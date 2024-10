L’accord de Netflix avec Universal ajoutera davantage de films d’action réelle

Netflix ajoutera encore plus de films Universal à sa programmation grâce à un nouvel accord qui enverra les films d’action réelle du studio au streamer à partir de 2027. Selon l’accord, les titres d’action en direct d’Universal et Focus Features apparaîtront sur Netflix au plus tard huit mois après leur sortie en salles. Le nouvel arrangement prévoit également le renouvellement de leur accord de licence exclusive pour les films d’animation d’Illumination et DreamWorks Animation (DWA), propriété d’Universal.