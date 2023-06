L’accord de paix lent du Soudan du Sud et la route instable vers les élections

KOWACH, Soudan du Sud (AP) – Martha Nyanguour n’a pas eu le temps d’enterrer son mari, son fils ou sa petite-fille lorsqu’ils ont été tués par balle en septembre. Au lieu de cela, la femme de 50 ans lui a rendu hommage en jetant des morceaux d’herbe sur leurs corps, a attrapé ses enfants restants et s’est enfuie.

Il a fallu des années à la mère de sept enfants pour trouver le courage de retourner au Soudan du Sud et faire confiance à son fragile accord de paix mettant fin à une guerre civile. Mais des semaines après son arrivée dans la ville d’Atar, dans l’État du Haut-Nil, des combats ont éclaté entre des milices alignées sur le gouvernement et les forces de l’opposition.

« Je pensais que si la paix régnait, j’étais censée retourner sur mes terres », a déclaré Nyanguour, assise sous un arbre du village de Kowach, dans le comté de Canal Pigi, où elle vit maintenant avec des milliers d’autres personnes déplacées, à cinq jours de marche à travers l’eau des marais. de son village natal. « Je pensais qu’il y aurait peut-être la paix dans le futur, mais maintenant, en entendant des coups de feu tous les jours, je pense que le Soudan du Sud restera en guerre. »

Dans 18 mois, le Soudan du Sud est censé tenir ses premières élections présidentielles, aboutissement de l’accord de paix signé il y a près de cinq ans pour sortir la jeune nation des combats qui ont fait quelque 400 000 morts. Alors que les affrontements à grande échelle se sont calmés, la violence dans certaines parties du pays persiste, tuant 2 240 personnes l’année dernière, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project. Plus tôt ce mois-ci, au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées lors d’affrontements intercommunautaires dans un camp de protection des Nations Unies dans le nord du pays.

La mise en œuvre de l’accord de paix a été lente. Les élections, initialement prévues pour cette année, ont été reportées à décembre 2024. D’autres éléments clés de l’accord n’ont pas été mis en œuvre, ce qui fait craindre que le pays ne connaisse un retour à la guerre au lieu d’un transfert de pouvoir.

« Nous allons opter pour (le) processus électoral sans respecter les critères qui créent un environnement propice à la conduite des élections », a déclaré Edmund Yakani, directeur exécutif de Community Empowerment for Progress Organization, un groupe de défense local. « Le retour du pays à la violence est plus évident que le pays qui reste dans la stabilité. »

Une constitution permanente n’a toujours pas été rédigée. Aucun recensement n’a été effectué. Les dispositifs de sécurité, considérés comme l’épine dorsale de l’accord, ne sont que partiellement achevés. Quelque 83 000 soldats de l’opposition et des forces gouvernementales sont censés s’unir dans une armée nationale, mais jusqu’à présent, 55 000 ont obtenu leur diplôme et doivent encore être déployés.

D’autres languissent dans des centres de formation avec de mauvaises conditions et peu de nourriture. Les soldats disent que beaucoup sont rarement payés. Les habitants impliqués dans les arrangements de sécurité disent qu’il y a si peu de confiance que les principaux partis ont retenu les combattants clés, en envoyant des combattants moins expérimentés ou de nouvelles recrues.

En outre, Joshua Craze, chercheur sur le Soudan du Sud, déclare : « L’accord de paix signé en 2018 a permis au gouvernement de fragmenter l’opposition en encourageant les défections et en dressant les commandants les uns contre les autres, intensifiant les conflits violents ».

L’opposition accuse le gouvernement de manquer de volonté politique pour organiser des élections afin de pouvoir continuer à piller les ressources de la nation, dont le pétrole. « Ils n’ont pas de véritable volonté politique de mettre en œuvre l’accord de paix car ils voient l’accord sous l’angle qu’il paralyse leurs pouvoirs », a déclaré Puok Both Baluang, attaché de presse par intérim du premier vice-président, chef de l’opposition principale. et l’ancien chef rebelle Riek Machar.

Le Soudan du Sud a des milliards de dollars de réserves, mais il y a peu de transparence sur la destination de l’argent. L’année dernière, le pays a été élu deuxième pays le plus corrompu au monde par Transparency International.

La communauté internationale est exaspérée par l’absence de progrès au Soudan du Sud.

Lors d’une conférence de presse en mai, le représentant des Nations Unies, Nicholas Haysom, a averti que les conditions n’existaient pas actuellement pour organiser des élections transparentes, libres et équitables. Mais certains diplomates craignent qu’une nouvelle prolongation de l’accord de paix n’envoie un message négatif aux citoyens, investisseurs et donateurs sud-soudanais.

Le gouvernement dit qu’il est sérieux au sujet du processus de paix et qu’il organisera des élections à temps. Lors d’une conférence en mai sur la réconciliation et la guérison, le président Salva Kiir a juré que « je n’emmènerai plus jamais le Soudan du Sud et son peuple à la guerre ».

La capitale, Juba, semble paisible. Des panneaux d’affichage de Kiir et Machar se serrant la main au-dessus des mots « paix, unité, réconciliation et développement » bordent les rues. Les enfants des élites politiques reviennent avec de l’argent et ouvrent des restaurants branchés, et la construction est en plein essor.

Mais en dehors de la capitale, c’est une autre réalité.

Les combats qui ont tué la famille de Nyanguour l’année dernière ont également poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir, ce qui fait partie des niveaux de déplacement les plus élevés depuis la signature de l’accord de paix, selon un rapport d’un groupe d’experts de l’ONU. Il a déclaré que les forces du gouvernement et de l’opposition ont joué un rôle de facilitateur dans la violence.

Le conflit dans le Haut-Nil a coupé l’accès aux soins de santé, certaines personnes grièvement blessées devant voyager jusqu’à quatre jours en canoë jusqu’à la clinique la plus proche, ont déclaré des travailleurs humanitaires. « Le plus gros problème était l’accessibilité. Il était difficile d’apporter des fournitures », a déclaré Kudumreng David, superviseur de l’International Medical Corps à Kowach.

La nourriture est également devenue rare alors que les combats aggravent les conditions après des années d’inondations et de réductions de l’aide alimentaire. À Kowach, certains enfants arrachent les feuilles des arbres dans un pot pour leur seul repas de la journée.

De nombreuses personnes en dehors de Juba ont déclaré qu’elles ne savaient même pas que des élections étaient prévues pour l’année prochaine.

« Nous avons entendu dire qu’il y avait la paix, mais elle n’est pas arrivée ici », a déclaré Roda Awel, une habitante de Kowach. « Les gens ont encore peur. »

Sam Mednick, Associated Press