytics, la Chine doit atteindre un pic d’émissions d’ici 2025 pour être conforme à l’accord de Paris et à ses objectifs d’émissions à long terme.

L’objectif d’intensité de carbone (une mesure des émissions de carbone par unité de PIB) devrait également être plus fort que le nouveau niveau de base de 65% annoncé par Xi pour s’aligner sur un avenir de 1,5 degré.

Sur le plan plus ambitieux, le nouvel objectif pour l’énergie non fossile d’atteindre 25% d’ici 2030 (contre 20%) pourrait stimuler un développement beaucoup plus agressif des énergies renouvelables, a écrit Lauri Myllyvirta dans Carbon Brief.

Bien que les objectifs puissent être une aubaine pour la croissance de l’énergie propre, ils ne réduiront probablement pas de manière significative l’utilisation de combustibles fossiles, a déclaré Li. La Chine a toujours le plus grand nombre de centrales électriques au charbon en cours de développement au monde, ce qui entraînera des émissions plus élevées, et aucun des objectifs ne confronte directement ce problème.

La question demeure: «Comment pouvons-nous vraiment trouver le courage politique de dire non au modèle de développement de longue date que nous avons, qui est fortement basé sur les investissements et le développement dans les infrastructures?» selon Li.

La Chine est susceptible de soumettre ces nouveaux objectifs dans une CDN officielle à l’ONU d’ici la fin de l’année, a-t-il déclaré, mais il pourrait y avoir de la place pour des objectifs encore plus agressifs à fixer en 2021. La Chine publiera son 14e plan quinquennal en mars, fixer de nouveaux objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Et avec l’entrée en fonction du président élu Joe Biden en janvier, la Chine et les États-Unis devraient à nouveau rétablir les canaux diplomatiques sur le changement climatique. Si l’administration Biden peut mener une action climatique audacieuse, cela peut donner à la Chine l’assurance qu’elle doit également être plus ambitieuse.

Mais pour l’instant, «il y a un grand écart entre ce que Xi a indiqué que la Chine ferait d’ici 2030 et ce qu’il a décrit est sa vision pour la Chine d’ici 2060, et il n’y a pas de moyen évident de concilier cet écart», a déclaré Woodroofe.

Combler l’écart d’émissions

Parce que la pandémie a perturbé le cycle normal d’engagement climatique de l’ONU, il est impossible de faire un compte rendu complet de la façon dont l’accord de Paris a résisté à son cinquième anniversaire. Les pays continueront probablement à soumettre des CDN mises à jour jusqu’à la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, la COP 26, en novembre 2021.

Mais il est clair que la Chine n’est pas la seule grande économie à avoir un décalage entre ses objectifs à court terme et la vision à long terme de la décarbonisation conformément à l’accord.

Dans un communiqué publié samedi, Biden a promis que les États-Unis rejoindraient l’accord de Paris «le premier jour de ma présidence»; il s’est également engagé à atteindre un objectif à long terme d’émissions nettes nulles d’ici 2050. Mais l’objectif à court terme que les États-Unis présenteront comme leur NDC actualisé une fois qu’ils rejoindront Paris l’année prochaine n’a pas encore été annoncé.

«Ils sont dans une position difficile parce que nous avons perdu, essentiellement, quatre ans sous l’administration actuelle à revenir en arrière sur l’action climatique. L’administration Biden devra donc proposer quelque chose qui sera considéré comme suffisamment ambitieux pour être crédible par la communauté internationale », a déclaré Fransen de WRI, mais« ils devront également proposer quelque chose qu’ils pourront mettre en œuvre. »

Parmi les autres retardataires de l’accord de Paris figurent le Brésil et la Russie, qui ont soumis de nouveaux NDC mais n’ont pas augmenté leur rigueur. Brésil en fait a soumis un nouveau NDC qui est plus faible que le précédent, selon Fransen. L’Indonésie et l’Australie ont également déclaré qu’elles n’augmenteraient pas leur ambition, rapporte Climate Action Tracker. Certains émetteurs importants se sont engagés à proposer des objectifs plus élevés mais ne l’ont pas encore fait, notamment l’Inde.

L’inaction – et dans certains cas le recul – de ces pays est la raison pour laquelle Thunberg a déclaré samedi que les mesures visant à mettre en œuvre l’accord de Paris n’étaient toujours pas en vue. Un nombre croissant de pays se sont engagés à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, mais, pour Thunberg, ce ne sont que des «objectifs hypothétiques lointains« pleins d’espoir »», alors que des objectifs à court terme plus ambitieux sont nécessaires pour lancer le bal.

Entre-temps, Fransen a noté que les pays particulièrement menacés par le changement climatique ont continué à proposer des objectifs ambitieux lors du sommet. Ces pays, y compris des nations insulaires comme les Maldives, sont un «phare moral» pour le reste du monde, a-t-elle déclaré. Pour plusieurs nations insulaires, le succès de l’accord de Paris est une quête existentielle: beaucoup pourraient devenir inhabitables si la température globale augmente de 1,5 degré.

Le dernier rapport sur les écarts d’émissions du Programme des Nations Unies pour l’environnement, basé sur les CDN en novembre, montre que sans autre action, nous nous dirigeons vers 3 degrés Celsius de réchauffement.

Pour les pays et communautés du monde entier les plus vulnérables au changement climatique, la question de savoir si cet écart est comblé par de nouveaux engagements au cours des prochains mois sera le véritable test de l’accord de Paris.