Le meilleur allié de VLADIMIR Poutine, Alexandre Loukachenko, a accidentellement révélé que le despote russe lui avait montré un accord de paix.

Le dirigeant biélorusse a affirmé de manière choquante que l’accord incluait une défaite humiliante pour la Russie face à la Crimée.

Le dirigeant biélorusse est l’un des meilleurs alliés de Poutine Crédit : EPA

Il a déclaré que le plan de paix incluait la défaite de la Russie sur la Crimée Crédit : EPA

Loukachenko est le seul allié du Kremlin en Europe et parle régulièrement à Poutine.

Se référant à un projet d’accord négocié à Istanbul en printemps 2022, il a déclaré dans une interview avec Olga Skabeyeva, surnommée la poupée de fer de Poutine : « Poutine me donne un document qui a été paraphé par les délégations.

« Normal, même en Crimée. Il y a une sorte de bail à long terme dans le Donbass, à l’est… Un contrat normal. »

Cependant, Moscou a furieusement nié les allégations dans un communiqué, le porte-parole de Poutine déclarant avec colère : « Non, ce n’est pas le cas ».

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a ajouté : « La Crimée est une partie inséparable de la Fédération de Russie – c’est une région russe ».

Loukachenko a poursuivi en disant qu’un tel accord est « déjà impossible ».

Il a poursuivi: « Maintenant, c’est déjà le territoire de la Russie selon la Constitution.

« Mais il y avait un projet normal, et ils étaient déjà d’accord pour que les ministères des Affaires étrangères paraphe et ensuite les chefs d’État décident, signent, etc.

« C’était un bon processus, mais ils [Ukraine] l’a refusé. »

L’affirmation de Loukachenko intervient après qu’il s’est vanté que des missiles nucléaires russes étaient arrivés en Biélorussie aujourd’hui et a juré qu’il « n’hésitera pas » à les utiliser.

Il a déclaré à la télévision d’État biélorusse: « Dieu m’en garde, je dois prendre la décision d’utiliser ces armes aujourd’hui, mais il n’y aurait aucune hésitation si nous faisions face à une agression. »

Mardi, Poutine a déclaré que les parties russe et ukrainienne à Istanbul avaient paraphé un accord qu’il a qualifié de « pas mal ».

Ensuite, les autorités de Kiev « l’ont juste jeté après, c’est tout », a-t-il dit.

Plus tôt cette année, Poutine a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping et a discuté de propositions pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le Kremlin a salué le plan de paix chinois, Poutine louant « l’approche équilibrée » de Xi à la guerre.

La Russie a envahi la Crimée en 2014 et l’Ukraine exige le retour de la péninsule de la mer Noire dans le cadre de tout accord de paix à la guerre actuelle.

Parlant de la contre-offensive de l’Ukraine, un expert militaire de haut niveau a déclaré à The Sun Online que Kiev ira grand et se concentrera sur la reprise de la Crimée annexée.

Général Hodges – ancien commandant des États-Unis Armée L’Europe a dit : « Ukraine pourrait tuer tous les soldats russes à moins de 200 milles de Bakhmut et cela ne changerait pas la situation stratégique. »

« La clé est de gagner la Crimée – ce sera le terrain décisif. Une fois la Crimée libérée, tout est fini, ça change tout.

« L’Ukraine sait qu’elle ne sera jamais en sécurité sans reprendre la Crimée.

Hodges pense que la tactique de l’Ukraine serait d’isoler la péninsule de Crimée occupée en coupant le pont terrestre des zones contrôlées en partie par la Russie et cible bases aériennes, la flotte russe de la mer Noire, les centres de logistique et de commandement.

Il a ajouté que « quand cela aura du sens », Kiev pourrait « à nouveau » faire sauter le pont de Crimée – le pont préféré de Poutine qui a été détruit en octobre dernier.