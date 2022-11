L’accord de migration entre le Royaume-Uni et la France coûtera jusqu’à 70 millions de livres sterling et utilisera de nouvelles technologies, notamment des drones, pour tenter d’arrêter les bateaux

Un accord de migration FRESH entre le Royaume-Uni et la France pour essayer d’arrêter les traversées de petits bateaux pourrait coûter aux contribuables 70 millions de livres sterling supplémentaires.

Après que The Sun ait révélé que l’accord avait été gelé sous Liz Truss, le Royaume-Uni et la France sont en train de régler les détails d’un accord plus cher que prévu à l’origine.

Rishi et Macron s’embrassent à la COP27 lors de leur première rencontre en Égypte Crédit : AP

La paire a été vue en train de s’embrasser chaleureusement avant leur réunion bilatérale Crédit : Reuters

Un nouvel accord pour limiter les traversées de canaux est maintenant dans sa “phase finale” après avoir été gelé sous le dernier Premier ministre.

Il est prévu d’inclure plus d’argent pour la surveillance, les drones et d’autres technologies sur les plages afin d’arrêter davantage de traversées.

Les accords précédents ont coûté jusqu’à 54 millions de livres sterling – mais le total de celui-ci pourrait atteindre 70 millions de livres sterling.

Et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il devrait inclure du personnel britannique en France pour aider à approfondir la coopération.

Près de 40 000 personnes ont effectué la dangereuse traversée cette année depuis la seule France.

Et le ministre de l’Immigration a admis qu’il pourrait atteindre 50 000.

No10 a déclaré aujourd’hui que “les discussions sont en cours”, la secrétaire d’État à l’Intérieur, Suella Braverman, précisant les détails.

Emmanuel Macron et Rishi Sunak se sont entendus comme une maison en feu lorsqu’ils se sont rencontrés hier soir pour la première fois lors du sommet sur le climat COP27 en Égypte.

Le Premier ministre français et Rishi ont souri et se sont tapoté le dos dans les premiers signes d’une nouvelle bromance.

M. Macron a invité Sunak à une conférence à Paris le 13 décembre sur l’Ukraine, ont déclaré les Français.

Le Premier ministre a déclaré hier soir après leurs entretiens de haut niveau : “En travaillant avec nos partenaires européens, nous pouvons faire la différence, relever le défi de la migration illégale et empêcher les personnes de venir illégalement”.

Et il a dit qu’il quittait les pourparlers avec “une confiance et un optimisme renouvelés” qu’un accord était à portée de main.

Downing Street a déclaré que la réunion était “très positive”.

Une source a déclaré qu’ils n’avaient “jamais vu un Premier ministre français plus excité à l’idée de rencontrer un Premier ministre britannique”.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman arrive à Downing Street aujourd’hui Crédit : PA